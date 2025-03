Prekvapivý dôvod pomalého internetu. Bežný kuchynský spotrebič, ktorý má takmer každý

Mnohí z nás sa už určite zamysleli nad tým, prečo niekedy domáca Wi-Fi sieť funguje mizerne, hoci sme presvedčení, že máme spoľahlivého poskytovateľa internetu aj kvalitný router. Napadlo vám však niekedy, že na vine môže byť spotrebič, ktorý používate prakticky denne pri príprave jedla? Výskumy a reálne skúsenosti ľudí naznačujú, že signál môže rušiť práve mikrovlnná rúra. Ako je to možné a kedy je táto obava oprávnená?

Prečo by mala mikrovlnka rušiť Wi-Fi?

Z čisto technického hľadiska existuje jasné vysvetlenie. Mikrovlnná rúra bežne pracuje na frekvencii 2,45 GHz, zatiaľ čo väčšina starších Wi-Fi routerov beží na frekvencii 2,4 GHz. Hoci sa môže zdať, že rozdiel 0,05 GHz je celkom zanedbateľný, z fyzikálneho hľadiska ide o veľmi blízke hodnoty, takže sa teoreticky môžu vzájomne ovplyvňovať.

V ideálnom prípade by však nemalo k žiadnemu rušeniu dochádzať, pretože mikrovlnka je skonštruovaná tak, aby žiadne mikrovlnné žiarenie uniknúť nemohlo. Problém nastáva najmä pri starších či poškodených spotrebičoch, kde môže dôjsť k drobnému úniku mikrovĺn. Prípadne môže ísť o iný typ interferencie, kedy sa do priestoru dostáva šum (každé elektronické zariadenie produkuje určitú hladinu šumu a mikrovlnky nie sú výnimkou). Ak takúto rúru používate a všimli ste si, že pri jej zapnutí váš internet zrazu seká či prestáva reagovať, mikrovlnka by mohla byť skutočným vinníkom.

Ako sa môže prejavovať rušenie?

Strata alebo kolísanie signálu

Pri spustení mikrovlnky môžete zaregistrovať náhle spomalenie alebo vypadnutie internetového pripojenia. Môže sa to prejaviť napríklad pri sledovaní videí online, hraní hier či videohovoroch, kde dochádza k citeľným výpadkom. Znížená rýchlosť internetu

Ak mikrovlnka neprepúšťa priamo mikrovlny, môže byť masívne tienená kovom a narúšať šírenie signálu tým, že ho blokuje. Router umiestnený priamo vedľa pevného kovového povrchu môže mať potom s vysielaním na väčšiu vzdialenosť problémy. Kolísanie napájania

Tretím možným vysvetlením je, že mikrovlnná rúra môže pri zapnutí na krátky čas zaťažiť elektrickú sieť. Niekedy si to ani nevšimnete, no môže dochádzať k miernemu poklesu napätia (prejaví sa to napríklad zablikaním svetiel). Tieto jemné výkyvy môžu ovplyvniť stabilitu napájania samotného routera, ktorý tak nedokáže pracovať bez zaváhania.

Dokáže mikrovlnka skutočne preniknúť cez ochranné prvky?

Moderné mikrovlnné rúry majú dômyselné mechanizmy ochrany, ktoré by mali prakticky zabrániť úniku škodlivých vĺn. Ak je však rúra staršia, poškodená alebo nekvalitne vyrobená, môže dochádzať k drobnému úniku. Ten sa niekedy prejaví aj tak, že pri spustení mikrovlnky počuť tiché šumenie či špecifické zvuky. Navyše, ak vnútorné tesnenie dvierok dokonale neprilieha, častice žiarenia sa môžu dostať do okolia a práve vtedy môže dôjsť k rušeniu siete.

Na túto tému existujú rôzne videá a analýzy. Jednu zaujímavú ukážku nájdete aj tu. V krátkom príspevku rozoberajú, akým spôsobom dokáže mikrovlnná rúra ovplyvniť Wi-Fi signál a kedy by ste mali spozornieť.

Kam (ne)umiestňovať router?

Ak bývate v rodinnom dome alebo v priestrannejšom byte, pravdepodobne máte kuchyňu a obývačku vzdialené. V takomto prípade k rušeniu signálu prakticky nedochádza, pretože mikrovlnka a router nemajú šancu byť v blízkom kontakte. Avšak v menších priestoroch – študentská izba, chata či garsónka – sa môže stať, že je router položený hneď vedľa mikrovlnky. Navyše ak máte stiesnený priestor, je ťažké nájsť lepšie riešenie.

Vo všeobecnosti však odborníci odporúčajú:

Router neumiestňujte priamo na kovové povrchy ani v tesnej blízkosti mikrovlnky.

Vyhýbajte sa stiesneným rohom kuchyne, kde spotrebiče stoja jeden na druhom.

Dajte prednosť vyvýšenému miestu (ideálne na nábytku alebo poličke), aby sa signál mohol čo najvoľnejšie šíriť.

Ako problém vyriešiť?

Zmeniť frekvenciu Wi-Fi

Ak váš router podporuje 5 GHz frekvenciu, zvážte prechod na toto pásmo. Vyhnete sa tak prekrývaniu s frekvenciou 2,4 GHz, na ktorej funguje väčšina mikrovlniek, starších Bluetooth zariadení či iných domácich spotrebičov. Nastavenia kanálov sa dajú upraviť v administračnom rozhraní routera. Použiť káblové pripojenie

Pokiaľ vám to priestorové možnosti dovolia, pripojte počítač či notebook k routeru pomocou ethernetového kábla. Získate tak stabilnejšie pripojenie, nezávislé od možného rušenia Wi-Fi signálu. Je to praktické najmä vtedy, ak potrebujete pracovať z domu a potrebujete spoľahlivú linku na videokonferencie či náročnejšie online operácie. Skontrolovať stav mikrovlnky

Ak máte pocit, že pri každom zapnutí mikrovlnky prichádzate o internet, skontrolujte, či nie je samotná rúra opotrebovaná alebo poškodená. Pri väčších nezrovnalostiach zvážte kúpu novej – nielenže odstránite problém s internetom, ale navyše zaistíte bezpečnejší chod v domácnosti. Spotrebič s netesniacimi dvierkami môže byť zdravotným rizikom. Optimalizovať rozmiestnenie zariadení

Umiestnite router ďalej od zdrojov šumu, ako sú televízor, rádio, Bluetooth reproduktory či ďalšie elektronické zariadenia. Vhodné je aj mierne upraviť nábytok tak, aby kovové skrinky a police neblokovali šírenie signálu v smere, kde sa najčastejšie pohybujete.

Kedy zvážiť výmenu spotrebiča?

Ak je vaša mikrovlnka naozaj stará alebo máte podozrenie, že už netesní, mala by byť výmena prioritou. Ak totiž ruší internetový signál, je dosť možné, že nie je v úplne najlepšom technickom stave. Navyše mikrovlnná rúra s porušeným krytom či dvierkami môže predstavovať zdravotné riziko. Modernejšie typy mikrovlniek bývajú dôkladnejšie tienené, majú lepšiu reguláciu výkonu a sú celkovo bezpečnejšie.

Zhrnutie na záver

Mikrovlnná rúra môže v ojedinelých prípadoch skutočne spôsobiť rušenie Wi-Fi signálu, najmä ak ide o starší, poškodený alebo nesprávne umiestnený spotrebič. Ak ste zaznamenali, že internet pri spustení mikrovlnky kolíše či dokonca pravidelne vypadáva, skúste najprv zmeniť frekvenciu, presunúť router alebo zapojiť počítač cez ethernetový kábel. Pokiaľ nič z toho nepomôže, zvážte obstaranie novej mikrovlnky či konzultáciu s odborníkmi na servis domácich spotrebičov. Bezpečnosť a stabilný internet by mali byť vždy na prvom mieste.