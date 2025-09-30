Prečo vaša chladnička potichu žerie peniaze? Jednoduchá zmena ušetrí desiatky eur ročne

Chladnička patrí medzi spotrebiče, bez ktorých si modernú domácnosť nevieme predstaviť. Udržiava potraviny čerstvé a zabraňuje ich rýchlemu kazeniu, no na oplátku spotrebúva elektrickú energiu nepretržite, 24 hodín denne. Aj preto sa radí medzi zariadenia s najväčšou spotrebou v domácnosti. Dobrou správou je, že existuje viacero jednoduchých krokov, ako jej spotrebu znížiť – a všetky sú overené odborníkmi.

Ako funguje chladnička?

Správna teplota je základ

Najväčší vplyv na spotrebu má nastavenie teploty vo vnútri spotrebiča:

  • V chladiacej časti sa odporúča približne +4 až +6 °C. Pri vyšších teplotách hrozí rýchlejšie kazenie potravín, pri nižších sa zbytočne plytvá energiou.
  • V mrazničke je štandardná hodnota –18 °C. Nižšie teploty síce predĺžia skladovanie, ale zároveň spotrebujú viac energie bez zásadného prínosu pre bežné potraviny.

Odmrazovanie šetrí energiu

Aj niekoľkomilimetrová vrstva ľadu v mrazničke znižuje jej účinnosť. Námraza pôsobí ako izolant a bráni prenosu chladu, takže motor musí pracovať intenzívnejšie. Pravidelné odmrazovanie preto nie je len o hygiene, ale aj o úspore elektriny.

Dôležité je aj umiestnenie chladničky

Okolitá teplota miestnosti hrá kľúčovú úlohu. Ak je chladnička vystavená priamemu slnku alebo stojí hneď vedľa rúry či sporáka, spotreba energie stúpa. Teplo z okolia totiž núti motor pracovať častejšie. Odborníci preto odporúčajú:

  • umiestniť chladničku ďalej od zdrojov tepla
  • zabezpečiť dostatočný priestor na odvetrávanie zo zadnej strany

Starý spotrebič sa neoplatí

Chladničky staršie ako 10–15 rokov sú často výrazne menej úsporné než moderné modely. Novšie zariadenia s vysokou energetickou triedou (napr. A++ alebo A+++ podľa staršieho značenia, alebo A–C podľa nového) dokážu spotrebovať aj o tretinu menej elektriny. Aj keď je počiatočná investícia vyššia, v dlhodobom horizonte sa môže vrátiť v nižších účtoch.

Veľkosť podľa potrieb domácnosti

Spotreba energie rastie spolu s objemom chladničky. Preto je rozumné vybrať si taký model, ktorý zodpovedá počtu ľudí v domácnosti. Zbytočne veľká chladnička pre dvojčlennú rodinu znamená vyššie účty a často aj prázdne poličky, ktoré sa chladia úplne zbytočne.

Zhrnutie: Ako znížiť spotrebu chladničky

  • Nastavte v chladiacej časti približne +4 až +6 °C, v mrazničke –18 °C.
  • Pravidelne odmrazujte, aby sa netvorila námraza.
  • Nedávajte chladničku vedľa rúry ani na priame slnko.
  • Zvážte výmenu starého spotrebiča za novší, úspornejší model.
  • Vyberajte veľkosť podľa reálnych potrieb domácnosti.

Ak dodržíte tieto zásady, znížite spotrebu elektriny a predĺžite životnosť spotrebiča – a to bez toho, aby ste prišli o komfort pri používaní.

