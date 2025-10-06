Prečo psy čuchajú ľuďom do rozkrok? Nie je to nevychovanosť, ale prirodzený spôsob komunikácie

Ak sa váš pes zrazu vrhne k rozkroku niekoho z rodiny alebo návštevy, určite to pôsobí trápne. No z pohľadu psa ide o úplne bežné a prirodzené správanie. Nie je to žiadny prejav nevychovanosti ani snaha niekoho zosmiešniť – je to jeho spôsob, ako sa zoznámiť a zistiť o vás čo najviac informácií.
Psí čuch – zmysel, ktorý hovorí viac než tisíc slov
Zatiaľ čo ľudia sa pri zoznamovaní pozerajú do očí a podávajú si ruky, psy využívajú svoj nos. Ten je pre nich hlavným zdrojom informácií o okolí. Ich čuch je neuveriteľne vyvinutý – pes má približne až 300 miliónov čuchových receptorov, teda asi päťdesiatkrát viac ako človek.
Z jedného obyčajného „očuchania“ vie pes vyčítať, kto ste, aké pohlavie máte, čo ste jedli, v akej ste nálade, či ste pred chvíľou športovali – dokonca aj to, či ste zdraví alebo chorí.
Prečo práve rozkrok?
Tajomstvo sa skrýva v tzv. apokrinných žľazách, ktoré vylučujú feromóny – chemické látky prenášajúce informácie o pohlaví, veku, či hormonálnom stave. Tieto žľazy sa nachádzajú najmä v podpazuší a v oblasti genitálií.
Kým podpazušie máme zvyčajne prevoňané deodorantom, rozkrok zostáva „čistým“ zdrojom prirodzených pachov. A preto sa pes inštinktívne zameria práve tam – na miesto, kde získa najviac údajov.
Niektoré plemená, ako napríklad bígle alebo bloodhoundi, majú čuch natoľko citlivý, že dokážu zachytiť aj jemné hormonálne zmeny. Pes tak vie z vône rozoznať napríklad aj to, že je žena tehotná alebo že práve menštruuje.
Prečo sú niektoré ženy pre psov zaujímavejšie?
Zaujímavé je, že psy venujú väčšiu pozornosť ženám, ktoré práve ovulujú. Je to preto, že počas tohto obdobia telo uvoľňuje viac feromónov, ktoré pes veľmi ľahko zachytí. Ak teda pes uprednostní niekoho pred iným, určite to nie je osobné – jednoducho ho zaujali pachové signály, ktoré vníma.
Dá sa psa odnaučiť čuchať do rozkroku?
Našťastie áno. Toto správanie je možné korigovať výcvikom a odvádzaním pozornosti. Odborníci odporúčajú naučiť psa tzv. targeting – teda, že sa dotkne čumákom vašej päste na povel.
Keď potom k vám príde návšteva, namiesto skúmania rozkroku mu môžete ponúknuť ruku alebo päsť na očuchanie. Pes tak uspokojí svoju zvedavosť a nikoho neprivedie do rozpakov.
Pomôže aj jednoduchý príkaz „sadni“ – pes sa sústredí na povel, a tým sa vyhne neželanému správaniu.
Využite jeho čuch pozitívne
Ak má váš štvornohý kamarát silnú potrebu všetko ovoniavať, skúste mu dať zmysluplnejšiu úlohu. Dnes existujú čuchacie podložky, hlavolamy či kurzy noseworku – psieho športu, pri ktorom pes hľadá konkrétne pachy v rôznych prostrediach.
Takéto aktivity mu poskytnú mentálne vyžitie, zlepšia jeho koncentráciu a zároveň posilnia väzbu medzi psom a majiteľom. A keďže pes sa psychicky unaví, býva aj pokojnejší doma.
Trápne? Možno. Prirodzené? Určite.
Ak teda váš pes prejaví záujem o cudzieho človeka trochu „nevhodným“ spôsobom, netrestajte ho. Nejde o zlozvyk, ale o inštinktívne správanie, ktoré mu pomáha pochopiť svet.
Keď pochopíte, prečo to robí, možno sa pri najbližšej situácii len pousmejete – a namiesto hanby oceníte, aký výnimočný zmysel pre čuch váš pes vlastne má.