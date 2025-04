Posypte paradajky touto tajnou prísadou. Zaženie škodcov, posilní rastliny a zaručí bohatú úrodu

Ak doma vykurujete drevom, môžete z neho vyťažiť dvojnásobný úžitok. Nielenže sa dokážete za rozumnú cenu príjemne zahriať, ale zvyšný drevený popol sa dá šikovne využiť v záhrade. Mnohí pestovatelia ho s obľubou používajú na zeleninových záhonoch, kvetinových hriadkach a dokonca aj v okolí ovocných stromov. Má totiž niekoľko pozoruhodných vlastností, ktoré oceníte aj pri pestovaní paradajok.

Organické hnojivá sa dlhodobo odporúčajú ako základ výživy pre všetky typy rastlín. Vždy je však potrebné zistiť, čo konkrétne hnojivo obsahuje a aké má účinky. Pri drevenom popoli by ste možno ani netušili, že:

30 – 35 % hmotnosti môže tvoriť vápnik

hmotnosti môže tvoriť vápnik 6 – 10 % tvorí draslík

tvorí draslík 2 – 4 % pripadá na fosfor

pripadá na fosfor 4 – 7 % je zastúpený horčík

je zastúpený horčík a nechýbajú ani stopy mangánu a dusíka

Drevený popol je výrazne zásaditý, najmä vďaka vysokému obsahu vápnika, takže jeho pH sa pohybuje okolo hodnoty 12. Pre pestovanie paradajok to môže byť veľmi prospešné, ale závisí od toho, ako a kedy ho aplikujete.

Prečo práve drevený popol?

Vápnik je kľúčový: Paradajky (ale aj iné plodiny) potrebujú dostatok vápnika na správny vývoj. Pri nedostatku vápnika sa môže na spodnej časti plodu objaviť tmavá škvrna, ktorá niekedy vyzerá ako hniloba či pleseň. Ide o typickú fyziologickú poruchu, ktorá môže výrazne znížiť kvalitu úrody. Draslík a fosfor: Tieto prvky napomáhajú nasadzovaniu kvetov a neskôr aj vývoju plodov. Ak si pestovatelia želajú bohatú a chutnú úrodu, tieto látky sú nevyhnutné. Popol neobsahuje veľa dusíka: Keďže dusík podporuje najmä rast zelenej hmoty, drevený popol sa nehodí na začiatok vegetačného obdobia, keď chceme, aby rastlina naberala listy a zosilnela. V tejto fáze je výhodnejšie zvoliť hnojivá bohaté na dusík (napr. slepačie exkrementy, žihľavový nálev alebo iné dusíkaté organické hnojivá).

Ako a kedy popol použiť?

Pri výsadbe sadeníc paradajok : Keď pripravujete záhon alebo kvetináč, môžete zapracovať menšie množstvo popola priamo do pôdy. Vďaka tomu rastlina získa vápnik a ďalšie dôležité živiny už od začiatku. Okrem toho popol pomáha neutralizovať príliš kyslú pôdu.

: Keď pripravujete záhon alebo kvetináč, môžete zapracovať menšie množstvo popola priamo do pôdy. Vďaka tomu rastlina získa vápnik a ďalšie dôležité živiny už od začiatku. Okrem toho popol pomáha neutralizovať príliš kyslú pôdu. Počas tvorby plodov : Keď rastlina začne kvitnúť a tvoriť plody, popol môže byť veľmi efektívnym hnojivom, pretože podporuje práve tie živiny, ktoré paradajky pri dozrievaní potrebujú. V tejto fáze už nemusí byť hlavnou prioritou masívny rast listov.

: Keď rastlina začne kvitnúť a tvoriť plody, popol môže byť veľmi efektívnym hnojivom, pretože podporuje práve tie živiny, ktoré paradajky pri dozrievaní potrebujú. V tejto fáze už nemusí byť hlavnou prioritou masívny rast listov. V kombinácii s dusíkom: Ak by ste chceli popol používať dlhšie časové obdobie, nezabúdajte dopĺňať dusíkaté hnojivá, aby rastliny nestrádali a zostali dostatočne silné. Napríklad popri popole môžete aplikovať aj prírodný žihľavový výluh alebo iné organické zdroje dusíka.

Pozor na pH a citlivé rastliny

Keďže drevený popol je silno zásaditý, pri dlhodobom a nadmernom používaní môže pôdu posunúť do výrazne alkalickej polohy (veľmi vysoké pH). Niektoré druhy rastlín, napríklad kyslomilné druhy ako čučoriedky, brusnice či rododendrony, to neznášajú dobre. V ich prípade je preto lepšie na popol zabudnúť a hľadať vhodnejšie hnojivo, aby ste im zachovali kyslé prostredie.

Metódy aplikácie

Priamy zásyp

Jednoducho nasypte 1 až 2 polievkové lyžice popola v okruhu koreňov každej paradajkovej rastliny a jemne ho zapracujte do pôdy. Túto dávku môžete opakovať každé dva až tri týždne počas obdobia kvitnutia a tvorby plodov. Zálievka s popolom

Ak preferujete tekuté hnojivo, zamiešajte zhruba jeden hrnček popola do desaťlitrového vedra s vodou a nechajte zmes cez noc odstáť. Na druhý deň ňou polievajte rastliny okolo koreňov. Táto zálievka je vhodná v období, keď chceme podporiť kvet a plod, pričom rastline doplní najmä vápnik, draslík a fosfor. Postrek proti škodcom

Z vychladnutej popolovej zálievky môžete vytvoriť aj postrek, ktorý navyše čiastočne odplaší škodcov (napr. vošky, mravce alebo slimáky). Najskôr však tekutinu dôkladne sceďte, aby sa neupchal postrekovač. Do fľaše s rozprašovačom môžete pridať 2 až 3 kvapky prostriedku na riad, čo pomôže priľnúť roztoku na listoch rastliny. Postrek aplikujte vtedy, keď nie je prudké slnko a nefúka silný vietor – ideálne v skorých ranných alebo neskorých popoludňajších hodinách. Nezabudnite postriekať listy aj zospodu, kde sa často skrývajú škodce.

Doplnková ochrana

Drevený popol má okrem hnojiva aj repelentný účinok. Ak sa trápite so slimákmi alebo mravcami, môžete okolo rastlín vytvoriť ochrannú “bariéru” z popola. Prelezenie takejto bariéry je pre mnohé lezúce škodce nepríjemné, a tak sa rastlinám radšej vyhnú. Po každom daždi alebo dôkladnej zálievke však popol zmyje voda, preto je vhodné bariéru pravidelne obnovovať.

Navyše, schopnosť popola bojovať proti niektorým hubovým chorobám vyplýva z jeho alkalického pH a obsahu minerálov, ktoré môžu posilniť obranyschopnosť rastlín. Neznamená to síce, že sa vám pleseň nemôže vôbec objaviť, ale pri správnom používaní dreveného popola riziko nákazy zvyčajne klesá.

Zhrnutie a užitočné rady na záver

Drevený popol je vynikajúce organické hnojivo , obsahuje vysoké množstvo vápnika, draslíka a fosforu, čo je pre paradajky veľmi prínosné najmä v období kvitnutia a dozrievania plodov.

, obsahuje vysoké množstvo vápnika, draslíka a fosforu, čo je pre paradajky veľmi prínosné najmä v období kvitnutia a dozrievania plodov. Nahrádza bežné priemyselné hnojivá a naviac pomáha udržiavať prirodzenú rovnováhu v záhrade.

a naviac pomáha udržiavať prirodzenú rovnováhu v záhrade. Treba dávať pozor na pH pôdy : dlhodobé a nadmerné pridávanie popola môže zvýšiť alkalitu pôdy natoľko, že niektorým druhom rastlín to bude prekážať.

: dlhodobé a nadmerné pridávanie popola môže zvýšiť alkalitu pôdy natoľko, že niektorým druhom rastlín to bude prekážať. Nedostatok dusíka v popole znamená, že je vhodný až vo fáze kvitnutia a tvorby plodov. Počas rastu a zosilňovania stoniek doplňujte iné, dusíkaté hnojivá.

v popole znamená, že je vhodný až vo fáze kvitnutia a tvorby plodov. Počas rastu a zosilňovania stoniek doplňujte iné, dusíkaté hnojivá. Používajte popol z bezpečného zdroja: popol z dreva, ktoré bolo chemicky ošetrené alebo lakované, sa do pôdy neodporúča. Takýto popol môže obsahovať škodlivé látky, ktoré by rastlinám a pôde ublížili.

Ak budete pri pestovaní paradajok dbať na dostatok živín, primerané zavlažovanie a ochranu pred škodcami či chorobami, drevený popol sa môže stať vaším spoľahlivým spojencom. Doprajte paradajkám to, čo potrebujú, a budete si môcť vychutnať chutnú úrodu zrelých, šťavnatých plodov. Navyše tak šetrne využijete aj to, čo by inak skončilo v koši – popol z vášho kachľového sporáka či krbu.