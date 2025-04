Pôdopokryvky, ktoré sa vymknú kontrole. Týmto druhom sa radšej vyhnite

Pôdopokryvné rastliny sa v záhradách často využívajú ako šikovní a nenároční pomocníci. Dokážu totiž veľmi rýchlo zakryť prázdne plochy, kde by iné druhy buď neprežili, alebo by rástli len veľmi pomaly. Tým zároveň potláčajú rast buriny, chránia pôdu pred eróziou a neraz slúžia aj ako estetický prvok. Mnohé pôdopokryvné rastliny navyše odolávajú rozmanitým podmienkam – darí sa im v tieni pod stromami či kríkmi, neprekáža im sucho ani vlhko, a niektoré dokonca dokážu obrastať múry či plaziť sa po svahoch, čím znižujú riziko zosuvu pôdy.

Lenže kým sú tieto rastliny na určitom mieste a v rozumných medziach, je všetko v poriadku. Problém vzniká, ak sa im darí až príliš dobre – vtedy môžu ovládnuť celpriestor a zadusiť pôvodnú vegetáciu. V nasledujúcich riadkoch si preto ukážeme druhy pôdopokryvných rastlín, ktoré sú v našich končinách síce bežné, no v prípade, že si ich vysadíte, vás môžu stáť mnoho námahy a času, pokiaľ ich budete chcieť obmedziť alebo sa ich zbaviť úplne.

Prečo sú pôdopokryvné rastliny také obľúbené?

Úspora času a námahy : Hustý porast pôdopokryvných rastlín znižuje potrebné pletie a starostlivosť o prázdne plochy.

: Hustý porast pôdopokryvných rastlín znižuje potrebné pletie a starostlivosť o prázdne plochy. Podpora biodiverzity : Pod listami sa často ukrývajú užitočné živočíchy – hmyz, obojživelníky a ďalšie tvory, ktoré potrebujú vlhké a tmavšie prostredie. Žiaľ, niekedy sa v nich usadia aj slimáky.

: Pod listami sa často ukrývajú užitočné živočíchy – hmyz, obojživelníky a ďalšie tvory, ktoré potrebujú vlhké a tmavšie prostredie. Žiaľ, niekedy sa v nich usadia aj slimáky. Stabilita pôdy : Porast chráni pôdu pred eróziou a vysychaním, pretože husté listy bránia priamemu dopadu slnka na zeminu.

: Porast chráni pôdu pred eróziou a vysychaním, pretože husté listy bránia priamemu dopadu slnka na zeminu. Estetika: Mnohé druhy majú nielen dekoratívne listy, ale aj atraktívne kvety či zaujímavé farebné odtiene.

Nie všetky nízke rastliny sú však nevinnými „kamarátmi“. Niektoré sa dokážu rozrásť do takej miery, že môžu ohroziť iné cenné druhy, poškodiť múry, obrastať stromy alebo zabrať priestor, ktorý ste pôvodne plánovali využiť úplne inak.

Druhy pôdopokryvných rastlín, na ktoré si dajte pozor

1. Brečtan popínavý (Hedera helix)

Brečtan patrí medzi najznámejšie pôdopokryvné a popínavé rastliny v Európe. Je stálezelený, dobre znáša tieň i sucho a spoľahlivo zakryje nevzhľadné steny či prázdne kúty v záhrade. Práve vďaka schopnosti šplhať po múroch a stromoch dokáže vytvoriť efekt príjemnej zelenej kulisy alebo prírodnej zásteny.

Nevýhody:

Veľmi rýchlo sa rozrastá. Ak ho nepravidelne nestriháte, dokáže prerásť okolitú výsadbu a zaliať stromy či ploty.

Je náročné sa ho úplne zbaviť, pretože jeho popínavé korienky sa pevne prichytávajú k povrchom. Ak sa rozhodnete brečtan vykoreniť, čaká vás náročné vytrhávanie a čistenie stien či kmeňov stromov.

Viac o likvidácii brečtanu si môžete prečítať v článkoch venovaných tejto problematike. Jednoduchý trik, vďaka ktorému sa ho zbavíte, spočíva v opakovanom odstraňovaní všetkých jeho výhonkov aj s koreňmi, no vyžaduje to naozaj dôkladnú a pravidelnú prácu.

2. Čerkáč peniažtekový (Lysimachia nummularia)

Vrbina penízková je v záhradách obľúbená pre svoje jasnožlté kvety a u niektorých kultivarov i atraktívne žlté listy. Prirodzene rastie vo vlhkých lokalitách, a tak ju záhradníci radi sadia v okolí jazierok, potôčikov či do mokrých častí pozemku. Dokáže vytvoriť pekný koberec, ktorý okamžite priťahuje pozornosť.

Nevýhody:

V priaznivých podmienkach sa šíri doslova raketovým tempom, pričom pod zemou vytvára husté prepletené korene.

Na zastavenie rozširovania je dôležité vytvoriť bariéru v podobe hlbokého obrubníka či pevnej podzemnej zábrany. Bez nej sa ľahko dostane do miest, kde o ňu nestojíte.

3. Zimozeleň menšia (Vinca minor)

Zimozeleň vyniká peknými modrými kvetmi a stálezelenými listami. Vďaka svojej nenáročnosti sa využíva najmä tam, kde už iné rastliny neprosperujú – napríklad v tieni pod stromami alebo na okrajoch pozemku, kde nie je pravidelné zavlažovanie.

Nevýhody:

Rozrastá sa pomocou dlhých poplazov (šlahúňov), ktoré vo veľmi krátkych úsekoch zapúšťajú korene do pôdy. Takto rýchlo expanduje a v priebehu niekoľkých sezón dokáže pokryť veľkú plochu.

Odstraňovanie zimozeleňa je práca pre trpezlivých. Musíte rýľom a rukami vykopať všetky nové rastlinky, inak vám na jar opäť znenazdajky obsadí to isté miesto.

4. Bršlen Fortuneov (Euonymus fortunei)

Bršlen Fortuneov pochádza z Číny a v našich záhradníctvach sa predáva vo viacerých farebných variantoch – môžu to byť čisto zelené alebo rôzne panašované listy (bielo-zelené či žlto-zelené). Hoci spočiatku pôsobí ako nízky ker, rýchlo vytvára hustý porast.

Nevýhody:

Podzemkami sa dokáže nečakane rozširovať, doslova prerásť do okolia a postupne udusiť iné rastliny.

Ak mu to dovolíte, vyšplhá sa aj na stromy či múriky a vytvára pomerne agresívny zápoj. Pri pokuse o jeho likvidáciu musíte odstrániť všetky korene, inak sa opäť vráti.

5. Imperata valcovitá (Imperata cylindrica ‘Red Baron’)

Táto atraktívna, nízka okrasná tráva je obľúbená pre svoje červené sfarbenie, vďaka ktorému krásne vynikne medzi ostatnými zelenými trávami alebo aj ako solitér v menších záhonoch. Aj keď ide len o kultivar známy ako ‘Red Baron’, jeho divoko rastúca príbuzná je v mnohých častiach sveta považovaná za mimoriadne invazívnu.

Nevýhody:

Nekvitne, ale šíri sa efektívnymi podzemkami, ktoré je ťažké úplne vykopať. Ak v zemi ostane čo i len malý kúsok koreňa, tráva sa z neho znova vzchopí.

Najlepšou stratégiou je vysadiť ju do nádob alebo do ohraničených záhonov s bariérou, aby sa nešírila, kam nemá. Okrem toho jej to v kvetináčoch veľmi pristane a máte istotu, že neutečie.

Ako zabrániť nekontrolovanému šíreniu

Pravidelný rez: Odstraňujte výhonky, ktoré sa dostávajú mimo požadovanej plochy. Podzemné bariéry a obrubníky: Včasné použitie vyvýšených obrúb či zapustených zábran do pôdy vám ušetrí veľa starostí. Monitorovanie: Priebežne kontrolujte stav záhrady, aby ste zachytili nadmerné rozrastanie skôr, než z neho bude ťažko riešiteľný problém. Správny výber rastlín: Ak viete, že nemáte čas alebo chuť bojovať s invazívnymi koreňmi, voľte menej agresívne druhy alebo tie, ktoré sa nevyznačujú takým rýchlym rastom.

Zhrnutie

Pôdopokryvné rastliny sú na jednej strane skvelým riešením pre prázdne miesta v záhrade, kde znižujú potrebu pletia a pomáhajú v boji proti erózii pôdy. Na druhej strane sa však môžu správať mimoriadne invazívne a v krátkom čase expandovať do priestorov, kde o ne nestojíte. Ak uvažujete nad týmito druhmi, majte na pamäti ich potenciu „vyčíňať“.

Neznamená to automaticky, že ich do záhrady nesmiete vysadiť. Potrebujete však mať pripravenú stratégiu, ako im zabrániť v nekontrolovanom šírení. Včasné využitie zábran, pravidelné strihanie či pestovanie v nádobách môžu pomôcť zachovať rovnováhu. Ak si však nie ste istí, či na to budete mať dostatok času a energie, zvážte radšej menej invazívne alternatívy.

Rozhodnutie je, samozrejme, na vás. Dobre si však zvážte, či vám estetická hodnota a rýchle pokrytie pôdy stoja za námahu pri neskoršom vytrhávaní dlhých koreňov a popínavých výhonkov. Ak máte chuť a odhodlanie udržať tieto druhy na uzde, môžu byť pre vašu záhradu zaujímavým doplnkom. V opačnom prípade možno uvítať aj menej „dobrodružné“ možnosti, ktoré síce nerastú tak rýchlo, ale o to ľahšie sa s nimi pracuje v dlhodobom horizonte.