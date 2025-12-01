Potrebujete veľa cukroviniek na besiedky? Tento jednoduchý recept vás finančne nezruinuje a pripravíte ho vo veľkom

Predvianočné obdobie je často náročnejšie ako samotné sviatky. Rodinné stretnutia, školské vystúpenia, firemné večierky či detské besiedky – na všetkých týchto udalostiach sa tradične nosia krabičky s domácimi sladkosťami. Cukrovinky sa tak míňajú rýchlo a mnohí napokon pečú ďalšie a ďalšie dávky.
Ak však potrebujete upiecť veľa koláčikov bez toho, aby ste zruinovali rodinný rozpočet, existuje jeden mimoriadne jednoduchý a lacný recept. Z niekoľkých bežných surovín pripravíte veľké množstvo jemných sušienok, ktoré chutia veľmi dobre a vyžadujú minimum práce.
Inšpirácia z videa na YouTube
Podobný recept na šľahačkové cukrovinky nájdeš aj v youtubovom videu od autorky Jany C.. Vo videu je krok za krokom ukázané, ako vypracovať cesto a ako koláčiky piecť:
Prečo sú tieto cukrovinky lacné a praktické?
Základom cesta je smotana na šľahanie. Nie preto, že by nahrádzala kypridlo či všetky ostatné suroviny, ale preto, že:
- dodá cestu tuk a vláčnosť
- umožní pripraviť jednoduché cesto bez vajec a bez masla
- z jednej smotany pripravíte veľké množstvo cesta, takže je to finančne výhodné
- pri správnom postupe vzniknú jemné, krehké sušienky
Smotana síce sama o sebe nenahrádza kypriaci prášok, ale v tomto recepte sa žiaden nepoužíva zámerne – koláčiky sa majú piecť tenké a krehké, nie nadýchané.
Z troch surovín pripravíte veľkú dávku
Na základné cesto potrebujete:
- 250 ml smotany na šľahanie (33 % tuku)
- 500 g hladkej múky
- 250 g práškového cukru
Tento pomer surovín je bežne používaný a spoľahlivo funguje – vytvorí pevné, hladké, nelepivé cesto, vhodné na vaľkanie a vykrajovanie.
Ako postupovať, aby sa cesto podarilo
- Smotanu nechajte zohriať na izbovú teplotu. Studená smotana by mohla cesto zbytočne stuhnúť.
- Múku zmiešajte s cukrom.
- Prilejte smotanu a rukou alebo miesičom vypracujte hladké cesto.
- Ak chcete, môžete pridať trochu vanilky alebo strúhanej citrónovej kôry – ide o overené a bezpečné dochucovadlá.
Cesto je možné použiť hneď, ale lepšie výsledky dosiahnete, keď ho necháte niekoľko hodín odpočívať v chladničke. Tuk zo smotany sa rovnomerne rozloží a cesto sa bude lepšie vaľkať.
Tenké cesto = jemné sušienky
Cesto rozvaľkajte na hrúbku 2–3 mm. Toto je dôležitá časť receptu:
- ak je cesto príliš hrubé, sušienky budú hutné a tuhšie
- ak je tenké, upečú sa rýchlo a budú príjemne krehké
Potom vykrajujte obľúbené tvary.
Pečenie bez rizika spálenia
Pečte pri 180 °C približne 8–10 minút. Sušienky majú zostať svetlé a len mierne zlatisté po okrajoch. Pri dlhšom pečení by príliš stvrdli – keďže neobsahujú maslo či vajcia, nemajú ako zostať mäkké, ak sa prepečú.
Jedno cesto, veľa chutí
Toto základné cesto je ideálne vtedy, keď potrebujete pripraviť lacné a rýchle cukrovinky vo veľkom množstve. Dá sa jednoducho prispôsobiť:
- pred pečením môžete povrch posypať kokosom, orechmi, makom či sezamom
- po upečení ich môžete obaliť v práškovom cukre
- do cesta môžete zapracovať 1–2 lyžice kakaa, ak chcete kakaovú verziu
Všetky tieto úpravy fungujú spoľahlivo.
Recept je jednoduchý, lacný a overený – a naozaj umožňuje napiecť veľké množstvo jemných sušienok bez zbytočného stresu. Na predvianočné obdobie, keď sladkostí treba naozaj veľa, je ideálny.