Posilnite paradajky ešte pred výsadbou do záhona. Postačí vám jediná lyžica tohto hnojiva

Pestovanie paradajok patrí medzi najobľúbenejšie činnosti mnohých záhradkárov. Paradajky sú chutné, šťavnaté a s obľubou ich pridávame do šalátov, polievok či omáčok. Ak chcete docieliť bohatú úrodu a zdravé plody, je dôležité zamerať sa na správnu výživu od samého začiatku. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, akým spôsobom môžete podporiť rast svojich paradajok, aké hnojivá sú pre ne vhodné a prečo sa oplatí siahnuť po Epsomskej soli.

Dôležitosť hnojenia v niekoľkých fázach

Paradajky sú veľmi náročné na príjem živín. Potrebujú ich v rozličných obdobiach svojho vývoja – od počiatočného rastu cez nasadzovanie kvetov až po vývin plodov. Vhodne zvolené hnojivo nielenže urýchli a zintenzívni ich rast, ale zároveň posilní paradajky v boji proti rôznym škodcom a chorobám. Tiež je mimoriadne dôležité, aby bola pôda, do ktorej vysádzate sadenice, dostatočne kvalitná.

Ak pestujete paradajky v črepníkoch, nezabudnite, že takto obmedzený priestor sa pomerne rýchlo vyčerpá. Je teda potrebné pridávať živiny niekoľkokrát počas vegetačného obdobia (niekedy až dvakrát mesačne). Veľa záleží na druhu hnojiva – môže ísť o tekuté, granulované alebo práškové formy, a to buď organické, alebo vyrobené priemyselne.

Tip: Ako pestovať paradajky aj bez záhrady

Nemáte k dispozícii klasickú záhradu a chcete si dopriať vlastné, čerstvé paradajky? Na internete, napríklad v rôznych videách na YouTube, nájdete množstvo návodov, ako pestovať paradajky na balkóne či terase. Dôležité je zabezpečiť im dostatok slnečného svitu, kvalitný substrát a pravidelné hnojenie.

Aké hnojivá môžu paradajky posilniť?

1. Hnoj z hospodárskych zvierat

Jedným z najznámejších prírodných hnojív je kravský hnoj, ktorý má vysoký obsah dusíka. Ten je pre rastliny výdatným posilňovačom. Pred použitím by mal však hnoj určitý čas odstáť (ideálne niekoľko mesiacov), pretože čerstvý dokáže rastliny aj popáliť a mohol by narušiť ich rast. Do pôdy je vhodné ho zapracovať ešte pred samotnou výsadbou paradajok.

2. Priemyselne vyrábané (komerčné) hnojivá

V obchodoch nájdete širokú škálu komerčných hnojív určených priamo na paradajky. Obsahujú kľúčové makronutrienty: dusík, fosfor a draslík. Tieto látky zabezpečujú rast a následné kvitnutie s bohatou úrodou. Pri ich používaní treba myslieť na to, aby ste ich neaplikovali príliš často. Nadmerná aplikácia môže spôsobiť hromadenie škodlivých solí v pôde, čo paradajkám rozhodne neprospieva.

Epsomská soľ ako tajný tromf

Epsomská soľ (horčíková soľ) je známa najmä v kozmetike či pri relaxačných kúpeľoch. Menej záhradkárov však vie, že vďaka svojmu prírodnému zloženiu dokáže významne podporiť rast paradajok a urýchliť klíčenie semien. Táto soľ totiž obsahuje horčík a síran, ktoré pomáhajú zvyšovať vitalitu a odolnosť rastlín.

Ako ju použiť?

Na zálievku paradajok stačí 2 polievkové lyžice Epsomskej soli rozpustiť v jednom litri vody. Takto pripraveným roztokom môžete zalievať už mladé rastlinky. Tí, ktorí tento postup vyskúšali, tvrdia, že stonky paradajok sa pod ťarchou plodov môžu doslova prehýbať.

Najideálnejšie je použiť ju v čase, keď rastliny začínajú kvitnúť alebo keď už majú vytvorené drobné plody a potrebujú dodať energiu na ďalší vývoj.

Kedy je najlepší čas na prihnojovanie?

Pri výsadbe: Paradajky ocenia prísun nových živín už od začiatku, aby boli sadenice silnejšie a ľahšie sa ujali. Pred kvitnutím: Dostatočné množstvo dusíka, fosforu a draslíka napomáha nielen bohatému kvitnutiu, ale aj následnej tvorbe plodov. Počas vývinu plodov: V momente, keď sa plody začnú tvoriť, si rastliny berú z pôdy maximum živín. Vtedy im treba ešte pridať, aby paradajky mali plnú, šťavnatú chuť a dostatok energie na finálny rast.

Dôležité detaily navyše

Závlaha : Hoci sme hovorili najmä o výžive, pamätajte, že pravidelné zavlažovanie je pre paradajky rovnako kľúčové. Najideálnejšie je zalievať ráno alebo podvečer, aby sa pôda dôkladne nasiakla, no nedochádzalo k nadmernému výparu.

: Hoci sme hovorili najmä o výžive, pamätajte, že pravidelné zavlažovanie je pre paradajky rovnako kľúčové. Najideálnejšie je zalievať ráno alebo podvečer, aby sa pôda dôkladne nasiakla, no nedochádzalo k nadmernému výparu. Umiernenosť : Pri každom prihnojovaní platí, že menej je niekedy viac. Nadmerné množstvo hnojiva môže rastlinám skôr uškodiť. Riaďte sa odporúčanými dávkami na obale alebo starými overenými radami skúsených záhradkárov.

: Pri každom prihnojovaní platí, že menej je niekedy viac. Nadmerné množstvo hnojiva môže rastlinám skôr uškodiť. Riaďte sa odporúčanými dávkami na obale alebo starými overenými radami skúsených záhradkárov. Kvalita pôdy: Ak pestujete paradajky na rovnakom mieste niekoľko sezón za sebou, pôda môže byť vyčerpaná. Striedanie plodín alebo sezónne primiešanie kompostu či iných organických hnojív je skvelým spôsobom, ako pôdu revitalizovať.

Zhrnutie

Ak túžite po bohatých a chutných paradajkách, nepodceňujte dôležitosť pravidelného hnojenia. Či už siahnete po kravskom hnoji, komerčných hnojivách alebo sa rozhodnete vyskúšať Epsomskú soľ, odmenou vám budú silné rastliny a hojné plody. Dôležité je rozdeliť hnojenie do viacerých etáp – pri výsadbe, pred kvitnutím a počas rastu plodov. Len tak dokážu paradajky získať dostatok živín na to, aby vám nakoniec priniesli bohatú, kvalitnú a voňavú úrodu.

Nezabudnite na pravidelnú závlahu a vhodné podmienky pestovania. Paradajky sa vám za túto starostlivosť odmenia typicky sladkou a šťavnatou chuťou, ktorej sa pri domácich kúskoch nič nevyrovná.

Stačí sa držať niekoľkých jednoduchých zásad a aj vy sa môžete pochváliť bohatou úrodou, ktorá vás poteší nielen v kuchyni, ale bude aj skvelým dôkazom toho, že poctivá záhradkárska práca sa vždy vyplatí.