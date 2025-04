Prečo psy tak radi skúmajú naše intímne partie?

Milujeme svojich psích spoločníkov a často ich považujeme za plnohodnotných členov rodiny. Napriek tomu sa však občas môžu vyskytnúť situácie, pri ktorých sa cítime rozpačito alebo dokonca zahanbene. Možno to poznáte – príde k vám návšteva, pohodlne sa usadí na gauči a váš štvornohý chlpáč vzápätí pribehol, aby dotyčného človeka dôkladne „prelustroval“ tak, že mu strčí ňufák k intímnym partiám. Znie to povedome? Hoci vám to môže pripadať trápne, z psieho pohľadu ide o úplne normálne správanie.

V nasledujúcich riadkoch si vysvetlíme, prečo sa psy takto správajú a ako na takúto situáciu vhodne zareagovať, aby ste zachovali dobré vzťahy s návštevou aj so svojím domácim miláčikom.

Pes nie je neslušný, je zvedavý

Psy majú mimoriadne vyvinutý čuch, čo je všeobecne známa skutočnosť. Možno vás prekvapí, že v porovnaní s človekom majú štyridsaťštyrikrát viac čuchových receptorov. Ide o ohromujúce číslo, ktoré nám napovedá, prečo je pre psa čuch hlavným a najdôležitejším zmyslom v komunikácii s okolitým svetom. To, čo my ľudia vnímame ako nevhodné alebo dokonca neslušné, je pre psa úplne prirodzené správanie. Namiesto toho, aby vás pri náhodnom „prezývaní“ návštevy ovládol pocit trápnosti, skúste si uvedomiť, že pes týmto konaním získava dôležité informácie.

Intímne partie ako zdroj cenných dát

Prečo je pes tak fascinovaný práve oblasťou rozkroku či iných intímnych miest? Je to preto, že sa tam nachádza obrovské množstvo pachových žliaz, ktoré produkujú hormóny a iné chemické látky. Tie psovi napovedia, či daný človek predstavuje potenciálne riziko, či je priateľský, alebo či so sebou prináša iný zaujímavý pach (napr. z iného zvieraťa či dokonca iného psa).

Okrem toho dokáže z týchto pachov pes vyčítať aj rôzne informácie o vašom zdravotnom stave, nálade či dokonca o tom, či ste tehotná. Môže vytušiť, že ste v strese, pretože nervozita a hormóny s ňou spojené sa odrážajú v pachovom spektre. Rovnako dokáže zistiť, či máte doma psa alebo mačku, a hneď vie, akého pohlavia sú. Je neuveriteľné, koľko „záznamov“ dokáže pes v jedinom privoňaní získať.

Niektoré psy očuchávajú intenzívnejšie ako iné

Tak ako my ľudia máme rôzne povahy, aj psy sa líšia v miere zvedavosti a v tom, ako veľmi si chcú cudziu osobu prehliadnuť. Niektoré psy sú mimoriadne aktívne a hneď po príchode návštevy bežia k dverám, aby sa priateľsky alebo zvedavo zoznámili. Iné psy sú rezervovanejšie a cudzích ľudí si všímajú menej.

Ak váš pes patrí medzi zvedavcov, je dôležité si uvedomiť, že trestať ho za to, že strká ňufák do rozkroku človeka, nie je vhodné. V skutočnosti pes nerobí nič „zlé“ – iba sa snaží získať informácie, ktoré sú preňho dôležité.

Ako predísť trápnej situácii

Samozrejme, nechcete, aby sa vaša návšteva cítila nepríjemne. Ako teda zareagovať?

Odveďte pozornosť: Ak viete, že sa váš pes rád púšťa do takéhoto zoznamovania, môžete ho včas odvolať a odmeniť ho hračkou alebo maškrtou, aby svoju pozornosť presmeroval. Ponúknite ruku na očuchanie: Vysvetlite návšteve, že psovi môže pri zoznamovaní stačiť, ak mu dovolí očuchať ruku. Na pachu dlaní (a celkovo kože) si dokáže pes vyčítať veľa vecí, takže sa pravdepodobne uspokojí aj s touto kratšou „verziou“ prieskumu. Buďte trpezliví: Každý pes sa učí iným tempom. Ak je váš chlpatý spoločník extra zvedavý, môže trvať dlhšie, kým sa naučí, že priamočiare strkanie ňufáka k intímnym partiám nie je u ľudí práve vítané.

Netrestajte ho, vysvetlite situáciu aj návštevám

Možno sa vám zdá, že nechať psa očuchávať návštevu „tam dole“ je neprijateľné, avšak zviera si to vôbec neuvedomuje ako niečo spoločensky nevhodné. Ak ste už v takejto situácii boli, určite ste zažili moment zahanbenia a možno aj obavy, ako návšteva zareaguje. Často pritom stačí jednoduché vysvetlenie, aby ľudia pochopili, že nejde o agresivitu či nevychovanosť, ale o celkom prirodzenú zvedavosť vyplývajúcu z unikátneho psieho čuchu.

Psí svet sa líši od toho nášho

Treba mať neustále na pamäti, že psí svet funguje inak než ten náš ľudský. My zisťujeme informácie cez slová, pohľady, gestá či podanie ruky. Pes sa však spolieha hlavne na ňufák a pachové vnemy, ktoré mu sprostredkúvajú množstvo detailov. Kým človek vyhodnocuje spoločenské konvencie, pes rieši primárne informácie o bezpečnosti, priateľskosti a možnej hrozbe.

Napríklad aj keď my s priateľským úsmevom niekomu podáme ruku, pes dokáže z vône tohto človeka za pár sekúnd zistiť, ako sa práve cíti, či je v strese, či netrpí nejakým zdravotným problémom, a dokonca môže získať náznak toho, či daný človek doma nechová ďalšie zviera.

Vy a váš „prieskumník“

Zaujímavým paradoxom je, že pes môže byť vaším tichým spojencom pri „odhalení“, koho by ste si k sebe domov radšej pozvať nemali. Psy vedia neuveriteľne presne vycítiť, či je človek úprimne dobrý, alebo sa len tak tvári. Mnoho chovateľov spolieha na inštinkt svojho miláčika – akonáhle pes pri návšteve vyzerá nepokojne, môže to byť varovný signál, že dotyčná osoba vám z dlhodobého hľadiska nemá čo ponúknuť, alebo prináša negatívnu energiu.

Z tohto dôvodu je dobré svojmu psovi veriť a zároveň ho jemne viesť k tomu, aby svoju zvedavosť prejavil vhodnejším spôsobom než ňuchaním intímnych miest. Každý pes sa môže naučiť určitej miere sebaovládania, no nikdy ho neoberajte o možnosť využívať svoj najdôležitejší zmysel – čuch.

Čo si z toho odniesť

Ide o normálne správanie: Pes vám nechce spôsobiť trápnu situáciu, iba robí to, čo mu hovorí jeho inštinkt a čuch. Treba vhodne zakročiť: Namiesto trestov použite odvedenie pozornosti, hračky, maškrty alebo povolenie očuchať inú časť tela (napríklad ruky). Rešpektujte psí svet: Psy vnímajú svet inak a komunikujú hlavne ňufákom. Nepovažujú to za nič neslušné. Vysvetľujte návštevám: Nie každý človek to chápe, preto môže pomôcť krátke vysvetlenie, ktoré predíde nepríjemným reakciám. Využite psí inštinkt: Psy môžu rozoznať, či je človek priateľský alebo mu niečo chýba – môžu dokonca vycítiť aj zmeny v zdravotnom stave či nálade.

Psí ňufák je jednoducho zázračný nástroj, ktorý im pomáha orientovať sa vo svete. Kým my mu môžeme závidieť či sa nad jeho schopnosťami pozastavovať, pre nášho štvornohého priateľa je „voňavá analýza“ návštev rovnako bežnou súčasťou života ako pre nás bežná konverzácia. Stačí sa s tým naučiť pracovať, aby sme sa vyhli trapasom a zároveň psovi nebránili v tom, čo je preňho prirodzené.

Ak sa vám stane, že váš pes neodolateľne túži nasávať cudzie pachy, majte vždy poruke plán B – či už je to milovaná hračka, obľúbená dobrôtka alebo chvíľka tréningu na privolanie. Budete tak pripravení na akúkoľvek situáciu a uistíte svoju návštevu, že váš pes je vychovaný, aj keď koná na základe inštinktov. A v konečnom dôsledku, ak to budete brať s humorom a pochopením pre psie potreby, určite to ocení aj každý, kto k vám zavíta.