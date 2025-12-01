Potrebujete veľa cukroviniek na besiedky? Tento jednoduchý recept vás finančne nezruinuje a pripravíte ho vo veľkom

vianočné sušienky
vianočné sušienky Foto: depositphotos.com

Predvianočné obdobie je často náročnejšie ako samotné sviatky. Rodinné stretnutia, školské vystúpenia, firemné večierky či detské besiedky – na všetkých týchto udalostiach sa tradične nosia krabičky s domácimi sladkosťami. Cukrovinky sa tak míňajú rýchlo a mnohí napokon pečú ďalšie a ďalšie dávky.

Ak však potrebujete upiecť veľa koláčikov bez toho, aby ste zruinovali rodinný rozpočet, existuje jeden mimoriadne jednoduchý a lacný recept. Z niekoľkých bežných surovín pripravíte veľké množstvo jemných sušienok, ktoré chutia veľmi dobre a vyžadujú minimum práce.

Inšpirácia z videa na YouTube

Podobný recept na šľahačkové cukrovinky nájdeš aj v youtubovom videu od autorky Jany C.. Vo videu je krok za krokom ukázané, ako vypracovať cesto a ako koláčiky piecť:

Prečo sú tieto cukrovinky lacné a praktické?

Základom cesta je smotana na šľahanie. Nie preto, že by nahrádzala kypridlo či všetky ostatné suroviny, ale preto, že:

  • dodá cestu tuk a vláčnosť
  • umožní pripraviť jednoduché cesto bez vajec a bez masla
  • z jednej smotany pripravíte veľké množstvo cesta, takže je to finančne výhodné
  • pri správnom postupe vzniknú jemné, krehké sušienky

Smotana síce sama o sebe nenahrádza kypriaci prášok, ale v tomto recepte sa žiaden nepoužíva zámerne – koláčiky sa majú piecť tenké a krehké, nie nadýchané.

Z troch surovín pripravíte veľkú dávku

Na základné cesto potrebujete:

  • 250 ml smotany na šľahanie (33 % tuku)
  • 500 g hladkej múky
  • 250 g práškového cukru

Tento pomer surovín je bežne používaný a spoľahlivo funguje – vytvorí pevné, hladké, nelepivé cesto, vhodné na vaľkanie a vykrajovanie.

Ako postupovať, aby sa cesto podarilo

  1. Smotanu nechajte zohriať na izbovú teplotu. Studená smotana by mohla cesto zbytočne stuhnúť.
  2. Múku zmiešajte s cukrom.
  3. Prilejte smotanu a rukou alebo miesičom vypracujte hladké cesto.
  4. Ak chcete, môžete pridať trochu vanilky alebo strúhanej citrónovej kôry – ide o overené a bezpečné dochucovadlá.

Cesto je možné použiť hneď, ale lepšie výsledky dosiahnete, keď ho necháte niekoľko hodín odpočívať v chladničke. Tuk zo smotany sa rovnomerne rozloží a cesto sa bude lepšie vaľkať.

Tenké cesto = jemné sušienky

Cesto rozvaľkajte na hrúbku 2–3 mm. Toto je dôležitá časť receptu:

  • ak je cesto príliš hrubé, sušienky budú hutné a tuhšie
  • ak je tenké, upečú sa rýchlo a budú príjemne krehké

Potom vykrajujte obľúbené tvary.

Pečenie bez rizika spálenia

Pečte pri 180 °C približne 8–10 minút. Sušienky majú zostať svetlé a len mierne zlatisté po okrajoch. Pri dlhšom pečení by príliš stvrdli – keďže neobsahujú maslo či vajcia, nemajú ako zostať mäkké, ak sa prepečú.

Jedno cesto, veľa chutí

Toto základné cesto je ideálne vtedy, keď potrebujete pripraviť lacné a rýchle cukrovinky vo veľkom množstve. Dá sa jednoducho prispôsobiť:

  • pred pečením môžete povrch posypať kokosom, orechmi, makom či sezamom
  • po upečení ich môžete obaliť v práškovom cukre
  • do cesta môžete zapracovať 1–2 lyžice kakaa, ak chcete kakaovú verziu

Všetky tieto úpravy fungujú spoľahlivo.

Recept je jednoduchý, lacný a overený – a naozaj umožňuje napiecť veľké množstvo jemných sušienok bez zbytočného stresu. Na predvianočné obdobie, keď sladkostí treba naozaj veľa, je ideálny.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať