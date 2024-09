Poznáte záchodové zvyky vo svete? Poďte sa na ne s nami pozrieť

Kúpeľňová etiketa má naprieč kontinentami rôzne pravidlá.

A nad niektorými ostáva doslova rozum stáť. Kým v niektorých krajinách nájdete luxusné toalety s mnohými modernými funkciami, na iných miestach si musia ľudia vystačiť len s otvorom .

Rovnako tak je to aj s toaletami na verejných miestach. Technicky najvyspelejšie toalety nájdeme v Japonsku . Tamojšie toalety majú mnoho funkcií a nastavení, ktorým Európan na prvý pohľad len ťažko porozumie. Samozrejmosťou býva vyhrievané sedadlo, automaticky sa dvíhajúci poklop alebo bezdotykové splachovanie. A pozor! Pred vstupom na toaletu je potreba sa prezuť. Návšteva japonskej toalety tak môže pripomínať výlet do sveta stopercentnej sterility.

Na druhej strane sú tu zvyky, s ktorými sa stále mnoho z nás nemôže stotožniť. A to aj napriek tomu, že sa s nimi stretávame v krajinách, kam často a radi vyrážame na dovolenku. Takým príkladom je Grécko, kde je zákaz vyhadzovať toaletný papier do záchodovej misy, teda je u nej pripravený špeciálny kôš. Gréci uvádzajú, že je to z dôvodu upchávania potrubia, ktoré nie je príliš kvalitné. Turecko , ich susedný štát, je zase preslávené svojimi tureckými záchodmi, ktoré kedysi boli iba dierou v v zemi, kde bol položený poklop. V súčasnej dobe sa tieto toalety „zmodernizovali“, takže nad otvorom je upevnená keramická platňa s nášľapnými plôškami. Na verejných toaletách sa však nezriedka stane, že sú jednotlivé WC od seba oddelené menšími zástenami, ale úplne u nich chýbajú dvere. Takzvané turecké záchody môžeme stále nájsť aj vo Francúzsku, Taliansku a Španielsku.

Iné pravidlá má tiež záchodová hygiena v Indii. Rovnako ako v moslimských krajinách na očistenie po toalete slúži výhradne ľavá ruka . U WC, ktoré predstavuje dieru v krajine, býva pristavený kýblik s vodou, toaletný papier sa tu, ako v arabských krajinách, taktiež nepoužíva. Neexistuje, aby ste niekomu potriasli ľavou rukou, byť ľavák je v týchto krajinách totiž nemysliteľné. Ľavá ruka je nečistá, pravá ruka sa potom používa k jedlu alebo ku zdraveniu.

záchodové zvyky vo svete Foto: František Stacho

Milióny za záchod a iné bizarnosti

Na svete existujú záchody, ktoré vám vyrazia dych. Hlavne ich cena, ktorá sa pohybuje v rádoch státisícov až miliónov. Najdrahšou toaletou je známe zlaté WC v hongkongskom klenotníctve Hang, jeho cena je okolo 500 miliónov korún. Majiteľ obchodu ale prestal na burze prosperovať a v roku 2008 musel toaletu nechať roztaviť.

Priehľadná toaleta? Áno, aj takúto záležitosť vo svete nájdete, a síce v Londýne. Záchod je samozrejme priehľadný len zvnútra, ale ten pocit pri vykonávaní potreby, že vás okoloidúci sledujú, je len pre odvážnych.

Veľmi moderné poňatie pisoárov majú študenti jednej brazílskej univerzity. Nad pisoárom je umiestnená obľúbená hra Tetris. Počas močenie si tak môžu skladať kocky do mozaiky.

Kúpeľňová etiketa u nás

U nás je to stále lepšie a lepšie. Nebojíte sa ani investovať do toaliet so vstavaným bidetom, ktorý zaručí dokonalú hygienu a šetrí miesto v kúpeľni. Témou, ktorá sa rieši u nás i vo svete, je správna výška závesného WC a správny posed na mise. V moderných domácnostiach sa stále častejšie používajú závesné WC, ktorých výška sa dá prispôsobiť. Možnosť nastaviteľnej výšky ocenia najmä starší ľudia či jedinci so zníženou pohyblivosťou. Bežne doporučovaná výška zavesenia misy od zeme je 40 centimetrov. Ak v byte budú bývať ľudia s hendikepom, ľudia vyššieho vzrastu alebo staršie osoby, je vhodné na výšku pridať pár centimetrov, poprípade vybrať špeciálny klozet. Nastaviteľná výška klozetu je jedna vec, druhým aspektom, ktorý má vplyv na správne vyprázdňovanie, ku ktorému sa vyjadrujú odborníci, je všeobecne správny posed pri vykonávaní potreby.

Zdravé vylučovanie

Práve spomínané turecké záchody víťazia v oblasti zdravého vypudzovania nad tými európskymi. Klasický podrep je podľa odborníkov oveľa zdravší pre naše črevá. Keď sedíme na toalete s kolenami v pravom uhle, sval zodpovedný za kontinenciu sa uvoľňuje len čiastočne a my sme nútení tlačiť. Preto je oveľa prirodzenejšie a pre telo šetrnejšie vykonávať potrebu v podrepe, kedy kolená s telom tvorí uhol 35 stupňov.V rámci zlepšenia polohy pri vykonávaní potreby sa objavilo na trhu niekoľko noviniek v podobe rôznych podstavcov, ktoré pomáhajú docieliť pohodlného podrepu.