Previsnutá koža na mačacom brušku: Nejde o obezitu, ale o dôležitú ochrannú bariéru

Ak sa rozhodneme starať o domáce zviera, automaticky tým preberáme aj zodpovednosť za jeho zdravie a celkovú pohodu. Mnohí milovníci zvierat to berú veľmi vážne a majú sklon sledovať aj tie najmenšie zmeny na svojom miláčikovi s určitou dávkou obáv. Jedným z bežných „strašiakov“ býva zdanlivo povislá koža na brušku. Na prvý pohľad sa možno zdá, že ide o prejav obezity alebo nejakého ochorenia. Ako je to v skutočnosti a kedy by sme to vôbec mali riešiť?

Zodpovednosť, ktorá nás sprevádza

V slávnom diele Malý princ od Antoinea de Saint-Exupéryho sa objavuje myšlienka: „Stávaš sa navždy zodpovedným za to, čo k sebe pripútaš.“ Presne to platí aj pre každého, kto si domov prinesie mačku, psa či akékoľvek iné zviera. Keď máte doma štvornohého kamaráta, robíte všetko pre to, aby ste zabránili zbytočným problémom, ktoré by ho mohli trápiť. No ak zbadáte, že vaša mačka má na bruchu trocha nadbytočne vyzerajúcu, ovisnutú kožu, okamžite si môžete položiť otázku: Je to normálne alebo nám tu hrozí zdravotná komplikácia?

Ak chcete o mačkách vedieť ešte viac, môžete si pozrieť napríklad toto video od Cattitude Daily na YouTube:

Pri väčšine mačiek je to bežné

V dnešnej dobe existuje množstvo mačacích plemien s rôznymi typmi postáv, srsťami a tiež s rôznymi črtami tela. Je zaujímavé, že niektoré plemená, napríklad kartúzska mačka, sú naozaj známe svojím jemne „plandavým“ bruškom. Nie je to však znak choroby či nadváhy, hoci to začiatočníci v chove mačiek môžu takto nesprávne vyhodnotiť. Mačky sú skrátka rôznorodé, a pokiaľ vás na prvý pohľad zaskočí, že sa bruško vašej mačky trocha hojdá, vo väčšine prípadov nie je potrebné okamžite zalarmovať veterinára.

Príroda si to zariadila po svojom

Prečo vôbec mačky mávajú túto previsnutú kožu na brušku? V prírode majú divoké mačky nepravidelný prístup k potrave – niekedy sa im podarí uloviť niečo výdatné a inokedy zas musia prežiť dlhšie obdobie s veľmi obmedzenými zdrojmi. Bruško, ktoré sa dokáže „roztiahnuť“, im pomáha vytvoriť si menšie tukové zásoby práve v časoch, keď sa k jedlu dostanú. Ak by sme túto anatomickú zvláštnosť pozorovali len u domácich mačiek, mohli by sme podozrievať, že ide o následok prekrmovania. Lenže rovnaký jav nájdete aj u mnohých divokých druhov. Povislá koža či tuková vrstva v dolnej časti brucha sú teda prirodzené a pre mačku majú veľký význam.

Lepší rozsah pohybu

Ďalším dôvodom, prečo mačka potrebuje voľnejšiu kožu v oblasti brucha, je jej pohyblivosť. Stačí sa pozrieť, ako mačka ladne vyskočí na vysokú skriňu alebo sa obratne šplhá po strome. Keď sa niekedy hrá s inými mačkami alebo so psom, často robí výpady a rýchle otočky, pri ktorých sa celé telo natiahne alebo skrúti. Predstavte si, že by mala kožu tesne prilepenú na svaly a orgány: takú rozsiahlu akrobaciu by nedokázala. Voľnejšia koža jej zabezpečuje väčšiu slobodu pohybu.

Ochranný „vankúš“ pri súbojoch

V divokej prírode, ale niekedy aj medzi domácimi mačkami, dochádza k bojom o teritórium, potravu či partnerov. Samice zas bránia svoje mláďatá. V takýchto situáciách sa pri konfrontácii môže stať, že sa mačka ocitne na chrbte – a práve bruško je vtedy jednou z najcitlivejších oblastí. Ostré pazúry protivníka tu môžu narobiť nebezpečné zranenia. Vďaka vrstve tuku a o niečo voľnejšej koži v oblasti brucha dostáva mačka akýsi prirodzený „nárazník“, ktorý chráni vnútorné orgány pred priamymi zásahmi. Takto príroda minimalizuje riziko vážnych poranení.

Ako rozpoznať, či je mačka skutočne tučná

Ak máte dojem, že bruško vašej mačky je už naozaj veľké, nikdy neuškodí si overiť, či ide len o bežný previs kože alebo aj skutočný problém s hmotnosťou. V prvom rade skontrolujte, ako ľahko dokážete nahmatať rebrá. Ak sa k nim dostanete rýchlo a cítite ich pod kožou, je to obvykle v poriadku. Mačka by nemala mať nad rebrami hrubú vrstvu tuku, v ktorej by sa vám úplne „strácali“. Ak sú rebrá nejasne hmatateľné alebo cítite len mäkké tukové tkanivo, môže ísť o obezitu a určite je vhodné poradiť sa s veterinárom. Dôležité je nesnažiť sa nasadiť diétu svojvoľne. Redukcia krmnej dávky bez odborného poradenstva môže narobiť viac škody ako úžitku.

Nechajte mačku byť mačkou

Ak ste dospeli k tomu, že ide o bežný fyziologický stav, buďte pokojní. Táto „plandavá“ koža na brušku sa vyskytuje aj u mnohých dokonale zdravých jedincov. Často je to len prirodzená vlastnosť, ktorú im nadelila príroda pre lepšiu mobilitu, možnosť ukladať tuk v prípade nepredvídaného nedostatku potravy a takisto ako dodatočnú ochranu pri možných konfliktoch.

Väčšina mačiek žijúcich v našich domácnostiach netrpí skutočnou nadváhou len preto, že majú o čosi voľnejšiu brušnú kožu. Zbytočne by ste si robili vrásky, keby ste sa snažili tento anatomický rys eliminovať. Pravdaže, ak máte akékoľvek pochybnosti o jej hmotnosti či zdravotnom stave, nebojte sa vyhľadať odborníka. Odhaliť prípadné ochorenie alebo potvrdiť, že ste len videli prirodzenú črtu, je naozaj úlohou veterinára.

Zhrnutie

Previsnutá koža, ktorá sa niekedy javí ako povislé brucho, je u mačiek vo väčšine prípadov úplne prirodzená. Umožňuje im jednoduchšie sa natiahnuť, uchovávať prípadné zásoby tuku a pri súbojoch poskytuje vrstvičku navyše, ktorá chráni životne dôležité orgány. Ak však máte pocit, že vaša mačka je naozaj príliš „pri tele“, všímajte si napríklad jej rebrá a navštívte veterinára. Nikdy sa nepokúšajte nasadiť prísnu diétu bez konzultácie s odborníkom – mačka totiž vyžaduje inú starostlivosť a vyváženú stravu, než ako by ste to možno riešili u človeka.

Tešte sa zo svojej mačky a majte na pamäti, že v drvivej väčšine prípadov nejde o žiadnu vadu, ale o dôsledok múdreho „zámeru prírody“. Zažite s ňou radostné chvíle a nenechajte sa vyviesť z miery niečím, čo je vo svojej podstate normálne a dôležité pre jej zdravie a pohodu.