Prezimovanie dipladénie. Na jeseň ju nezabudnite správne zostrihať

Dipladénia, ktorú možno poznáte aj pod názvom mandevila, patrí medzi rastliny, ktoré si okamžite získajú srdce každého pestovateľa. Svojimi veľkými lievikovitými kvetmi dokáže rozžiariť balkón či terasu a počas leta kvitne prakticky bez prestávky. Má to však jeden háčik – ide o teplomilnú rastlinu pôvodom z tropických oblastí Južnej Ameriky, a preto naše zimy na voľnom priestranstve neprežije.
Ak chcete, aby vám dipladénia robila radosť niekoľko rokov po sebe, musíte ju na zimu pripraviť a zazimovať.
Video: Ako prezimovať mandevillu/dipladéniu
Ako sa dipladénii darí počas sezóny
V jej prirodzenom prostredí rastie dipladénia ako popínavá liana, ktorá sa šplhá po stromoch a zaplavuje okolie množstvom pestrofarebných kvetov. U nás sa pestuje výhradne v nádobách – jednak preto, aby mala vhodné podmienky, ale aj preto, že ju môžeme podľa potreby prenášať.
Najlepšie prospieva na slnečnom, teplom a chránenom mieste. Obľubuje výživný a priepustný substrát, pravidelnú zálievku a prihnojovanie počas celého leta. Vďaka tomu sa odmení bohatým a dlhým kvitnutím. Výborne sa cíti na balkónoch, terasách či pri stenách, ktoré ju chránia pred vetrom.
S prvými chladnými dňami však nastáva zlom – ak teplota klesne pod 10 °C, je čas myslieť na zazimovanie.
Príprava dipladénie na zimu
Predtým, než ju presuniete dovnútra, je vhodné rastlinu zostrihať. Dlhé a slabé výhonky skráťte – uľahčí vám to manipuláciu a zároveň zníži nároky dipladénie na vodu a svetlo počas zimného odpočinku.
Ideálne zimovisko
Dipladénia potrebuje chladnejšie miesto bez mrazu, ideálne s teplotou medzi 6 až 12 °C. Najlepšie poslúži presvetlená chodba, pivnica s oknom alebo zimná záhrada. Ak by ste ju nechali v teplej obývačke, začala by rásť do slabých, vytiahnutých výhonov a rýchlo by sa vyčerpala.
Starostlivosť počas zimy
Počas zimného obdobia zalievajte len mierne – substrát by nemal byť nikdy premočený, skôr iba jemne vlhký. Hnojenie nie je potrebné, pretože rastlina oddychuje a živiny v tomto období nevyužíva. V suchom prostredí jej prospeje občasné rosenie listov. Pravidelne tiež kontrolujte, či sa na rastline neobjavili škodcovia, napríklad vošky alebo roztoče, ktoré v interiéri vedia napáchať veľké škody.
Jarná starostlivosť a návrat na čerstvý vzduch
S pribúdajúcim svetlom a teplom na jar sa dipladénia postupne prebudí. Vtedy je správny čas presadiť ju do čerstvého substrátu a znovu zostrihnúť, aby sa rozvetvila a pripravila na bohaté kvitnutie.
Vonku ju však neumiestňujte priskoro. Najskôr až po polovici mája, keď už nehrozia nočné mrazy. Ešte predtým ju postupne otužujte – najprv ju dajte na pár hodín denne na chránené miesto, kde nebude priamo pražiť slnko. Po niekoľkých dňoch ju môžete nechať vonku natrvalo.
Odmena za starostlivosť
Ak dodržíte tieto kroky, dipladénia vás počas leta opäť poteší nepretržitým kvitnutím až do jesene. V momente, keď sa jej výhonky môžu začať šplhať po opore, naberá na bujnosti a mení sa na ozdobu každej terasy či balkóna. Pravidelná zálievka, hnojenie pre kvitnúce rastliny a dostatok tepla jej zabezpečia vitalitu aj nádherný vzhľad.
Ak sa teda o dipladéniu postaráte správne už na jeseň, odmení sa vám ďalšou sezónou plnou kvetov.