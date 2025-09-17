Prameň Kaďa v Liptovskom Jáne. Sírová voda, ktorá pomáha pri bolestiach kĺbov aj trávení

Na Liptove, priamo v obci Liptovský Ján, sa nachádza známe miesto, ktoré láka domácich aj turistov – minerálny prameň Kaďa. Ide o prírodné travertínové jazierko, do ktorého vyviera minerálna voda bohatá na síru. Vstup do prameňa je bezplatný a k dispozícii je počas celého roka.
Ako prameň vyzerá a aká je voda?
Voda v Kadi má stabilnú teplotu približne 20 °C v lete a v zimných mesiacoch klesá na okolo 16 °C. Preto nejde o horúci termálny prameň, ale skôr o prírodný minerálny kúpeľ s osviežujúcim účinkom.
Zo skruže vyviera voda, ktorá následne odteká do menšieho umelo vytvoreného jazierka s hĺbkou približne jeden meter. Vysoký obsah síry spôsobuje pri kontakte s pokožkou jemné štípanie, ktoré je prirodzenou reakciou a mnohí návštevníci ho vnímajú ako znak účinku minerálov.
Liečivé účinky
Sírová voda z Liptovského Jána sa využíva už dlhé roky najmä na kúpeľné účely. Pomáha pri:
- reumatických problémoch
- ochoreniach pohybového aparátu
- tráviacich ťažkostiach
- problémoch so žlčníkom a pečeňou
- niektorých kožných ochoreniach
Pravidelné kúpele môžu priaznivo pôsobiť aj na metabolizmus a celkovú regeneráciu organizmu.
Viac prameňov v okolí
V oblasti Liptovského Jána sa nachádza viacero minerálnych prameňov – podľa odborníkov ich bolo objavených až 14. Niektoré z nich sú využívané dodnes. Minerálna voda sa používa napríklad aj na napúšťanie letného termálneho kúpaliska Termal Raj alebo do bazénov hotela Sorea Máj.
Celoročná atrakcia
Aj keď voda v prameni nie je horúca, Kaďa je obľúbená počas celého roka. V lete slúži ako osvieženie, v zime ako jedinečný zážitok, keď sa do studenej vody odvážia aj otužilci. Vďaka ľahkej dostupnosti a bezplatnému vstupu patrí medzi najnavštevovanejšie miesta Liptova.
Ako sa k prameňu dostať
Prameň Kaďa sa nachádza priamo na okraji obce Liptovský Ján. Vedie k nemu asfaltová cesta a autom je možné prísť až na približne 100 metrov od jazierka. Okolie je udržiavané, v blízkosti sa nachádzajú aj šatne, toalety a malé občerstvenie.
Len niekoľko krokov od Kaďe je ďalší minerálny prameň s názvom Teplica, kde si návštevníci môžu načapovať minerálnu vodu do fliaš.