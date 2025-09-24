Podlaha, ktorá vyzerá ako drevo, no vydrží oveľa viac, majstri odhalili tajomstvo

Mnohí ľudia túžia po teple a útulnosti, ktoré do interiéru či exteriéru prináša drevo. Má svoje čaro, vonia, pôsobí prirodzene a príjemne na dotyk. Drevo je však zároveň materiál, ktorý časom mení vzhľad a vyžaduje starostlivosť. Reaguje na vlhkosť, zmeny teplôt, môže praskať alebo sa deformovať. Preto nie je vhodné do každej miestnosti ani na všetky vonkajšie plochy.
Jednou z alternatív je keramická dlažba či obklad s imitáciou dreva. Na rozdiel od prírodného materiálu si zachováva rovnaký vzhľad aj po rokoch používania a nevadí jej voda ani pára. Vďaka moderným výrobným technológiám dokáže keramika pôsobiť na pohľad aj na dotyk veľmi realisticky.
Prečo si ľudia vyberajú keramiku namiesto dreva
- Odolnosť voči vlhkosti a pare – keramika sa dá použiť tam, kde by drevo trpelo, napríklad v kúpeľni, kuchyni alebo v okolí bazéna.
- Jednoduchá údržba – stačí bežné čistenie, nie je potrebné brúsenie, lakovanie ani olejovanie ako pri dreve.
- Životnosť a stálosť vzhľadu – kvalitná dlažba nemení farbu ani tvar a nepracuje tak ako drevo. Pri správnom použití vydrží desaťročia.
- Vhodná kombinácia s podlahovým vykurovaním – keramika dobre vedie teplo a preto je ideálnym materiálom pre teplovodné aj elektrické podlahové kúrenie.
- Ekologický rozmer – pri jej výrobe sa nespracúva drevo, no treba počítať s energeticky náročným procesom vypaľovania.
Vzhľad blízky prírodnému drevu
Digitálne technológie dokážu preniesť na povrch dlaždice veľmi detailnú kresbu dreva – od jemných vlákien až po hrče či prirodzenú patinu. Vďaka tomu pôsobí keramika autenticky a pre bežné oko môže byť od dreva na nerozoznanie.
Na rozdiel od dreva však tento vzhľad nemení. Kým masívna podlaha časom tmavne, svetlie alebo získava škrabance, keramická dlažba zostáva rovnaká. To môže byť výhoda pre tých, ktorí chcú mať istotu, že povrch ich podlahy či obkladu sa v priebehu rokov nezmení.
Využitie v interiéri aj exteriéri
Keramika s dreveným dekorom sa uplatní prakticky kdekoľvek:
- interiér – obývačky, chodby, kuchyne, kúpeľne, ale aj komerčné priestory, kde sa kladie dôraz na odolnosť
- exteriér – terasy, balkóny, okolité plochy pri dome či pri bazéne. Vhodné sú najmä protišmykové dlaždice hrubšieho formátu, ktoré sú odolné voči mrazu a poveternostným podmienkam
Dôležité je správne zvoliť povrch a triedu protišmykovosti podľa toho, či pôjde o vnútornú alebo vonkajšiu plochu.
Pokládka a dizajnové možnosti
Keramické dlaždice sa vyrábajú v rôznych rozmeroch, od menších až po veľkoformátové. To umožňuje viacero spôsobov pokládky:
- pokládka „na tretinku“ – dlaždice sú posunuté o tretinu svojej dĺžky, čím sa dosiahne efekt podobný dreveným doskám
- pokládka pozdĺžne alebo priečne – v úzkych chodbách dlaždice položené pozdĺžne opticky predĺžia priestor, priečne naopak pôsobia širšie
- kombinácia formátov – striedanie rôznych šírok a dĺžok vytvára dynamickejší a prirodzenejší vzhľad
Pre istotu a lepší výsledok je vhodné nechať si spracovať vizualizáciu pokládky – tzv. kladečský plán.
Nevýhody keramiky oproti drevu
Aby bol obraz úplný, treba spomenúť aj slabšie stránky:
- keramika je chladnejšia na dotyk, pokiaľ nie je spojená s podlahovým vykurovaním
- v prípade pádu ťažkého predmetu môže dôjsť k prasknutiu alebo odštiepeniu dlaždice
- spoje (špáry) si vyžadujú údržbu, časom sa môžu znečistiť alebo zafarbiť
Zhrnutie
Keramika v imitácii dreva je praktickým riešením pre tých, ktorí milujú vzhľad dreva, ale nechcú sa starať o jeho údržbu a nechcú riskovať jeho opotrebenie vo vlhkých alebo náročných priestoroch. Poskytuje dlhú životnosť, jednoduchú starostlivosť a široké možnosti dizajnu.
Aj keď nenahradí pocit teplého dreva pri dotyku, ponúka rovnováhu medzi estetikou a praktickosťou, ktorú ocenia nielen majitelia moderných domácností, ale aj tí, ktorí hľadajú trvácne riešenie na terasu, do kúpeľne či do kuchyne.