Posypte posteľ jedlou sódou. To, čo sa stane, vás môže prekvapiť

Posypte posteľ jedlou sódou Foto: František Stacho

Posteľ je miestom, kde trávime neuveriteľnú časť života – približne tretinu. Preto si zaslúži rovnakú pozornosť ako kuchyňa či kúpeľňa. A pri čistení matraca prekvapivo výborne pomáha úplne obyčajná jedlá sóda (sóda bikarbóna).

Prečo sa oplatí venovať pozornosť matracu

Kvalitný spánok stojí na dvoch pilieroch: na vhodne zvolenom matraci a na jeho pravidelnej údržbe. Ak sa v ňom hromadí prach, roztoče, baktérie či zárodky plesní, znižuje to komfort, môže to zhoršiť alergie a celkovo narušiť regeneráciu. Dobrá správa? Vystačíte si aj bez agresívnych „chemikálií“.

Krátky exkurz do histórie

Ľudia nikdy nespali priamo na zemi, ak to vedeli urobiť pohodlnejšie: používali kožušiny, seno, slamu či suché lístie. Prvé konštrukcie postelí mali najmä izolovať od chladu a drobných živočíchov. Najstaršia známa posteľ v Európe sa datuje približne do roku 3000 pred n. l. – základ tvorili kamene, na ktoré sa ukladali mäkšie materiály v vreckách. Dnes máme premyslené matrace z moderných materiálov, no starostlivosť o ne ostáva nutnosťou.

Praktické tipy, aby matrac vydržal dlhšie

  • Matracový poťah: navlečiete, periete, chránite pred potom a škvrnami – jednoduché a účinné.
  • Vetranie a otáčanie: občas ho dajte vyvetrať na čerstvý vzduch a pravidelne otáčajte (zhora–dole aj hlavová–nožná časť). Čím ste ťažší, tým častejšie rotujte.
  • Vysávanie: vždy pri prezliekaní posteľnej bielizne matrac povysávajte zo všetkých strán. Ideálne aspoň dvakrát mesačne – odstránite prach a matrac bude „nadýchanejší“.

Neviditeľní spolubývajúci

V matraci sa radi udomácňujú roztoče, najmä roztoč prachový. Živí sa drobnými čiastočkami kože a vyhovuje mu teplo a vlhko z potu. Okrem nich sa môžu objaviť aj baktérie, vírusy a zárodky plesní. Preto má pravidelná dezinfekcia zmysel.

Jedlá sóda – malý zázrak na veľa problémov

Jedlá sóda neutralizuje pachy, viaže mastnotu, uvoľňuje zažratú špinu a má aj mierne bieliaci efekt. Plusové body získava za šetrnosť k pokožke a peňaženke. Ak chcete bonus v podobe vône, primiešajte do nej pár kvapiek obľúbeného esenciálneho oleja (levanduľa, citrón, tea tree). Mnohé z nich majú aj antibakteriálne vlastnosti.

Ako presne postupovať so sódou

  1. Posypte celý povrch matraca rovnomerne vrstvou jedlej sódy.
  2. Nechajte pôsobiť aspoň 4 hodiny – sóda medzičasom stiahne vlhkosť aj pachy.
  3. Dôkladne povysávajte. Potom môžete hneď prestrieť čisté prestieradlo.

Čo so škvrnami?

Na lokálne fľaky funguje jednoduchá pasta: zmiešajte jedlú sódu, trochu soli a vodu. Naneste na poškodené miesto, nechajte asi 30 minút, potom jemne zotrite vlhkou handričkou.

Zhrnutie: Jedlá sóda je lacný, dostupný a ekologický pomocník, ktorý pomáha udržať matrac čistý, svieži a hygienický. Keď tento jednoduchý rituál zaradíte do bežnej údržby, odmenou bude lepší spánok aj dlhšia životnosť matraca.

