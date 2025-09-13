Pozor na cuketu zo záhrady! Jediný znak vám prezradí, že môže byť smrteľne jedovatá

Na prvý pohľad pôsobí cuketa ako úplne neškodná a zdravá zelenina, ktorú mnohí z nás pestujú v záhrade alebo pravidelne kupujú v obchode. Obsahuje veľa vody, vitamínov a minerálov, takže sa často odporúča pri chudnutí aj ako súčasť ľahkej letnej kuchyne. Nie každý však vie, že v niektorých prípadoch môže byť cuketa skutočne nebezpečná a dokonca jedovatá.
Prečo sa cuketa môže stať toxickou?
Cuketa prirodzene obsahuje látky nazývané kukurbitacíny. Ide o horké zlúčeniny, ktoré sa vyskytujú v rastlinách z čeľade tekvicovitých. Bežne sa v bežne pestovaných odrodách nachádzajú iba vo veľmi malých a pre človeka neškodných množstvách. Ak sa však rastlina kríži s divokými druhmi alebo je vystavená stresovým podmienkam, napríklad veľkému suchu, môže sa obsah týchto látok výrazne zvýšiť.
Takáto cuketa má typickú výrazne horkú chuť, ktorá je najistejším varovným signálom, že ju netreba jesť.
Ako spoznať jedovatú cuketu?
Najdôležitejším ukazovateľom je chuť. Ak pri varení alebo ochutnaní pocítite výraznú, až nepríjemnú horkosť, cuketu okamžite vyhoďte. Nie je to znak, že by bola prezretá alebo stará – práve naopak, môže obsahovať vysokú koncentráciu kukurbitacínov.
Varovné znaky:
- nezvyčajne horká chuť aj po tepelnej úprave
- horkosť cítiť už pri malom kúsku
- chuť je tak silná, že prekrýva ostatné ingrediencie
Aké riziká hrozia pri konzumácii
Po požití takejto cukety môže dôjsť k akútnym tráviacim problémom. Medzi najčastejšie príznaky patria:
- silná nevoľnosť
- opakované vracanie
- bolesti brucha
- hnačka
U citlivejších ľudí, starších osôb či malých detí môže dôjsť aj k závažnejšiemu priebehu, ktorý si vyžaduje lekársku pomoc. Ojedinele sa vo svete zaznamenali aj smrteľné prípady.
Ako sa chrániť
Najlepšou ochranou je ochutnávka malej časti surovej cukety pred varením. Ak je sladkastá a jemná, môžete ju bez obáv použiť. Ak však pocítite čo i len slabú horkosť, zeleninu vyhoďte – riziko nestojí za to.
Odporúčania pre pestovateľov:
- nepoužívať vlastné semená z predchádzajúcich rokov, ak neviete presne, z akej odrody pochádzajú
- uprednostňovať certifikované osivo
- pri pestovaní na záhrade sledovať, či sa rastlina nekontaminovala samovoľným krížením s okrasnými alebo divokými tekvicami
Cuketa je vo väčšine prípadov zdravá a chutná zelenina, no v niektorých prípadoch môže byť nebezpečná. Ak je výrazne horká, rozhodne ju nekonzumujte. Jediným účinným testom je vaša chuť – práve ona vás dokáže ochrániť pred vážnymi zdravotnými problémami.