Použité čajové vrecúška nevyhadzujte. Takto ich na jar využijete v záhrade

Mnoho ľudí pripravuje čaj podľa stále rovnakej rutiny: vrecúško zalejú horúcou vodou, nechajú nápoj chvíľu lúhovať a potom použitý sáčok bez váhania vyhodia. Ak však máte aspoň menšiu záhradu alebo záhon, je to veľká škoda. Takto sa totiž zbytočne pripravujete o cenné živiny a prospešné látky, ktoré môžu vašim rastlinám výrazne pomôcť.

Prečo začať používať vrecúška od čaju v záhrade

Jar býva obdobím, keď sa trávnik po zime zotavuje a potrebuje výdatnú starostlivosť. Po prvom kosení a prevzdušnení môže byť plný machu, prípadne sa v ňom nachádzajú holé miesta bez stebiel. Bežná prax býva kúpiť si komerčné hnojivo, ktoré však často nie je práve najlacnejšie a mnohí záhradkári sa chcú radšej vyhnúť chemickým prípravkom. V takomto prípade sú použité čajové vrecúška skvelým prírodným riešením. Dodávajú pôde živiny a zároveň predstavujú jednoduchý a finančne nenáročný spôsob, ako trávnik i záhony oživiť.

Ako čajové lístky spracovať a aplikovať

Vysušenie a rozsypanie

Ak si po vypití čaju odkladáte jednotlivé vrecúška, nechajte ich dôkladne uschnúť. Potom stačí obal rozstrihať, suché lístky vysypať na trávnik a nechať prírodu, aby si poradila. Keď zaprší alebo trávnik polejete, živiny sa do pôdy uvoľnia samy. Nemusíte ich ani zapracovávať rýľom či hrabľami – voda sa postará o to, aby sa látky dostali tam, kam majú. Závlaha s výluhom

Ak nazbierate väčšie množstvo použitých vrecúšok, môžete ich ešte raz zaliať väčším objemom vody, napríklad vo vedre alebo vo väčšej nádobe. Nechajte ich lúhovať o niečo dlhšie než pri bežnej príprave čaju a potom počkajte, kým voda vychladne na izbovú teplotu. Následne takto pripraveným „hnojivom“ pokropte najmä miesta, kde je trávnik preriedený alebo zasiahnutý machom. Čajová voda mu môže dodať výživu a podporiť rast nových stebiel. Hnojivo pre kompost

Vrecká od čaju môžete pridať aj do kompostu, kde pomôžu obohatiť organickú hmotu. Ak sú vrecúška vyrobené z papiera, môžete ich vhodiť celé, aj s čajom vo vnútri. Pri plastových obaloch je vhodnejšie vrecúško roztrhnúť a vysypať do kompostu iba samotné lístky, aby ste predišli dlhému rozkladu syntetického materiálu.

Čím sú čajové lístky také cenné

V čiernom, zelenom a dokonca aj bielom čaji sa nachádza množstvo látok, ktoré prospievajú najmä rastlinám preferujúcim kyslejšie pôdne podmienky. Medzi najdôležitejšie patria:

Taníny – majú priaznivý vplyv na kyslomilné rastliny a prispievajú k vyváženej mikroflóre v pôde.

– majú priaznivý vplyv na kyslomilné rastliny a prispievajú k vyváženej mikroflóre v pôde. Dusík (N) – pomáha tvorbe chlorofylu, vďaka čomu trávnik či iné rastliny rýchlejšie rastú a majú zdravú zelenú farbu.

– pomáha tvorbe chlorofylu, vďaka čomu trávnik či iné rastliny rýchlejšie rastú a majú zdravú zelenú farbu. Fosfor (P) a draslík (K) – tieto prvky podporujú koreňový systém, vďaka čomu sú rastliny silnejšie a odolnejšie voči poveternostným vplyvom.

Ďalším príjemným bonusom je, že odborníci na pestovanie poukazujú na odpudzujúcu vôňu použitého čaju pre niektorých škodcov, najmä slimáky. Ak teda bojujete s inváziou týchto neželaných mäkkýšov, je veľká šanca, že vôňa čajových lístkov ich aspoň čiastočne odradí. Vrecúška môžete dokonca rozložiť okolo mladých sadeníc ako prirodzenú ochrannú bariéru.

Ktorým čajom sa radšej vyhnúť

Hoci čierny, zelený alebo biely čaj po vylúhovaní pôde prospeje, iná situácia nastáva pri ovocných či bylinkových čajoch s rôznymi umelými arómami alebo farbivami. V týchto čajoch sa môžu nachádzať látky, ktoré nemusia byť pre trávnik či iné rastliny vhodné. Ak teda plánujete takto záhradu vyživovať, vyberajte si skôr klasiku bez pridaných aróm.

Rovnako sa oplatí spomenúť, že ak máte radi sypaný čaj namiesto vrecúškového, tiež nič nevyhadzujte. Po vylúhovaní vychladnuté lístky uschovajte a využite ich podobným spôsobom – rozsypte ich po trávniku či pridajte do kompostu.

Prečo sa oplatí zabudnúť na odpadkový kôš

Odpad z čaju, ktorého by ste sa inak automaticky zbavili, sa môže stať praktickým doplnkom vašej jarnej údržby zelene. Ušetríte financie za umelé hnojivá, zrecyklujete niečo, čo by inak skončilo na skládke, a navyše si užijete zelenší trávnik či živšie záhony. Stačí trocha plánovania – napríklad si v kuchyni odložiť malú nádobu, kde budete čajové lístky a vrecúška uchovávať, kým ich nespracujete.

Nezahadzujte ani rolky z toaletného papiera

Podobne ako s čajovými vrecúškami je to aj s rolkami z toaletného papiera. Tie môžete využiť ako biologicky rozložiteľné kvetináče na predpestovanie sadeníc. Stačí, keď do nich nasypete substrát, vložíte semienko a potom zasadíte celé rolky priamo do zeme. Rastline poskytnú dočasný „obal“ na zakorenenie, ktorý sa v pôde časom prirodzene rozloží.

Tip na záver

Ak radšej pijete kvalitný sypaný čaj, určite sa nebojte rovnakého postupu. Lístky po vychladnutí tiež dokážu výborne pomôcť pri hnojení a zlepšovaní pôdy. Mnoho ľudí na ne zabúda a vyhadzuje ich spolu s bežným odpadom, hoci v sebe môžu mať podobné množstvo živín ako tie v klasických vrecúškach.

Vyskúšajte si tento prírodný spôsob a všímajte si, ako sa vašej zeleni darí. Možno budete sami prekvapení, keď uvidíte, že to, čo ste predtým považovali za nepotrebný odpad, dokáže vašej záhrade dodať nový dych. A prečo nevyužiť to, čo nám príroda a každodenné návyky ponúkajú úplne zadarmo?