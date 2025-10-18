Prádlo mám suché už za 25 minút, a to aj uprostred zimy: ruský trik, ktorý naozaj funguje

Sušiť prádlo, keď vonku mrzne, nie je žiadna hračka. Radiátory bežia naplno, vlhkosť v byte stúpa a prádlo aj po dvoch dňoch stále nie je suché. No existuje niekoľko jednoduchých a osvedčených trikov, vďaka ktorým sa proces sušenia dá neuveriteľne urýchliť – dokonca aj v najtuhšej zime. Ja som sa tento spôsob naučila v Rusku, kde sa sušenie prádla v interiéri berie ako veda.
1. Nastavte práčku tak, aby odviedla maximum práce za vás
Základom rýchleho sušenia je správne odstreďovanie. Čím menej vody zostane v tkaninách po praní, tým kratší čas potrebujete na ich vysušenie. Ak vaša práčka umožňuje zvýšiť počet otáčok, neváhajte túto funkciu využiť – najmä pri ťažších materiáloch, ako sú džínsy, mikiny či uteráky.
Mnohé moderné práčky majú aj doplnkový režim „extra odstreďovanie“. Ak ho zapnete, prádlo vyberiete takmer suché. Nezabudnite však skontrolovať, či daný materiál zvládne vyššie otáčky – niektoré jemné látky by sa mohli poškodiť.
2. Teplo je váš najlepší pomocník
Miesto, kam sušiak postavíte, rozhoduje o tom, ako rýchlo sa prádlo vysuší. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď ho umiestnite blízko radiátora, krbu alebo do miestnosti, kde sa teplo drží dlhšie. Ak máte v byte dobré prúdenie vzduchu, prádlo schne aj bez dodatočného sušenia prekvapivo rýchlo.
Dajte však pozor, aby ste prádlo nepriblížili k zdroju tepla príliš – mohlo by sa znehodnotiť. Vhodným riešením je tiež umiestniť ventilátor vedľa sušiaka. Aj obyčajný malý stolný ventilátor dokáže výrazne urýchliť prúdenie vzduchu a tým aj samotné schnutie.
3. Menej je niekedy viac
Ak sa snažíte zavesiť na sušiak celú dávku z práčky, robíte chybu. Hoci to vyzerá prakticky, prádlo sa takto suší oveľa pomalšie. V Rusku je bežné prádlo rozdeľovať na menšie časti – vďaka tomu má každý kus viac priestoru na dýchanie.
Ak teda nechcete čakať do zajtra, sušte radšej polovicu dávky, no s väčším rozostupom medzi kúskami. Vzduch tak môže voľne cirkulovať a prádlo sa vysuší omnoho rovnomernejšie.
4. Vyberajte materiály, ktoré schnú bleskovo
Nie všetky látky sú rovnaké. Niektoré schnú doslova za pár minút, iné potrebujú pol dňa. Ak potrebujete rýchlo usušiť tričko alebo spodnú bielizeň, siahnite po bavlne, polyesteri či mikrovlákne. Tieto tkaniny uvoľňujú vlhkosť omnoho rýchlejšie než hrubé uteráky, vlnené svetre či flanelové pyžamá.
Plánujte si teda pranie podľa potrieb – ak viete, že nemáte čas čakať, perte len ľahké kúsky. Ťažšie veci nechajte na deň, keď môžete prádlo pokojne nechať schnúť dlhšie.
5. Inteligentné využitie sušiaka
Trik spočíva aj v tom, ako prádlo na sušiak rozložíte. Medzi jednotlivými kúskami by mali byť medzery, aby sa vzduch dostal ku každému z nich. Ak máte väčšie kusy, ako sú obliečky alebo plachty, rozložte ich na dve poschodia sušiaka alebo použite druhý sušiak.
V Rusku je tiež bežné prádlo počas sušenia po niekoľkých minútach otočiť – pomáha to, aby vlhkosť odišla rovnomerne z oboch strán. Takto sa vyhnete tomu, že niektoré časti ostanú ešte vlhké, zatiaľ čo iné budú už úplne suché.
6. Bonusový tip: uterákový trik
Tento trik som videla prvýkrát u jednej Rusky v Petrohrade. Do práčky spolu s mokrým prádlo vložila jeden veľký suchý bavlnený uterák. Počas odstreďovania uterák pohltí časť vlhkosti, takže prádlo vyberiete oveľa suchšie. Ak to spojíte s vyššími otáčkami a teplým miestom, máte vyhraté – o dvadsaťpäť minút môžete obliecť úplne suché tričko.
Záver
Zima už nemusí byť nepriateľom čistého prádla. Ak si osvojíte tieto jednoduché, no prekvapivo účinné ruské triky, vaše oblečenie bude suché oveľa rýchlejšie a bez použitia drahých sušičiek. Ušetríte tým čas, energiu aj nervy – a navyše sa vyhnete nepríjemnej vlhkosti v byte.
Sušenie prádla za 25 minút možno znie ako zázrak, ale s trochou praxe to dokážete aj vy.