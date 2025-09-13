Plastové fľaše sa opäť menia. Vrchnáky bol len začiatok, toto vás prekvapí

Európska únia pokračuje v opatreniach, ktorých cieľom je obmedziť množstvo plastového odpadu. Po povinných uzáveroch, ktoré musia zostať pevne pripojené k fľaši, prichádza ďalšia zásadná zmena. Tentokrát sa bude týkať samotného materiálu, z ktorého sú plastové fľaše vyrábané.
Vrchnáky pripevnené k fľašiam už platia
Od júla 2024 platí v celej EÚ povinnosť, aby plastové fľaše s objemom do 3 litrov mali tzv. tethered caps, teda uzávery, ktoré zostávajú pripevnené k hrdlu fľaše aj po otvorení. Cieľom je zabrániť tomu, aby sa vrchnáky odhadzovali samostatne a končili vo voľnej prírode alebo vo vodných tokoch.
Aj keď si na túto zmenu spotrebitelia ešte celkom nezvykli, ide o prvý krok smerom k znižovaniu plastového odpadu.
Od roku 2025 pribudne povinný podiel recyklátu
Ďalším krokom bude zmena v samotnom zložení fliaš. Podľa smernice Európskej únie budú musieť mať PET nápojové fľaše od roku 2025 minimálne 25 % recyklovaného plastu (rPET).
Do roku 2030 sa podiel ešte zvýši – každá plastová nápojová fľaša predávaná v EÚ bude musieť obsahovať aspoň 30 % recyklátu.
Čo to znamená pre výrobcov a spotrebiteľov?
Pre výrobcov ide o veľkú technologickú výzvu. Recyklovaný plast má iné vlastnosti než nový materiál, a preto je potrebné prispôsobiť výrobné procesy tak, aby fľaše zostali bezpečné, pevné a vhodné na styk s potravinami.
Spotrebitelia si môžu všimnúť drobné zmeny vo vzhľade alebo pocite z materiálu – recyklovaný plast totiž nemusí byť vždy úplne číry a môže pôsobiť mierne inak. Neznamená to však, že fľaše budú automaticky sivé či zakalené. Závisí to od kvality spracovania recyklátu.
Prečo sa to zavádza?
Hlavným dôvodom je zníženie spotreby nového plastu vyrobeného z ropy a podpora obehového hospodárstva. Cieľom EÚ je, aby sa plast využíval viackrát, a tým sa znížilo množstvo odpadu aj emisií spojených s jeho výrobou.
Recyklácia plastov je však stále technologicky aj ekonomicky náročná. Okrem mechanickej recyklácie, ktorá sa využíva dnes, sa skúmajú aj nové metódy – napríklad chemická recyklácia, pri ktorej sa plast rozkladá na základné chemické zložky a znovu sa z nich vyrába nový materiál. Táto technológia je zatiaľ drahšia, ale do budúcna môže byť riešením.
Čo môžeme očakávať?
- Spotrebiteľov čakajú plastové fľaše s vyšším podielom recyklátu
- Vzhľad sa môže mierne líšiť, no bezpečnosť a vhodnosť pre nápoje zostane zachovaná
- V budúcnosti môže dôjsť k miernemu zvýšeniu cien, keďže výroba s recyklovaným plastom je náročnejšia
Zhrnutie
Európska únia zavádza nové pravidlá, ktoré majú obmedziť množstvo plastového odpadu:
- od júla 2024 musia mať plastové fľaše pevne pripojené vrchnáky
- od roku 2025 musia PET fľaše obsahovať aspoň 25 % recyklovaného plastu
- do roku 2030 sa tento podiel zvýši na 30 % pri všetkých nápojových plastových fľašiach
Tieto opatrenia sú súčasťou širšej stratégie EÚ, ktorá má znížiť negatívny vplyv plastov na životné prostredie a podporiť obehové hospodárstvo.