Pozreli ste sa už niekedy bližšie na dvierka mikrovlnky? Tajomstvo nenápadnej mriežky, ktorá vás možno prekvapí svojou funkciou

Mikrovlnná rúra patrí medzi najvyužívanejšie kuchynské spotrebiče a dokáže nám za krátky čas pripraviť teplé jedlo. Občas dokonca ponúkne nečakanú „ohňostrojovú“ šou, keď do nej vložíte nevhodné predmety. Ak ste sa niekedy zamysleli, prečo sa v nej pri kontakte s kovom objavujú iskry, alebo prečo majú jej dvierka zvláštnu zatavenú mriežku tmavej farby, čítajte ďalej. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ako mikrovlnka pracuje, a prečo sa výrobcovia obťažujú s tou záhadnou mriežkou uprostred dvierok.

Mikrovlnka a iskry: Prečo kov iskrí?

Už sa vám stalo, že ste do mikrovlnky vložili tanier so zlatým ornamentom, prípadne kúsok alobalu? V takom prípade ste si mohli všimnúť, že sa kov správa veľmi búrlivo – objavujú sa iskry. Pôvod je jednoduchý: kov odráža mikrovlnné žiarenie späť do vnútorného priestoru, a tým dochádza k iskreniu. Tento fyzikálny jav síce môže byť pôsobivý, ale vo všeobecnosti nie je vhodné do mikrovlnky vkladať žiadne predmety s kovovými prvkami. Riskujete tak možné poškodenie spotrebiča a v horšom prípade aj vznik požiaru.

Ako vlastne mikrovlnka funguje?

Mikrovlnná rúra využíva elektromagnetické žiarenie, konkrétne mikrovlny. Tie sa vyznačujú dlhšou vlnovou dĺžkou v porovnaní s inými typmi žiarenia, ako napríklad röntgenového či gama žiarenia. Mikrovlny, ktoré využíva bežná kuchynská mikrovlnka, merajú približne 12 centimetrov. Aby sa vysvetlil ich účinok v kuchyni: vo vnútri spotrebiča sa nachádza tzv. magnetrón, ktorý generuje práve tieto mikrovlny. Tie rozkmitajú molekuly vody v jedle, a to spôsobuje zohrievanie potravín zvnútra.

Záhadná mriežka na dvierkach

Možno ste si všimli, že takmer každá mikrovlnka má na dvierkach tmavú mriežku, ktorá vyzerá ako drobné sito. Prečo tam vlastne je? Odpoveď je jednoduchá: táto špeciálna mriežka slúži na ochranu pred únikom mikrovĺn. Ide o to, že mikrovlny sú pomerne „veľké“ a tento kovový filter ich odráža späť dovnútra rúry, takže ich nevpustí von. Naopak, vlnová dĺžka viditeľného svetla je oveľa menšia, preto môžeme cez otvory vidieť dovnútra, kým sa zohrieva náš obed.

Americká rozhlasová talkshow v jednom z dielov podrobne vysvetlila, prečo táto technológia funguje. V podstate ide o modernú podobu toho, čo pred storočiami skúmal anglický fyzik a chemik. Ten priniesol koncept tzv. Faradayovej klietky, ktorá dokáže zachytiť elektromagnetické žiarenie a zabrániť mu v priechode do vonkajšieho prostredia.

Samotná mriežka teda nie je len dizajnový prvok, hoci to tak môže pôsobiť. Je nevyhnutnou bariérou zaisťujúcou, že žiarenie nevyžaruje nekontrolovane z mikrovlnnej rúry. Vďaka jej existencii nie sme počas ohrevu jedla vystavení vplyvu škodlivého žiarenia, a zároveň môžeme sledovať prípadné iskrenie, ak by sme do mikrovlnky vložili predmety s kovom.

Pozor na bezpečnosť

Na záver je dobré pripomenúť, že hoci mikrovlnka uľahčuje život, treba byť opatrný a dodržiavať základné pravidlá. Vyhnite sa vkladaniu tanierov s kovovými dekoráciami, alobalu či iných kovových predmetov. Rovnako sa odporúča sledovať príručku k mikrovlnnej rúre, pretože výrobca vždy uvádza, aké materiály sú na ohrev bezpečné.

Vďaka pochopeniu základných princípov fungovania tohto spotrebiča už teraz viete, že tmavá mriežka nie je len dizajnová nálepka, ale dômyselné technologické riešenie na ochranu našich očí a zdravia. Umožňuje nám nazrieť dovnútra, zatiaľ čo sa naše jedlo zohrieva, no zároveň nás chráni pred únikom nebezpečného žiarenia. Na budúce, keď si budete prihrievať obed či dezert, možno oceníte aj túto dômyselnú vychytávku, ktorú máme každý deň doslova na očiach.