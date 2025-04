Pokiaľ budete pestovať paradajky vedľa týchto 3 bežných plodín, zničíte ich takmer nenávratne. Držte ich preto v bezpečnej vzdialenosti

Pestovanie rajčiakov môže byť nesmierne uspokojujúcou záležitosťou, pokiaľ si človek dá pozor na niekoľko základných pravidiel. K nim patrí aj vhodné rozmiestnenie rastlín v záhrade. Niektoré druhy zeleniny a plodín totiž dokážu rajčiny „vyrušovať“ natoľko, že buď spomalia ich rast, alebo dokonca ohrozia ich prežitie. Tu sú tri konkrétne plodiny, ktoré by ste mali pestovať čo najďalej od svojich rajčiakových priesad.

Prečo je dôležité dbať na správne susedstvo rastlín?

Rôzne druhy zeleniny si môžu navzájom prospievať, alebo sa naopak negatívne ovplyvňovať. Tento fenomén sa zvykne označovať ako „spolupestovanie“ či „kompatibilita rastlín“. Kým niektoré plodiny spolu pekne spolupracujú (napríklad bylinky, ktoré pomáhajú odpudzovať hmyz), iné vedľa seba vytvárajú nepriaznivé prostredie. To sa môže prejaviť v podobe zvýšeného výskytu škodcov, konkurencie o živiny, či dokonca prenosu plesní a chorôb.

1. Baklažán

Rajčiaky a baklažán patria do tej istej čeľade. Na prvý pohľad sa môže zdať, že to bude ideálna kombinácia, no v skutočnosti medzi nimi vzniká rivalita v boji o tie isté zdroje. Oba druhy potrebujú veľa živín a vlahy, takže keď ich vysadíte vedľa seba, budú si navzájom kradnúť vodu aj dôležité minerály. Okrem toho je baklažán, podobne ako rajčiaky, náchylný na plesňové ochorenia. Ak sa v jednej z rastlín rozšíri pleseň, ľahko môže preskočiť aj na tú druhú. Výsledkom sú vädnúce listy, hnednutie plodov a celkové oslabenie rastlín.

Ako tomu zabrániť? Umiestnite baklažán čo najďalej od rajčín – ideálne na opačný koniec záhrady alebo aspoň do inej časti záhona. Ak nemáte veľkú záhradnú plochu, snažte sa ich oddeliť napríklad inými druhmi zeleniny alebo bylinkami.

2. Kukurica

Ďalšou plodinou, na ktorú by ste pri pestovaní rajčiakov mali zabudnúť, je kukurica. A hneď z dvoch dôvodov. Po prvé, kukurica a rajčiaky zdieľajú rovnaký okruh škodcov a plesňových infekcií. Najmä larvy molí (nazývané tiež húsenice) môžu ľahko zdecimovať obe tieto plodiny. Ak teda vyrastajú kukurica a rajčiaky v tesnej blízkosti, zvyšuje sa riziko, že si škodcovia na nich pochutia v ešte väčšej miere.

Po druhé, aj kukurica má pomerne vysoké nároky na živiny a vlahu. Keď ju vysadíte vedľa rajčiakov, konkuruje im v pôde aj v prístupe k slnečným lúčom. Škodcovia, ktorí prilákajú kukuricu, si často „pochutnajú“ aj na rajčinách, a tak sa problém znásobí.

Rada navyše: Ak už kukuricu pestovať musíte, skombinujte ju radšej s druhmi, ktoré prirodzene pomáhajú odháňať mole a iný hmyz. Vhodné sú niektoré aromatické bylinky (napríklad bazalka, mäta či rozmarín) alebo kvety s intenzívnou vôňou.

3. Kapusta (a iné kapustovité rastliny)

Treťou plodinou, ktorú by ste mali od rajčiakov držať čo najďalej, je kapusta. Kapusta patrí do čeľade kapustovitých (inak nazývaných aj kapustovitých), ktoré sú náročné na množstvo živín. Rajčiaky tiež spotrebujú veľa živín a vody. Ak sa kapusta vysadí v bezprostrednej blízkosti rajčiakov, obe rastliny sa začnú „biť“ o zdroje. Vo väčšine prípadov na tom horšie dopadnú práve rajčiaky, keďže kapusta je veľmi húževnatá a rýchlo spotrebuje kľúčové minerály z pôdy. Následkom bývajú menšie, slabšie alebo nedostatočne zrelé plody rajčiakov.

Tip na bezpečnú kombináciu: Skúste pestovať kapustu skôr s koreňovou zeleninou (mrkvou či cibuľovinami) alebo bylinkami, ktoré jej neuberú toľko živín a zároveň môžu poslúžiť ako repelent proti škodcom.

Dodatočné odporúčania pre zdravé rajčiaky

Priestor a rotácia: Keďže rajčiaky sú pomerne náchylné na rôzne patogény, vyplatí sa každý rok meniť miesto, kde ich pestujete. Rotácia plodín znižuje riziko hromadenia škodcov v pôde.

Správna závlaha: Aby rajčiaky dokázali lepšie odolávať parazitom a chorobám, potrebujú rovnomernú vlhkosť pôdy. Vyhýbajte sa polievaniu listov, pretože vlhké listy sú náchylnejšie na tvorbu plesní.

Mulčovanie: Vrstva mulču (slama, kompost alebo posekaná tráva) pomáha chrániť pôdu pred vysychaním, udržiava stabilnú teplotu a zároveň potláča rast buriny.

Kombinácia s bylinkami a kvetmi: Niektoré bylinky (ako bazalka, petržlen, pažítka) dokážu odpudzovať hmyz a pritiahnuť opeľovače. Navyše, príjemne vám voňajú aj v kuchyni a zlepšujú chuť rajčiakov.

Zhrnutie

Rajčiaky sú jednou z najobľúbenejších plodín medzi záhradkármi. Aby ste ich však úspešne dopestovali, je dôležité vedieť, ktorým susedom sa vyhnúť. Baklažánové rastliny dokážu rajčiaky oslabiť nadmernou konkurenciou a prenosom chorôb. Kukurica priťahuje podobných škodcov, čo môže dopadnúť fatálne pre obe strany. A kapusta zase zápasí s rajčiakmi o živiny, čím znižuje ich výnosy.

Dbajte preto na dôsledné plánovanie, dodržiavanie dostatočných rozostupov a voľbu správnych spoločníkov, aby vaše rajčiaky prekvitali a prinášali bohatú úrodu. Ak máte priestor navyše, radšej kombinujte rajčiaky s bylinkami či kvetmi, ktoré okrem estetického efektu pomôžu aj k zdravšiemu rastu rastlín. Vo výsledku vás čakajú chutné plody a menej starostí so škodcami či chorobami.