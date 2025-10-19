Prečo psy žerú výkaly? Skutočný dôvod vás možno prekvapí

Ak ste niekedy pristihli svojho psa, ako sa zaujíma o výkaly – či už vlastné alebo cudzie – pravdepodobne ste zostali znechutení. Toto správanie, nazývané koprofágia, je však u psov pomerne bežné. Nejde o nič výnimočné, hoci pre majiteľa to môže byť šokujúce. Veterinári tvrdia, že dôvody môžu byť rôzne – od prirodzených inštinktov až po zdravotné alebo psychické faktory.
Inštinkt, ktorý siaha až k vlkom
Podľa behaviorálnych štúdií môže mať pojídanie výkalov evolučný základ. Vlky – predkovia dnešných psov – často čistili svoj brloh od výkalov, aby zabránili šíreniu parazitov. Mladé vlky ich niekedy dokonca zjedli, pretože takto „upratovali“ prostredie. Tento inštinkt sa pravdepodobne preniesol do správania niektorých psov, najmä ak žijú v skupine alebo v prostredí, kde sa výkaly neodstraňujú okamžite.
Nie, väčšinou to nie je o nedostatku živín
Často sa tvrdí, že psy jedia výkaly preto, že im niečo chýba v strave. V skutočnosti však výskumy ukazujú, že nedostatok vitamínov alebo minerálov býva len zriedkavou príčinou. Väčšina psov má koprofágiu aj napriek tomu, že dostáva kompletné a vyvážené krmivo.
Napríklad štúdia publikovaná v Veterinary Medicine and Science (2018) zistila, že koprofágia sa nevzťahuje na typ stravy ani značku krmiva. Ide teda skôr o správanie než o výživový problém.
Najčastejšie dôvody podľa odborníkov
Podľa veterinárnych behavioristov existuje niekoľko hlavných vysvetlení:
- Zvedavosť u šteniat – Mladé psy skúmajú svet ústami a môžu jednoducho skúsiť, „čo to je“. Ide o dočasné správanie, ktoré väčšinou vymizne, keď pes dospeje.
- Nuda a nedostatok stimulácie – Psy, ktoré sa málo hýbu alebo sú často samy doma, si hľadajú zábavu. Niektoré z nudy začnú žrať výkaly alebo iné nežiaduce veci.
- Stres a úzkosť – Vystrašený alebo nervózny pes (napr. po trestaní za nehody v byte) môže začať výkaly skrývať – a niekedy ich aj zjesť.
- Učené správanie – Ak pes zistí, že po zjedení výkalov majiteľ reaguje silne (krik, pozornosť), môže to zopakovať – pretože získal reakciu, ktorú chcel.
- Zdravotné problémy – Hoci zriedkavejšie, koprofágia môže súvisieť s poruchami trávenia, pankreatickou insuficienciou, parazitmi alebo malabsorpciou živín. Vtedy pes nedokáže potravu úplne stráviť a hľadá zvyšné živiny vo výkaloch.
Ako zistiť, či ide o zdravotný problém
Ak pes okrem pojedania výkalov:
- chudne
- má riedku alebo mastnú stolicu
- má matnú srsť
- alebo zmeny v apetíte
je vhodné navštíviť veterinára. Ten môže vykonať vyšetrenia stolice, krvi či pankreasu, aby vylúčil infekcie, parazity alebo nedostatok enzýmov.
Ako psa odnaučiť jesť výkaly
Hoci koprofágia nie je život ohrozujúca, je dôležité ju riešiť, pretože výkaly môžu obsahovať parazity a baktérie. Odborníci odporúčajú tieto kroky:
- Okamžité čistenie dvora alebo výbehu. Nedávajte psovi šancu vrátiť sa k výkalom.
- Dôsledný dohľad na prechádzkach. Ak sa pes blíži k výkalom, použite povel ako „nechaj“ alebo „fuj“.
- Viac pohybu a mentálnej stimulácie. Hry, hľadacie úlohy a tréning odvádzajú pozornosť a posilňujú vzťah.
- Odmena za správne správanie. Namiesto trestu psa chváľte, keď výkaly ignoruje.
- Kvalitné krmivo a pravidelné kŕmenie. Aj keď nedostatok živín nie je hlavný dôvod, pes s plným žalúdkom má menšiu chuť experimentovať.
Niektorí veterinári odporúčajú aj doplnky s tráviacimi enzýmami alebo probiotikami, ktoré môžu zlepšiť trávenie a znížiť chuť na výkaly – no ich účinnosť je individuálna.
Záver
Pojedanie výkalov u psov je síce nechutné, no z hľadiska biológie celkom pochopiteľné správanie. Vo väčšine prípadov nejde o chorobu, ale o inštinkt, nudu alebo stres. Najlepšou prevenciou je kombinácia trpezlivosti, pohybu, pozornosti a vhodného výcviku.
Ak však máte podozrenie, že za tým môže byť zdravotný problém, neváhajte navštíviť veterinára. Správna diagnostika a pochopenie príčiny sú kľúčom k tomu, aby sa váš pes z tohto zlozvyku dostal – a vy ste si spolu opäť mohli užívať pokojné chvíle bez nechutných prekvapení.