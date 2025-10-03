Prečo pridať do práčky saponát aj soľ a aký má tento trik význam?

Pranie patrí k činnostiam, ktoré robíme pravidelne a väčšinou nad ním veľmi nepremýšľame. Vyberieme vhodný program, pridáme prášok alebo gél a čakáme, že oblečenie bude čisté a svieže. Niekedy sa však stáva, že nové tričko či nohavice už po pár praniach stratí farbu, alebo na oblečení zostanú škvrny, ktoré sa nedarí odstrániť. Aj preto sa medzi domácimi trikmi objavuje odporúčanie pridať do práčky trochu obyčajnej soli. Funguje to však naozaj?
Soľ a farby oblečenia
Soľ sa v textilnom priemysle používa pri farbení látok – pomáha fixovať farbivo vo vláknach. V domácich podmienkach teda môže mať podobný účinok. Ak pridáte do bubna práčky jednu polievkovú lyžicu soli, najmä pri praní nového farebného oblečenia, môže to znížiť riziko, že látka pustí farbu a zafarbí iné kusy prádla. Rovnako môže pomôcť udržať sýtosť farieb o niečo dlhšie.
Treba však dodať, že nejde o zázrak – ak je látka z nekvalitného materiálu alebo bola zle zafarbená už pri výrobe, soľ jej farbu nezachráni. V takých prípadoch je strata intenzity prirodzená a nedá sa úplne zastaviť.
Boj proti škvrnám
Soľ má aj ďalší efekt – dokáže pomôcť pri odstraňovaní niektorých typov škvŕn. Najlepšie funguje na čerstvé škvrny, napríklad od červeného vína alebo krvi. Ak ich posypete soľou alebo pridáte soľ do prania, absorbuje časť tekutiny a uľahčí následné vypranie.
Pri zaschnutých alebo veľmi odolných škvrnách však samotná soľ nestačí a budete musieť použiť bežný odstraňovač škvŕn alebo iný osvedčený postup.
Biele prádlo a optické zosvetlenie
Občas sa spomína, že soľ dokáže biele oblečenie „rozjasniť“. Je pravda, že môže pomôcť odstrániť niektoré usadeniny a tým opticky zlepšiť vzhľad bieleho prádla. Netreba si to však mýliť s chemickým bielením – soľ nemá účinky ako perkarbonát sodný alebo iné špeciálne bieliace prostriedky. Skôr ide o jemné zlepšenie čistoty než o výrazné vybielenie.
Tvrdá voda a účinnosť pracích prostriedkov
V oblastiach s tvrdou vodou sa v práčke usádzajú minerály ako vápnik a horčík. Tie môžu znižovať účinnosť pracieho prášku a zároveň sa ukladajú aj na vláknach oblečenia. Soľ má schopnosť viazať ióny týchto minerálov, ale na citeľné zmäkčenie vody by bolo potrebné väčšie množstvo soli, než len lyžica pridaná k praniu.
Preto sa pri tvrdej vode odporúča skôr používať špeciálne zmäkčovače alebo prášky, ktoré obsahujú látky na viazanie minerálov. Soľ môže mierne pomôcť, ale nerieši problém úplne.
Záver: oplatí sa to skúsiť, ale s reálnymi očakávaniami
Pridanie soli do práčky je jednoduchý a lacný trik, ktorý môže mať niekoľko výhod:
- čiastočne chráni farby nového oblečenia
- pomáha pri čerstvých škvrnách
- môže opticky zlepšiť vzhľad bieleho prádla
- mierne obmedzí negatívny vplyv tvrdej vody
Nie je to však univerzálne riešenie na všetky problémy s praním. Soľ nedokáže nahradiť kvalitný prací prostriedok ani špeciálne prípravky na odstraňovanie škvŕn či zmäkčenie vody. Ako doplnkový trik sa však určite oplatí vyskúšať – a niektorí ľudia si na ňu nedajú dopustiť.