Poľsko sa zbláznilo do českého receptu. Kotlety, ktoré chutia lepšie než klasické rezne

Rezne patria medzi najznámejšie jedlá stredoeurópskej kuchyne. Takmer každý si ich spája s klasickým trojobalom – múka, vajce a strúhanka. No čo ak by sa tento zaužívaný postup zmenil na niečo celkom nové? Presne to sa podarilo receptu na „kotlety po česky“, ktoré si okamžite získali popularitu aj u našich poľských susedov.

Tajomstvom tohto jedla je bravúrna náhrada strúhanky za zemiakové cestíčko. Výsledkom je mäso, ktoré má dokonale chrumkavý povrch, jemne sladkastú chuť a pritom si zachováva šťavnatosť vo vnútri.

Čo sú to „kotlety po česky“?

Namiesto klasického trojobalu sa mäso obaľuje do hmoty z nastrúhaných zemiakov. Tie sa zmiešajú s vajíčkom, mliekom a trochou horčice, čím vznikne husté cestíčko, ktoré výborne drží na mäse.

Najlepšie sa hodí kuracie alebo morčacie mäso, ktoré je krehké a rýchlo sa prepečie. Práve kombinácia mäsa s jemne chrumkavou zemiakovou vrstvou robí z tohto receptu skutočnú lahôdku, ktorá sa na prvý pohľad podobá na klasické rezne, no chuťovo prináša celkom nový zážitok.

Recept na kotlety po česky

Potrebujeme:

  • 2 kuracie prsia alebo približne 800 g morčacieho mäsa
  • 2 väčšie zemiaky
  • 1 vajce
  • 1 lyžicu horčice
  • 75 ml mlieka
  • soľ a čierne korenie podľa chuti
  • olej na vyprážanie

Postup prípravy:

  1. Mäso si nakrájame na polovice, jemne naklepeme na tenké plátky a ochutíme soľou a korením.
  2. Zemiaky nastrúhame najemno a zmiešame s vajíčkom, horčicou, mliekom a dochutíme soľou a korením. Vznikne husté cestíčko.
  3. Každý plátok mäsa dôkladne obalíme v zemiakovom cestíčku.
  4. Smažíme na rozpálenom oleji z oboch strán dozlatista, kým nie je mäso hotové a obal krásne chrumkavý.

Prečo tento recept vyskúšať?

Výhodou tejto úpravy je nielen netradičná chuť, ale aj jednoduchosť. Odpadá dlhé obaľovanie v múke a strúhanke – všetko zvládnete s jedným cestíčkom.

Každé sústo spája šťavnaté mäso s jemne sladkastým zemiakovým obalom, ktorý pôsobí ľahšie a sviežejšie než klasická strúhanka. Navyše ide o recept, ktorý pripravíte rýchlo, takže je ideálny aj na bežný rodinný obed či večeru.

Moderná tvár tradičného jedla

„Kotlety po česky“ ukazujú, že aj jednoduché a dobre známe jedlá sa dajú pripraviť tak, aby pôsobili originálne a prekvapili chuťové bunky. Ak hľadáte spôsob, ako osviežiť jedálny lístok a pritom zostať verní domácim receptom, toto je ideálna voľba.

Vyskúšajte tento recept a prekvapte svoju rodinu alebo priateľov. Možno zistíte, že rezne v zemiakovom cestíčku sa stanú novou obľúbenou klasikou aj vo vašej kuchyni.

