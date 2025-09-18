Poľsko sa zbláznilo do českého receptu. Kotlety, ktoré chutia lepšie než klasické rezne

Rezne patria medzi najznámejšie jedlá stredoeurópskej kuchyne. Takmer každý si ich spája s klasickým trojobalom – múka, vajce a strúhanka. No čo ak by sa tento zaužívaný postup zmenil na niečo celkom nové? Presne to sa podarilo receptu na „kotlety po česky“, ktoré si okamžite získali popularitu aj u našich poľských susedov.
Tajomstvom tohto jedla je bravúrna náhrada strúhanky za zemiakové cestíčko. Výsledkom je mäso, ktoré má dokonale chrumkavý povrch, jemne sladkastú chuť a pritom si zachováva šťavnatosť vo vnútri.
Čo sú to „kotlety po česky“?
Namiesto klasického trojobalu sa mäso obaľuje do hmoty z nastrúhaných zemiakov. Tie sa zmiešajú s vajíčkom, mliekom a trochou horčice, čím vznikne husté cestíčko, ktoré výborne drží na mäse.
Najlepšie sa hodí kuracie alebo morčacie mäso, ktoré je krehké a rýchlo sa prepečie. Práve kombinácia mäsa s jemne chrumkavou zemiakovou vrstvou robí z tohto receptu skutočnú lahôdku, ktorá sa na prvý pohľad podobá na klasické rezne, no chuťovo prináša celkom nový zážitok.
Recept na kotlety po česky
Potrebujeme:
- 2 kuracie prsia alebo približne 800 g morčacieho mäsa
- 2 väčšie zemiaky
- 1 vajce
- 1 lyžicu horčice
- 75 ml mlieka
- soľ a čierne korenie podľa chuti
- olej na vyprážanie
Postup prípravy:
- Mäso si nakrájame na polovice, jemne naklepeme na tenké plátky a ochutíme soľou a korením.
- Zemiaky nastrúhame najemno a zmiešame s vajíčkom, horčicou, mliekom a dochutíme soľou a korením. Vznikne husté cestíčko.
- Každý plátok mäsa dôkladne obalíme v zemiakovom cestíčku.
- Smažíme na rozpálenom oleji z oboch strán dozlatista, kým nie je mäso hotové a obal krásne chrumkavý.
Prečo tento recept vyskúšať?
Výhodou tejto úpravy je nielen netradičná chuť, ale aj jednoduchosť. Odpadá dlhé obaľovanie v múke a strúhanke – všetko zvládnete s jedným cestíčkom.
Každé sústo spája šťavnaté mäso s jemne sladkastým zemiakovým obalom, ktorý pôsobí ľahšie a sviežejšie než klasická strúhanka. Navyše ide o recept, ktorý pripravíte rýchlo, takže je ideálny aj na bežný rodinný obed či večeru.
Moderná tvár tradičného jedla
„Kotlety po česky“ ukazujú, že aj jednoduché a dobre známe jedlá sa dajú pripraviť tak, aby pôsobili originálne a prekvapili chuťové bunky. Ak hľadáte spôsob, ako osviežiť jedálny lístok a pritom zostať verní domácim receptom, toto je ideálna voľba.
Vyskúšajte tento recept a prekvapte svoju rodinu alebo priateľov. Možno zistíte, že rezne v zemiakovom cestíčku sa stanú novou obľúbenou klasikou aj vo vašej kuchyni.