Pre hojnú úrodu zasaďte k uhorkám aj túto zeleninu: Vzájomná výpomoc na záhone prináša bohatšie výsledky

Ak sa tento rok chystáte pestovať uhorky a zároveň by ste radi skombinovali viacero druhov zeleniny, môžete si záhon usporiadať tak, aby ste si výrazne zvýšili šance na bohatú úrodu. Mnohé rastliny si totiž dokážu navzájom prospievať, a tým podporiť svoj rast i zdravie. V nasledujúcich riadkoch zistíte, ktoré druhy zeleniny sa oplatí umiestniť vedľa uhoriek a prečo.

Uhorky patria medzi nenáročné plodiny, ktoré dokážu rodiť počas väčšiny leta, či už pestujete šalátové alebo nakladačky. Väčšina pestovateľov však netuší, že spoločné pestovanie s inými druhmi zeleniny môže priniesť nielen vyšší výnos, ale aj kvalitnejšiu úrodu. Ak využijete pozitívny vplyv susedstva rastlín vo svoj prospech, dokážete získať doposiaľ nevídané množstvo chutných uhoriek.

Ak sa chcete detailnejšie dozvedieť, ako pestovať uhorky od semienka až po zber, môžete si pozrieť video na YouTube, na kanáli ZAHRADA PRO RADOST:

Papriky ako ochrana pred chorobami

Medzi ideálne kombinácie s uhorkami patria papriky. Oba druhy majú podobné nároky na prostredie – obľubujú dostatok vlahy a tepla. Papriky navyše v horúcich dňoch dokážu vytvoriť prirodzený tieň, z čoho profitujú predovšetkým uhorky. Šikovným umiestnením paprík vedľa uhoriek môžu obe plodiny lepšie odolávať rôznym chorobám. Navyše papriky dokážu ochrániť citlivejšie listy uhoriek pred slnečným úpalom. Spoločné pestovanie týchto dvoch druhov sa vám môže výrazne vyplatiť, pretože minimalizuje riziko napadnutia chorobami, ktoré by mohli zasiahnuť celý záhon.

Fazuľa ako prirodzený zdroj dusíka

Ďalším výborným „spoločníkom“ pre uhorky je fazuľa (prípadne hrach). Tieto bôbovité rastliny majú schopnosť viazať dusík z ovzdušia a ukladať ho do pôdy, čím ju obohacujú o túto kľúčovú živinu. Vďaka tomu dostávajú uhorky dostatok živín na podporu rastu a tvorbu plodov. Fazule navyše často vytvárajú bujnú listovú hmotu, ktorá môže fungovať ako prírodný mulč, udržiavať vlahu a obmedziť výskyt burín. Tento prístup vám ušetrí množstvo času i námahy pri starostlivosti o záhon.

Reďkovky odpudzujúce škodcov

Kombináciou, na ktorú mnohí pestovatelia zabúdajú, je súčasné pestovanie reďkoviek spolu s uhorkami. Reďkovky rastú veľmi rýchlo a ich korene pomáhajú kypriť pôdu okolo uhoriek. Okrem toho majú špecifickú arómu, ktorá dokáže odplašiť niektoré nepríjemné druhy škodcov – patrí sem napríklad hmyz ako vošky či mravce, ale aj slimáky, ktoré sú nočnou morou mnohých záhradkárov. S reďkovkami tak získate dvojnásobný úžitok: nielenže si rýchlo dopestujete vlastnú úrodu chrumkavých bulvičiek, ale zároveň ochránite rozvíjajúce sa rastliny uhoriek pred neželanými návštevníkmi.

Koreňová zelenina na prevzdušnenie pôdy

Pomerne nenápadným, no veľmi prínosným spojením je pestovanie uhoriek s koreňovou zeleninou, ako je mrkva, cvikla či petržlen. Tieto rastliny majú odlišné nároky na živiny, takže sa vzájomne neoberajú o dôležité prvky, a zároveň ich hlbšie korene skvelo prevzdušňujú pôdu. Výsledkom je lepší prienik vody aj kyslíka ku koreňovému systému uhoriek. Ak chcete na svojom záhone znížiť výskyt škodcov, môžete siahnuť aj po cibuli alebo cesnaku, ktorých výrazná vôňa funguje ako prirodzený odstrašovač slimákov a ďalších nežiaducich „návštevníkov“ vášho pestovateľského priestoru.

Kukuřica ako ochranný štít pred slnkom

Menej známa, no veľmi praktická rada je vysadiť menšie odrody uhoriek do blízkosti kukurice. Kukurica totiž vyrastie do úctyhodnej výšky a rastlinám uhoriek poskytne potrebný tieň počas horúcich letných dní. Tým sa pôda udrží dlhšie vlhká a zabráni sa rýchlemu vysychaniu, ktoré by mohlo spomaliť rast uhoriek alebo poškodiť ich listy. Uhorky sa pritom môžu ťahať alebo rozrastať v medzipriestore medzi radmi kukurice, čo efektívne využíva plochu záhonu a môže viesť k zvýšenej úrode oboch plodín.

Spoločným pestovaním rôznych druhov zeleniny nielen šetríte miesto, ale aj podporujete prirodzenú rovnováhu v záhrade. Vhodná kombinácia rastlín dokáže zlepšiť kvalitu pôdy, obmedziť šírenie chorôb a škodcov, a zároveň zvýšiť úrodu. Stavte preto na susedstvo uhoriek s paprikami, fazuľou, reďkovkami, koreňovou zeleninou či kukuricou – vďaka týmto spojeniam si môžete dopestovať zdravšie a chutnejšie plody s menšou námahou. Ak do toho vložíte trochu starostlivosti a odhodlania, zmenu uvidíte už pri najbližšej sezóne. Nech sa vám na záhone darí!