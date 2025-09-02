Prevratný objav pre psov s nadváhou. Vedci vyvíjajú „psí Ozempic“, liek na chudnutie pre štvornohých miláčikov

Obezita nie je len ľudským problémom – čoraz častejšie ňou trpia aj psy a mačky. Veterinári upozorňujú, že nadváha u zvierat skracuje život, spôsobuje choroby srdca, cukrovku, bolesti kĺbov a celkovo zhoršuje kvalitu života. Podľa odhadov má v rozvinutých krajinách nadváhu až polovica až 60 % domácich psov a mačiek.
Teraz sa však otvára nová nádej. Vedci pracujú na špeciálnom implantáte, ktorý by mohol domácim zvieratám pomôcť bezpečne schudnúť. Médiá mu dali prezývku „psí Ozempic“ alebo Ozempup, no oficiálne ide o vývojový liek OKV-119.
Ako má fungovať nový implantát
Na rozdiel od ľudí, ktorí užívajú lieky ako Ozempic vo forme injekcií (s účinnou látkou semaglutid), pre zvieratá sa vyvíja implantát, ktorý sa vloží pod kožu. Ten obsahuje látku exenatid – agonistu GLP-1.
Táto látka napodobňuje účinky hormónu GLP-1, ktorý ovplyvňuje pocit sýtosti a spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka. V praxi to znamená, že pes alebo mačka má menšiu chuť do jedla, zje menej potravy a jeho metabolizmus pracuje efektívnejšie. Implantát pritom pôsobí až šesť mesiacov bez nutnosti ďalšieho zásahu.
Výsledky prvých testov
Doterajšie štúdie prebiehali najmä na mačkách. Počas 112 dní liečby dosiahli zvieratá priemerný úbytok hmotnosti okolo 5 %. Ide o sľubné výsledky, ktoré naznačujú, že podobný efekt by mohol byť dosiahnutý aj u psov.
Práve preto sa začínajú klinické testy rozširovať aj na psov. Cieľom je overiť, či implantát môže byť bezpečne a účinne použitý aj u nich. Ak všetko pôjde podľa plánov, liek by sa mohol dostať na trh približne v rokoch 2028 až 2029.
Riziká a etické otázky
Aj keď implantát znie ako zázračné riešenie, odborníci upozorňujú, že samotný liek problém obezity nevyrieši.
- Psy a mačky stále potrebujú správne zloženú stravu a pravidelný pohyb.
- Potlačená chuť do jedla môže zakryť iné zdravotné ťažkosti, a preto je dôležité, aby bol liek pod prísnym veterinárnym dohľadom.
- Existujú aj obavy, či si majitelia nebudú myslieť, že namiesto starostlivosti o pohyb psa stačí „jedna injekcia“.
Veterinári preto zdôrazňujú, že implantát môže byť doplnkom k diéte a pohybu, nie ich náhradou.
Budúcnosť „psieho Ozempicu“
Obezita u domácich miláčikov je vážny problém, ktorý zaslúži riešenie. Implantát OKV-119 je prvým vážnym pokusom priniesť na trh bezpečnú a dlhodobo pôsobiacu liečbu, ktorá by mohla pomôcť tisíckam psov a mačiek.
Ak sa jeho účinnosť a bezpečnosť potvrdí, veterinárna medicína môže získať nový nástroj v boji proti epidémii obezity u domácich zvierat.
Do tej doby však zostáva základom zdravia psov a mačiek to, čo poznáme už dnes – vyvážená strava, menej maškŕt a pravidelný pohyb.