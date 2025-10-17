Prečo má chladnička na zadnej strane malý otvor. Odpoveď pozná len málokto

Na zadnej stene väčšiny moderných chladničiek si možno všimnúť malý otvor. Je nenápadný, často prehliadaný, no plní dôležitú úlohu pri správnej funkcii spotrebiča. Tento otvor zabezpečuje odvod kondenzovanej vody a pomáha udržiavať vnútro chladničky suché, hygienické a bez zápachu.

Ako funguje odtokový otvor v chladničke

Počas prevádzky sa v chladničke vytvára vlhkosť — napríklad keď do nej vkladáte teplé potraviny, často ju otvárate alebo keď sa v nej striedajú teploty. Táto vlhkosť sa mení na malé kvapky vody, ktoré stekajú po zadnej stene smerom nadol.

Práve tu vstupuje do hry odtokový otvor. Nachádza sa v spodnej časti zadnej steny chladničky a odvádza túto vodu do tenkej hadičky, ktorá ústi do tzv. odparovacej misky umiestnenej pri kompresore. Keďže kompresor počas prevádzky vytvára teplo, voda z misky sa postupne odparí — bez nutnosti akejkoľvek údržby zo strany používateľa.

Tento systém je úplne bežný a používa sa vo väčšine chladničiek s automatickým odmrazovaním (tzv. defrost systémom).

Čo sa stane, ak sa otvor upchá

Ak sa otvor alebo hadička upchajú — najčastejšie zvyškami jedla, prachom, kúskami ľadu či plesňou — voda nemá kam odtekať. Vtedy sa začne hromadiť v spodnej časti chladničky, často pod zásuvkami na zeleninu.

Typickými znakmi upchatia sú:

  • tvorba malej kaluže vody v dolnej časti chladničky
  • zvýšená vlhkosť na potravinách
  • nepríjemný zatuchnutý zápach
  • alebo dokonca drobné škvrny od plesní v rohoch

Ak sa problém nerieši, môže viesť aj k poškodeniu tesnenia dvier, zvýšenej spotrebe energie alebo skracovaniu životnosti spotrebiča.

Ako správne vyčistiť odtokový otvor

Čistenie je jednoduché a zvládne ho každý. Postupujte takto:

  1. Vypnite chladničku – pre istotu, aby ste predišli úrazu alebo poškodeniu.
  2. Nájdite otvor – býva v spodnej časti zadnej steny chladničky, priamo nad zásuvkami.
  3. Použite jemný nástroj – napríklad vatovú tyčinku, tenký kefkový čistič na slamky alebo plastová slamka. Jemne ním pohybujte v otvore a odstráňte nečistoty.
  4. Prepláchnite otvor – použite malé množstvo teplej (nie horúcej) vody. Môžete pridať kvapku saponátu alebo trošku octu, ak chcete odstrániť zápach.
  5. Skontrolujte odparovaciu misku vzadu pri kompresore – mala by byť čistá a nie preplnená. Ak je v nej veľa nečistôt, jednoducho ju vyberte a opláchnite.

Ak máte podozrenie, že otvor je zamrznutý, nechajte chladničku na pár hodín vypnutú, aby sa ľad rozpustil.

Prevencia: ako sa vyhnúť problémom

Najlepšia údržba je pravidelnosť. Stačí:

  • raz za mesiac otvor prepláchnuť teplou vodou
  • nenechávať v chladničke rozliate tekutiny
  • nevkladať dovnútra horúce jedlo
  • a dbať na to, aby sa dvierka dobre zatvárali

Tieto jednoduché kroky zabránia nielen vzniku zápachu a plesní, ale aj zbytočnému zaťaženiu kompresora. Správne fungujúci odtok totiž znamená stabilnú vlhkosť vo vnútri a nižšiu spotrebu energie.

Nie každá chladnička ho má

Je dobré vedieť, že niektoré staršie modely alebo malé jednokomorové chladničky (napr. minibarové typy) tento otvor nemusia mať. V moderných chladničkách s funkciou automatického odmrazovania je však štandardom. Ak si nie ste istí, kde presne sa otvor nachádza alebo ako ho čistiť, pozrite si návod od výrobcu – každý model má mierne odlišnú konštrukciu.

Záver

Ten malý otvor na zadnej strane chladničky má veľký význam. Zabezpečuje, že voda z kondenzácie odteká správne a vnútro zostáva čisté a suché. Ak sa oň budete pravidelne starať, predídete zápachu, plesniam aj zbytočným poruchám.

Stačí pár minút mesačne a vaša chladnička vám za to poďakuje tichou, efektívnou a úspornou prevádzkou.

