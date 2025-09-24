Pravda o práčkach. Prečo bubnové nie sú vždy tou najlepšou voľbou a čo vám výrobcovia nepovedia

Pri kúpe novej práčky stojí veľa domácností pred otázkou, či zvoliť model s predným (bubnovým) plnením alebo tradičnú práčku s horným plnením. Každý typ má svoje silné a slabé stránky, preto je dôležité poznať fakty, aby ste si vybrali riešenie, ktoré bude najlepšie vyhovovať vašim potrebám.
Bubnové práčky – dizajn a úspornosť
Práčky s predným plnením, ktoré sú u nás dlhodobo veľmi obľúbené, ponúkajú:
- úsporu vody a energie – v porovnaní s väčšinou starších horných modelov spotrebujú menej vody, čo sa prejaví aj na účtoch za energie,
- šetrnejšie pranie – oblečenie sa v bubne prevaľuje a padá, čo je k textíliám jemnejšie než intenzívne miešanie mechanickým „miešadlom“ (agitátorom), ktoré používajú niektoré horné modely,
- väčšiu ponuku funkcií – moderné predné práčky často disponujú parnými programami, senzorikou a možnosťou kombinácie so sušičkou.
Nevýhody bubnových práčok:
- pri nesprávnom používaní môže vzniknúť pleseň v tesnení dverí
- sú ťažšie a ťažšie sa prenášajú
- pranie veľkých kusov (napr. paplóny) môže byť problematické, ak bubon nie je dostatočne priestranný
Horné práčky – jednoduchosť a praktickosť
Práčky s horným plnením, hoci sa na Slovensku predávajú menej než bubnové, majú stále svoje miesto. Ich hlavné výhody sú:
- jednoduchšia manipulácia – pri nakladaní prádla sa netreba zohýbať, čo ocenia starší ľudia alebo tí, čo majú problémy s chrbtom,
- kompaktnejšie rozmery – zaberajú menej miesta do šírky, čo je výhodné v menších kúpeľniach,
- mechanická jednoduchosť – menej zložitá konštrukcia znamená zvyčajne nižšiu poruchovosť a lacnejšie opravy,
- lepšie zvládanie väčších kusov – horné modely s modernými systémami vírivého prania si často lepšie poradia s objemným prádlom.
Nevýhody horných práčok:
- vo všeobecnosti majú vyššiu spotrebu vody
- bývajú menej úsporné pri dlhodobom používaní
- zvyčajne ponúkajú menej inovatívnych funkcií než špičkové bubnové modely
Čo rozhoduje pri výbere?
Nie je pravda, že „bohatí ľudia sa zbavujú bubnových práčok“. Reálne platí, že výber závisí od potrieb domácnosti:
- ak periete často a oceníte úsporu vody, energie a pokročilé funkcie, vhodnejšia bude bubnová práčka
- ak hľadáte jednoduchosť, ľahšiu manipuláciu a nižšie náklady na servis, môže byť lepšou voľbou horná práčka
Spotrebiteľské testy opakovane ukazujú, že kvalitné bubnové modely dosahujú veľmi dobré výsledky prania pri nižšej spotrebe vody a energie. Na druhej strane, horné práčky sa osvedčujú tam, kde je dôležitá odolnosť, jednoduchá obsluha a praktické rozmery.
Zhrnutie
Bubnové a horné práčky nie sú o tom, ktorá je „lepšia“ alebo „horšia“. Obe technológie majú svoje miesto.
- Bubnové práčky sú ideálne pre domácnosti, ktoré chcú moderné funkcie, úsporu energie a šetrné pranie.
- Horné práčky zasa oslovia tých, ktorí potrebujú robustnejšie a jednoduchšie zariadenie, prípadne majú menej priestoru v kúpeľni.
Pri výbere sa preto riaďte veľkosťou domácnosti, frekvenciou prania, priestorovými možnosťami a finančným rozpočtom.