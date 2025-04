Praktický tip pre zdravé ovocné stromy: Rozlúčte sa s červivými plodmi a užívajte si bohatú úrodu

Jar je tu a väčšina záhradkárov sa teší z teplých slnečných dní, ktoré konečne umožňujú pustiť sa do aktívnej práce v záhrade. Starostlivosť o ovocné stromy je pritom jednou z prvých vecí, na ktoré by sme sa na jar mali zamerať, aby sme sa mohli neskôr tešiť z bohatej úrody. Ak vás trápi červivosť plodov alebo rôzni škodcovia, ktorí dokážu nenápadne, no neúprosne poškodiť vaše stromy, existuje jeden jednoduchý a ekologický postup, ako týmto problémom predchádzať. Čo je na tom najlepšie, zvládne to každý, kto má k dispozícii iba obyčajnú vlnitú lepenku a kúsok špagátu.