Pravý holandský rezeň so syrom. Šťavnatý, voňavý a nezameniteľný vďaka štipke muškátového kvetu

Názov môže mýliť – tento rezeň nie je holandského pôvodu. V skutočnosti ide o tradičné jedlo československej kuchyne, ktoré vzniklo až v druhej polovici 20. storočia. Názov mu prischol len vďaka typu syra, ktorý sa doň pridáva.
Od klasického rezňa ho odlíšite hneď: má oválny tvar, väčšiu hrúbku a pod chrumkavým trojobalom ukrýva mleté mäso so strúhaným syrom. Po rozkrojení z neho vytečie voňavá šťava a roztečený syr – práve to robí z tejto jednoduchej kombinácie obľúbenú pochúťku.
Video: jednoduchý a názorný videorecept
Pozri si krátky postup krok za krokom:
Prečo „holandský“?
Odpoveď je jednoduchá – kvôli syru. Do mäsovej zmesi sa tradične pridáva tvrdý syr typu gouda alebo eidam, teda syry pôvodne pochádzajúce z Holandska.
Keď tento recept vznikal, syry tohto druhu neboli v Československu bežné a pôsobili takmer exoticky. Preto sa zaužíval názov „holandský rezeň“, hoci s Holandskom samotným nemá nič spoločné.
Pôvod v závodných kuchyniach
Presný pôvod receptu nie je doložený, no všetko nasvedčuje tomu, že vznikol v období po druhej svetovej vojne, pravdepodobne v závodných a školských jedálňach.
V tom čase bol často nedostatok kvalitného mäsa, a preto kuchári začali experimentovať s mletým mäsom, ktoré sa dalo lepšie spracovať a kombinovať s inými surovinami. Tvrdý syr dodal zmesi šťavnatosť, výdatnosť aj jemne pikantnú chuť.
Rezeň si rýchlo získal popularitu – bol lacný, sýty a chutný. Postupne sa z jedálenského receptu stal bežný domáci pokrm, ktorý sa dodnes objavuje v kuchárkach aj v reštauračných ponukách.
Štipka korenia pre dokonalú chuť
Charakteristickou prísadou holandského rezňa je muškátový kvet alebo oriešok. Toto korenie sa používa len v malom množstve, pretože má silnú arómu, ktorá zvýrazní chuť mäsa aj syra.
Stačí len štipka – dodá pokrmu jemne hrejivú a lahodnú vôňu, ktorá ho odlišuje od bežných fašírok či karbonátkov.
Overený recept na domáci holandský rezeň
Ingrediencie:
- 500 g mletého mäsa (ideálne zmes bravčového a menšej časti hovädzieho)
- 100 g tvrdého syra typu gouda alebo eidam
- 1 vajce
- soľ a čerstvo mleté čierne korenie
- štipka muškátového kvetu
- hladká múka, vajce a strúhanka na obaľovanie
- olej na vyprážanie (repkový alebo slnečnicový)
Postup:
- Príprava zmesi:
Mäso zmiešajte so strúhaným syrom, vajcom, soľou, korením a muškátovým kvetom. Všetko dobre premiešajte, aby sa suroviny spojili do kompaktnej hmoty.
- Tvarovanie:
Zo zmesi vytvarujte oválne placky vysoké asi 2 centimetre. Táto hrúbka je ideálna – syr sa vo vnútri pekne roztopí a mäso zostane šťavnaté.
- Obaľovanie:
Každý kus obaľte v hladkej múke, rozšľahanom vajci a nakoniec v strúhanke. Klasický trojobal vytvorí po vyprážaní krásne chrumkavý povrch.
- Smaženie:
Rezne smažte na strednom ohni v dostatočnom množstve oleja, kým nezískajú zlatistú farbu z oboch strán.
Ak preferujete ľahšiu verziu, môžete použiť horúcovzdušnú fritézu, ktorá pripraví rezeň s minimom tuku.
Podávanie
Najčastejšie sa podáva s jemnou zemiakovou kašou, ktorá skvelo ladí so syrovou chuťou. Ak však chcete jedlo odľahčiť, zvoľte varenú alebo šťuchanú verziu zemiakov a pridajte čerstvú zeleninu alebo šalát.
Holandský rezeň chutí výborne aj s kyslou uhorkou alebo dusenou kapustou.
Pravdivé fakty o holandskom rezni:
- Ide o československý vynález, nie holandské jedlo.
- Názov vznikol podľa použitia syrov holandského typu.
- Recept sa rozšíril po 2. svetovej vojne, najmä v závodných jedálňach.
- Muškátový kvet je tradičná súčasť receptu, no používa sa v malom množstve.
- Jedlo si získalo popularitu pre jednoduchosť, chuť a dostupné suroviny.
Záver
Holandský rezeň je dôkazom, že aj jednoduché jedlá môžu mať svoje čaro. Vznikol z praktickej potreby, no vďaka skvelej chuti a nenáročnej príprave sa stal súčasťou domácej kuchyne v Česku aj na Slovensku.
Chrumkavý na povrchu, vo vnútri šťavnatý a jemne syrový – taký je pravý holandský rezeň, ktorý si zaslúži miesto na každom tanieri.