Prečo mačka hryzie? Takto vám dáva najavo niečo dôležité

Vedeli ste, že mačky môžu svojim hryzením a škrabaním vyjadrovať nielen hravosť, ale aj rôzne pocity či potreby? Ak sa pýtate, prečo vás vaša mačka občas hryzie alebo vám zaútočí na nohy spoza kresla, nie ste sami. Mačky nie sú všetky rovnaké, no zároveň sa väčšina z nich správa podobne. Vysvetlenie, prečo práve tá vaša sem-tam pristúpi k radikálnejším prejavom, môže byť prekvapivo jednoduché.

Kedy mačka hryzie a škrabe?

Väčšina majiteľov mačiek sa už aspoň raz stretla s tým, že ich ich miláčik nečakane uhryzol. Dôvodov je hneď niekoľko a najčastejšie ide buď o súčasť mačacej hry, alebo reakciu na niečo, čo mačku rozčuľuje či stresuje. Ak máte doma „hebké klbko“, ktoré sa nechá hodiny hladkať a vôbec mu to neprekáža, mali by ste si to vážiť – mnohé mačky takéto dlhé prejavy lásky od ľudí tolerujú len krátky čas. Na druhej strane sa môžu vyskytnúť aj také, čo na vás začnú nečakane útočiť labkami či dokonca zubami. Netreba hneď predpokladať, že je mačka „zlá“ – môže len dávať najavo, že jej je to, čo sa deje, nepríjemné.

Hryzenie ako prejav hry a lovu

Mačky sú prirodzene malé šelmy, ktorých lovecké inštinkty sa objavujú už v ranom veku. Keď sa s nimi hráte, často začínajú loviť vaše ruky, prsty či dokonca nohy. Je to ich spôsob, ako trénovať svoje inštinkty a zároveň sa zabaviť. Zuby aj pazúriky majú ostré, takže ak sa hra trochu vyostrí, vás to môže poriadne zabolieť. Ak ste zvyknutí na hry typu „naháňanie sa rukou“, majte na pamäti, že mačka si nedokáže vždy uvedomiť, kedy stláča pri silnom útoku príliš. Obvykle však sama cíti, že zašla priďaleko, a zvykne ujsť alebo sa aspoň stiahne.

Neraz sa však stane, že mačka je tá, ktorá zaútočí ako prvá. Využije moment prekvapenia – schová sa za záves, do kúta, pod posteľ či za kreslo, a keď prechádzate okolo, vystrelí na vaše nohy. Môže to pôsobiť ako agresia, ale zväčša ide o hru spojenú s loveckým pudom. Takéto „základné inštinkty“ spôsobujú, že vás mačka berie ako pohyblivú korisť – a to najmä vtedy, keď okolo nej svižne chodíte, prípadne vidí pohybujúcu sa deku. Aj keď je hryzenie nepríjemné, spravidla tým mačka nesleduje žiadny zlý úmysel.

Ak je mačka v strese, môže to „schytať“ aj majiteľ

Niektoré mačky bývajú mimoriadne citlivé na rôzne zvuky, pohyby v domácnosti alebo dokonca na dlhé hladkanie. Nadmerná stimulácia môže viesť k tomu, že mačka zareaguje kúsnutím, akoby vám chcela povedať: „Dosť, už sa mi to nepáči!“ Na rozdiel od psov sa mačky tak často nespoliehajú na varovné zvuky typu mňaučania či syčania, ale prejdú rovno k činu.

Dôležitým faktorom sú takisto zmeny v prostredí, ktoré môžu v mačke vyvolať stres. Patria sem napríklad príchod nového zvieracieho člena do rodiny, presťahovanie nábytku, príchod bábätka či iného člena domácnosti. Mačka sa niekedy môže cítiť ohrozená alebo vytesnená a práve hryzaním sa snaží vyjadriť svoj nesúhlas či zmätenie.

Hryzie, aby upútala pozornosť alebo vyjadrila nepohodlie

Hoci sa nám hryzenie nemusí páčiť, treba si uvedomiť, že mačka často iné možnosti komunikácie jednoducho nepozná. Ak ju niečo bolí, ak jej chýba voda, jedlo alebo sa nudí, môže si takto rýchlo vyžiadať pozornosť. Zdanlivá agresivita teda býva niekedy len volaním o pomoc alebo pokusom ukázať: „Pozri sa na mňa, niečo potrebujem!“

Mačka hryzie aj z lásky

Možno vás to prekvapí, ale mačky sem-tam uhryznú aj vtedy, keď sa chcú maznať. Typickým príkladom je jemné hryzenie do prstov na nohách v momente, keď sa mačka o vaše chodidlá obtiera a pradie. Iste, ostré zúbky vedia zabolieť, no mačka sa nesnaží ublížiť – skôr nevie správne odhadnúť svoje „láskyplné“ gesto. Je to podobné, ako keď malé mačiatka okusujú súrodencov počas hier, čím rozvíjajú svoju socializáciu aj hravosť.

Ako reagovať, keď mačka hryzie?

Zachovajte pokoj – Ak začnete kričať alebo mačku nahrubo potrestáte, môže to situáciu ešte zhoršiť. Odstúpte – Ak je to len hra, nechajte mačku, aby sa upokojila. Neprovokujte ju ďalšími pohybmi, ktoré by ju nútili „loviť“ ďalej. Sledujte signály – Mačky dávajú často varovné signály (hrbenie sa, švihnutie chvostom, uši dozadu), ktorými naznačujú, že im niečo vadí. Ponúknite hračku – Odveďte mačkinu pozornosť na bezpečnú hračku, ktorú môže hrýzť a škrabať bez rizika poranenia. Riešte stres – Zistite, čo presne mačku trápi. Môže byť smädná, hladná, unavená alebo vystrašená z nového člena domácnosti.

Zhrnutie

Mačky hryzú a škrabú z rôznych dôvodov, medzi ktoré patrí hra, vrodené lovecké inštinkty, stres, nedostatok pozornosti či vyjadrenie náklonnosti. Kúskom, ktorý sa vám môže zdať bolestivý, nemusí vždy chcieť ublížiť – často je to len spontánna reakcia alebo spôsob, ako vás upozorniť na niečo dôležité. Ak sa naučíte rozpoznávať a rešpektovať mačacie signály, zvyčajne dokážete predísť zbytočným uhryznutiam a zároveň zlepšíte váš spoločný život.

Ak máte doma pravú „maznavú loptu“ a vyhnete sa situáciám, ktoré ju rozrušujú či stresujú, dokážete spolu fungovať v harmónii dlhé roky. S trochou trpezlivosti a pozorovania zistíte, kedy vaša mačka stojí o hru, kedy o hladkanie a kedy potrebuje byť sama. Týmto spôsobom budete včas reagovať na jej potreby a vyhnete sa nepríjemnostiam spojeným s mačacími zubami a pazúrmi.