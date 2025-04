Pre krtov je toto najneznesiteľnejší hluk. Nastrihajte, zaveste na tyč pri krtinci a budú sa porúčať

Pre mnohých záhradkárov je len ťažké udržať si pekne upravený trávnik, ak sa im na pozemok nasťahuje krt. Či už máte dlhoročné skúsenosti so záhradkárčením alebo ste začiatočník, nasledujúce tipy vám môžu pomôcť jemne, ale účinne odradiť krtov od budovania hromád hliny priamo vo vašej oáze zelene.

Krtince, ktoré vedia narobiť poriadnu galibu

Ak ste sa niekedy v záhrade stretli s kôpkami kyprenej hliny, je pravdepodobné, že sa v jej podzemných chodbách usalašil krt. Tento drobný tvor meria v priemere okolo 15 centimetrov a má nápadné lopatovité predné labky, vďaka ktorým dokáže neuveriteľne rýchlo kopať. Pri výstavbe svojich chodieb sa občas potrebuje zbaviť nadbytočnej hliny, ktorú vyhadzuje na povrch – a práve vtedy vznikajú nepríjemné krtince.

Niektoré hromádky môžu byť menšie, iné naozaj veľké, no vždy znamenajú to isté: krt si zvykol na vaše prostredie. Môžete sa tešiť na skvele prekyprenú pôdu, avšak s prihliadnutím na to, aké škody vedia krtince narobiť trávniku, to býva veľmi neželaná „výhoda“. Ak s tým nič neurobíte, krt vám môže ničiť plochu celé leto, a to i napriek pravidelnému rozhrabávaniu hromád, pretože on si ich za niekoľko hodín dokáže obnoviť. Je preto dôležité čo najskôr nájsť spôsob, ako mu pobyt na vašej parcele znepríjemniť.

Prečo sa krtovi tak darí a prečo ho nemôžete len tak zlikvidovať?

Život pod povrchom

Krt si vyhrabáva najskôr hlavné chodby hlboko v zemi, pokojne až do hĺbky pol metra, no loví tiež tesne pod povrchom. Vytvára si tunely na chytanie dážďoviek a iných lahôdok, pričom vyhrnutá hlina končí na vašom trávniku.

Zákaz nehumánnych metód

Hoci krt nie je na Slovensku prísne chráneným druhom, existujú legislatívne opatrenia, ktoré zakazujú používať kruté a nehumánne metódy pri jeho likvidácii. V praxi to znamená, že najrozumnejšie (a zákonom dovolené) je pokúsiť sa ho vyhnať či odplašiť, nie zabiť.

Ako krtka účinne odradiť od pobytu vo vašej záhrade

1. Využite citlivý krtí sluch

Krt má mimoriadne vyvinutý sluch a je citlivý na akékoľvek vibrácie v pôde. Keď na jar začnete v záhrade intenzívnejšie pracovať a pohybovať sa, neraz sa stane, že krt hľadá pokojnejšie útočisko. Problém však nastáva vtedy, ak záhradu navštevujete iba príležitostne, napríklad cez víkendy – počas týždňa má krt celý priestor pre seba.

Akustické plašiče

Na trhu nájdete rôzne elektronické plašiče na solárne napájanie, ktoré vydávajú vysokofrekvenčné zvuky odpudzujúce krtov. Tie však nebývajú najlacnejšie. Ak chcete ušetriť, môžete si zhotoviť jednoduchý plašič aj doma:

Vezmite dostatočne dlhú kovovú tyč (ideálne železnú), ktorú zapichnete do zeme priamo na mieste krtinca. Na vrchnú časť tyče nasaďte prázdnu plastovú fľašu (napríklad PET), ktorej dno odstrihnete. Aby ste ju pevne pripevnili, pomôže vyvŕtať do uzáveru malú dierku a „zašróbovať“ či inak prichytiť na tyč. Keď sa do tejto fľaše oprie vietor, kovová tyč sa rozvibruje a vydá zvuk či chvenie, ktoré krt neznáša.

Podobne fungujú aj plechovky, ak sa vám nejaké povaľujú v dielni. Dôležité je, aby bola tyč dostatočne hlboko v pôde a zároveň nad zemou trčal taký kus, aby sa do neho mohol vietor poriadne oprieť.

2. Vyskúšajte pachy, ktoré krtovi prekážajú

Krt má rovnako dobrý čuch ako sluch. Nemá rád pach domácich zvierat – ak máte psa či mačku, ste vo výhode, pretože ich prítomnosť ho môže prirodzene odrádzať. Ak takých domácich miláčikov priamo nevlastníte, dá sa skúsiť aj iný trik:

Požiadajte niekoho, kto psíka alebo mačku má, aby vám dal zvyšky srsti po česaní.

Malé chumáče srsti potom hlboko vtlačte priamo do krtincov alebo chodieb, ktoré nájdete pod kopčekmi.

Medzi overené rady patrí aj ocot, ktorým sa občas polievajú vchody do krtích tunelov. Nevýhodou je, že kyslý ocot sa nehodí na pôdu vo väčšom množstve. Kratšie pôsobiace, no menej invazívne, sú napríklad rozpolené strúčiky cesnaku. Tie treba pravidelne obnovovať, kým sa krt nerozhodne presunúť inam.

Vhodné rastliny na odplašenie

Na dlhodobejšie odplašenie pomôže aj vhodná zeleň. Krt napríklad nemá rád afrikány (aksamietnice), narcisy, cibuľu, pažítku či bylinky typu mäta, levanduľa, tymian a rozmarín. Ak ich vysadíte strategicky po obvode pozemku alebo medzi iné záhony, môžete ním krtovi pokaziť chuť usadiť sa u vás. Myslite dopredu – samica krtka môže mať naraz až sedem mláďat, ktoré po pár týždňoch hľadajú nové územie, takže je múdre pripraviť sa na ich prípadný príchod.

Starostlivosť o poškodený trávnik

Ak sa vám podarí krtka vyhnať, ostáva upratať následky jeho „práce“.

Rozhrnutie krtincov: Menšie kopčeky stačí rozhrabať hrabľami. Tráva zvyčajne nie je úplne zničená a často sa dokáže spamätať sama. Vyplnenie a vyrovnanie: Pri väčších a početnejších hromadách hliny zistite, kde presne krt vyhrabal vstup. Ak je otvor hlboký, skúste ho vyplniť sypkou hlinou, ktorú ste rozhrnuli. Dosiatie trávnika: Ak vám v trávniku vznikli výrazné jamky, prisypte do nich zostávajúcu hlinu, ušliapte ju a dosypte nový trávny semienok. Tým predídete kalužiam a nerovnostiam v budúcnosti. Využite prebytočnú pôdu: V prípade, že máte veľa hliny, je škoda ňou plytvať. Krt ju pekne prekypril a prevzdušnil, takže ju môžete využiť v záhonoch, skleníkoch či pri presádzaní sadeníc.

Zhrnutie

Krt dokáže vo vašej záhrade napáchať nemalé škody, no pri troche trpezlivosti a kreativity sa s tým dá niečo robiť. Najlepšie je kombinovať viac metód naraz – akustické plašiče, využitie rôznych pachov, výsadbu rastlín, ktoré krt nemá rád, a tiež pravidelný pohyb v záhrade. Keď krt zistí, že u vás nenájde pokoj, pravdepodobne sa presunie na iné miesto.

Zároveň dodržujte humánny prístup, pretože krt je síce malý, ale vo svojom svete nenahraditeľný tvor, ktorý prispieva k prekopávaniu a prevzdušňovaniu pôdy. Stačí ho presvedčiť, že vaša záhrada preňho nie je tým najvhodnejším domovom, a takto dosiahnete vytúžený poriadok a krásny, rovný trávnik.

Ak sa vám to podarí, trávnik opäť zazelená bez nových kôpok a vy si budete môcť užívať zaslúženú radosť zo svojej vysnívanej záhrady.