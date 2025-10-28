Pravý holandský rezeň so syrom. Šťavnatý, voňavý a nezameniteľný vďaka štipke muškátového kvetu

Holandský rezeň
Holandský rezeň Foto: www.shutterstock.com

Názov môže mýliť – tento rezeň nie je holandského pôvodu. V skutočnosti ide o tradičné jedlo československej kuchyne, ktoré vzniklo až v druhej polovici 20. storočia. Názov mu prischol len vďaka typu syra, ktorý sa doň pridáva.

Od klasického rezňa ho odlíšite hneď: má oválny tvar, väčšiu hrúbku a pod chrumkavým trojobalom ukrýva mleté mäso so strúhaným syrom. Po rozkrojení z neho vytečie voňavá šťava a roztečený syr – práve to robí z tejto jednoduchej kombinácie obľúbenú pochúťku.

Video: jednoduchý a názorný videorecept

Pozri si krátky postup krok za krokom:

Prečo „holandský“?

Odpoveď je jednoduchá – kvôli syru. Do mäsovej zmesi sa tradične pridáva tvrdý syr typu gouda alebo eidam, teda syry pôvodne pochádzajúce z Holandska.
Keď tento recept vznikal, syry tohto druhu neboli v Československu bežné a pôsobili takmer exoticky. Preto sa zaužíval názov „holandský rezeň“, hoci s Holandskom samotným nemá nič spoločné.

Pôvod v závodných kuchyniach

Presný pôvod receptu nie je doložený, no všetko nasvedčuje tomu, že vznikol v období po druhej svetovej vojne, pravdepodobne v závodných a školských jedálňach.
V tom čase bol často nedostatok kvalitného mäsa, a preto kuchári začali experimentovať s mletým mäsom, ktoré sa dalo lepšie spracovať a kombinovať s inými surovinami. Tvrdý syr dodal zmesi šťavnatosť, výdatnosť aj jemne pikantnú chuť.

Rezeň si rýchlo získal popularitu – bol lacný, sýty a chutný. Postupne sa z jedálenského receptu stal bežný domáci pokrm, ktorý sa dodnes objavuje v kuchárkach aj v reštauračných ponukách.

Štipka korenia pre dokonalú chuť

Charakteristickou prísadou holandského rezňa je muškátový kvet alebo oriešok. Toto korenie sa používa len v malom množstve, pretože má silnú arómu, ktorá zvýrazní chuť mäsa aj syra.
Stačí len štipka – dodá pokrmu jemne hrejivú a lahodnú vôňu, ktorá ho odlišuje od bežných fašírok či karbonátkov.

Overený recept na domáci holandský rezeň

Ingrediencie:

  • 500 g mletého mäsa (ideálne zmes bravčového a menšej časti hovädzieho)
  • 100 g tvrdého syra typu gouda alebo eidam
  • 1 vajce
  • soľ a čerstvo mleté čierne korenie
  • štipka muškátového kvetu
  • hladká múka, vajce a strúhanka na obaľovanie
  • olej na vyprážanie (repkový alebo slnečnicový)

Postup:

  1. Príprava zmesi:
    Mäso zmiešajte so strúhaným syrom, vajcom, soľou, korením a muškátovým kvetom. Všetko dobre premiešajte, aby sa suroviny spojili do kompaktnej hmoty.
  2. Tvarovanie:
    Zo zmesi vytvarujte oválne placky vysoké asi 2 centimetre. Táto hrúbka je ideálna – syr sa vo vnútri pekne roztopí a mäso zostane šťavnaté.
  3. Obaľovanie:
    Každý kus obaľte v hladkej múke, rozšľahanom vajci a nakoniec v strúhanke. Klasický trojobal vytvorí po vyprážaní krásne chrumkavý povrch.
  4. Smaženie:
    Rezne smažte na strednom ohni v dostatočnom množstve oleja, kým nezískajú zlatistú farbu z oboch strán.
    Ak preferujete ľahšiu verziu, môžete použiť horúcovzdušnú fritézu, ktorá pripraví rezeň s minimom tuku.

Podávanie

Najčastejšie sa podáva s jemnou zemiakovou kašou, ktorá skvelo ladí so syrovou chuťou. Ak však chcete jedlo odľahčiť, zvoľte varenú alebo šťuchanú verziu zemiakov a pridajte čerstvú zeleninu alebo šalát.
Holandský rezeň chutí výborne aj s kyslou uhorkou alebo dusenou kapustou.

Pravdivé fakty o holandskom rezni:

  • Ide o československý vynález, nie holandské jedlo.
  • Názov vznikol podľa použitia syrov holandského typu.
  • Recept sa rozšíril po 2. svetovej vojne, najmä v závodných jedálňach.
  • Muškátový kvet je tradičná súčasť receptu, no používa sa v malom množstve.
  • Jedlo si získalo popularitu pre jednoduchosť, chuť a dostupné suroviny.

Záver

Holandský rezeň je dôkazom, že aj jednoduché jedlá môžu mať svoje čaro. Vznikol z praktickej potreby, no vďaka skvelej chuti a nenáročnej príprave sa stal súčasťou domácej kuchyne v Česku aj na Slovensku.

Chrumkavý na povrchu, vo vnútri šťavnatý a jemne syrový – taký je pravý holandský rezeň, ktorý si zaslúži miesto na každom tanieri.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať