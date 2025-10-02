Pohotovostný režim spotrebičov. Pohodlie, ktoré nás stojí viac, než si myslíme

Moderná domácnosť je pre väčšinu ľudí miestom, kde sa snažíme skombinovať komfort, funkčnosť a úsporu času. K tomu nám pomáhajú rôzne prístroje, ktoré máme stále po ruke – televízory, kávovary, herné konzoly či iné zariadenia, ktoré sú pripravené na použitie na jedno stlačenie tlačidla. Táto pohotovosť však nie je zadarmo – stojí nás peniaze aj energiu.
Prečo televízor „spí“ a predsa míňa energiu?
Určite to poznáte – sedíte na gauči, vezmete do ruky diaľkový ovládač a televízia sa okamžite zapne. Zdá sa, že bola vypnutá, ale v skutočnosti iba odpočívala v tzv. stand-by režime. Obrazovka je síce čierna, no zariadenie stále čaká na signál z ovládača. Aby takto fungovalo, musí byť pripojené k elektrickej sieti a odoberať prúd aj vtedy, keď ho aktívne nepoužívame.
To isté platí aj pre množstvo ďalších prístrojov v domácnosti. Kávovar, ktorý si môžete spustiť mobilom ešte pred príchodom domov, herná konzola pripravená na okamžitý štart či dokonca nabíjačky – všetky tieto zariadenia v „spánku“ neustále odoberajú elektrinu.
Pohodlie, ktoré nie je zadarmo
Hoci sa zdá, že takýto odber energie je zanedbateľný, v skutočnosti to nie je pravda. Platíme za to, že sa nemusíme postaviť a stlačiť tlačidlo priamo na spotrebiči. Je to pohodlné, no na druhej strane finančne nevýhodné. Odborné analýzy energetických agentúr upozorňujú, že spotreba zariadení v pohotovostnom režime môže v niektorých domácnostiach tvoriť až 10 % celkových ročných nákladov na elektrinu.
Ak máte v byte či dome viac moderných spotrebičov, ktoré sú permanentne v stand-by režime, tieto „neviditeľné“ výdavky sa rýchlo nazbierajú. A čo je najhoršie – spotrebiče sú zapojené a odoberajú elektrinu aj počas celej vašej pracovnej doby, cez noc alebo keď odídete na víkend či dovolenku.
Prečo „vypnutý“ prístroj stále potrebuje elektrinu?
Možno si poviete: „Veď je to len malá LED dióda alebo prijímač signálu, to nemôže byť veľký žrút energie.“ Lenže práve tieto drobné komponenty sú stále aktívne – udržujú chod vnútorných hodín, prijímajú infračervený signál z diaľkového ovládača alebo svietia kontrolkou, aby sme videli, že zariadenie je pripravené. A keď sa tieto malé odbery vynásobia počtom prístrojov a dĺžkou času, už nejde o zanedbateľnú položku.
Ako sa zbaviť zbytočných výdavkov?
Dobrou správou je, že existujú jednoduché spôsoby, ako tieto náklady eliminovať.
- Predlžovací kábel s vypínačom – najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie. Spotrebič zapojíte do predlžovačky a po jeho vypnutí stlačíte tlačidlo. Všetko je odpojené od siete a zbytočné straty končia.
- Chytré zásuvky a časovače – ďalšou možnosťou sú moderné technológie, ktoré umožňujú odpojiť spotrebiče v konkrétnych časoch. Tu je však dobré myslieť na to, že aj tieto zariadenia v stand-by režime spotrebúvajú trochu energie. Riešením je, aby na jednej zásuvke fungovala celá skupina spotrebičov, čím sa spotreba zredukuje na minimum.
Rozhodnutie je na vás
Pohotovostný režim prináša pohodlie, no zároveň znamená aj pravidelné a často zbytočné výdavky. Každý sa môže rozhodnúť, či mu stojí za to platiť len za komfort, alebo či sa oplatí urobiť malé opatrenia, ktoré prinesú úsporu peňazí aj energie.
Investícia do jednej správnej predlžovačky alebo inteligentnej zásuvky môže v dlhodobom horizonte znamenať nižšie účty za elektrinu a zároveň príspevok k šetreniu životného prostredia. A to už stojí za zamyslenie.