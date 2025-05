Pestovanie bez rašeliny – prečo sa oplatí rašelinu vynechať a ako to úspešne zvládnuť?

Rašelina je dlhodobo obľúbená medzi záhradkármi pre svoje výborné vlastnosti, no jej používanie so sebou nesie vážne ekologické následky. Je vôbec možné ju pri pestovaní úplne vynechať? Britskí záhradnícki odborníci z prestížnej Kráľovskej záhradníckej spoločnosti (Royal Horticultural Society – RHS) to úspešne dokázali. Ich cenné skúsenosti môžu využiť všetci pestovatelia, ktorým záleží na ochrane životného prostredia.