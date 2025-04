Premeňte obyčajný plot na rozkvitnutú stenu. Dekoratívna liana, ktorá si nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť

Radi by ste svojej pergole, altánku či obyčajnému plotu dopriali výrazný kvetinový šat, ktorý upúta pozornosť už zďaleka? Jednou z najzaujímavejších možností je rastlina s menom rodochiton. Hoci tento názov nemusí pôsobiť lákavo, nenechajte sa ním oklamať. Pôvodom pochádza z Mexika, kde rastie ako trvalka, no v našich končinách (vplyvom mrazivých zím) zvykne vydržať len jednu sezónu. Napriek tomu si zaslúži vašu pozornosť, lebo aj za ten krátky čas dokáže vyčarovať hotovú kvetinovú stenu.

Táto lianovitá rastlina si veľmi rýchlo získava fanúšikov na celom svete. A ak jej dáte aspoň trochu priestoru a vhodné podmienky, doslova vás očarí bohatstvom zvončekových kvetov. Vďaka nim plot, pergola či altánok už nikdy nebudú pôsobiť všedne.

Kde a ako rodochiton pestovať?

V pôvodnom prostredí Mexika je táto rastlina zvyknutá na teplo, preto u nás obľubuje slnečnejšie či polotienisté stanovištia. Netrápi ju ani priame slnko, no dôležité je, aby mala k dispozícii primeranú zálievku a vzdušnú pôdu. Rodochiton zvládne aj občasné nedostatky v starostlivosti a nevyžaduje špeciálne hnojenie. No ak mu chcete dopriať maximum, môžete mu do pôdy primiešať ľahší humózny substrát. Tak bude mať dostatok výživy a prinesie toľko kvetov, že váš plot bude pôsobiť ako rozkvitnutá farebná stena.

Fanúšikovia tejto rastliny oceňujú, že jej pôsobivosť nespočíva iba v kvetoch, ktoré pripomínajú malé červené či purpurové zvončeky. Zaujímavé sú aj listy – majú tvar srdca a ich tmavozelený odtieň vytvára so sýtofialovými až bordovými kvetmi pôsobivý kontrast.

Odporúčaný pestovateľský postup

Odborníci radia, že na predpestovanie rodochitonu je najvhodnejší marec. Semienka vysievajte do misiek alebo malých nádob, kde ich jemne prekryjete substrátom. Zakrytie semien by nemalo byť príliš hrubé, aby mohli bez problémov klíčiť. Misky potom umiestnite na teplé a svetlé miesto, ideálna teplota sa pohybuje v rozmedzí 20 – 25 °C. Práve v takých podmienkach semienka klíčia najlepšie.

Praktickou pomôckou môže byť aj potravinová fólia, ktorou prekryjete výsev. Vytvoríte tak akési malé klíma, ktoré urýchli klíčenie. Netreba však zabúdať na vetranie – každý deň alebo aspoň obdeň fóliu na chvíľu odstráňte, aby ste predišli vzniku plesní. Zálievku riešte s rozumom: pôda by mala byť vlhká, ale nie premočená.

Podľa skúseností viacerých pestovateľov trvá od výsevu do prvých kvetov približne päť mesiacov. Ak chcete, aby sa táto lianovitá krása rozvinula v celej svojej kráse ešte počas leta, určite neváhajte a začnite s výsevom už v prvej polovici marca.

Po posledných mrazoch šup s ňou na záhradu

Keď už prejde riziko nočných mrazov, je ideálny čas presadiť rodochiton na trvalejšie miesto vonku. Ak ho chcete pestovať v nádobe na balkóne či terase, pokojne to urobte rovnakým spôsobom ako pri záhradnej výsadbe. V prípade, že máte k dispozícii pergolu, altánok, plot alebo dokonca aj múr, ktorý chcete oživiť, rodochiton ocení akúkoľvek pevnú oporu. Stačí mu tenký motúz, mriežka alebo drôtené pletivo, aby mohol šplhať vyššie a vytvoriť tak dojem prirodzenej kvetinovej steny.

Kultivar Purple Bells a ďalšie zaujímavé variácie

Najviac vyhľadávaný kultivar rodochitonu nesie meno Purple Bells. Charakteristický je množstvom sýtofialových kvetov, ktoré pripomínajú jemné zvončeky. Práve vďaka nim vytvára táto rastlinka dojem akéhosi „závesu“ z kvetov, preto môže byť krásnou voľbou aj pre závesné kvetináče na terasách či balkónoch. Výhodou je, že sa jemné výhonky dokážu prispôsobiť rôznym priestorovým možnostiam a pohľad na rozkvitnutú popínavú rastlinu z hora je skutočne jedinečný.

Tip od odborníka:

– Pôda by mala byť humózna a priepustná, aby rastlinka netrpela nedostatkom vzduchu ku koreňom.

– Ak máte možnosť, predpestované sadenice prihnojujte aspoň raz za dva týždne univerzálnym hnojivom vhodným pre kvitnúce rastliny.

– S vode to netreba preháňať; rodochiton síce rastie pomerne bujne, ale stojatá voda mu nesvedčí.