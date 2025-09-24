Pes sa naťahuje pri vašom príchode? Pozrite, čo vám tým v skutočnosti hovorí

Mnoho majiteľov psov si všimlo, že keď prídu domov, ich pes ich privíta nielen vrtivým chvostom, ale aj typickým naťahovaním – predné laby natiahne dopredu a zadná časť tela zostane vo vzduchu. Tento pohyb sa často podobá tzv. pozícii luku. Hoci to vyzerá ako jednoduché ponaťahovanie po oddychu, v skutočnosti má viacero významov.
Fyziologický dôvod: rozhýbanie tela
Najistejším vysvetlením je, že ide o bežné ponaťahovanie svalov a šliach po období odpočinku. Pes počas dňa veľa spí alebo odpočíva, a preto je prirodzené, že po prebudení potrebuje rozhýbať stuhnuté telo. Tento pohyb rozprúdi krvný obeh a pripraví organizmus na aktivitu – podobne ako u ľudí, keď sa po spánku alebo dlhom sedení naťahujeme.
Komunikačný význam: výzva na interakciu
Etológovia (odborníci na správanie zvierat) upozorňujú, že rovnaký pohyb má u psov aj sociálnu funkciu. V psom svete ide o tzv. „pozíciu na hru“. Keď ju pes urobí smerom k inému psovi alebo k človeku, ide o jasný signál: „Chcem s tebou nadviazať kontakt, poď sa hrať.“ Ak sa pes takto natiahne pri stretnutí s majiteľom, je to jeho spôsob, ako prejaviť radosť a pozvať človeka k interakcii.
Naťahovanie ako uvoľnenie napätia
Okrem radosti alebo fyzickej potreby sa psy môžu naťahovať aj vo chvíľach, keď pociťujú neistotu. Vtedy ide o tzv. „upokojujúce správanie“ – pes si ním pomáha zvládnuť stresovú alebo novú situáciu. Je preto dôležité všímať si kontext. Pri radostnom privítaní má pes uvoľnený postoj a veselo vrtí chvostom, zatiaľ čo v neznámom prostredí môže ísť skôr o prejav napätia.
Kedy zbystriť pozornosť
Hoci naťahovanie je väčšinou úplne prirodzené, niekedy môže signalizovať aj zdravotný problém. Ak pes vykonáva tento pohyb veľmi často, pri naťahovaní kňučí alebo sa zdá, že má problém sa hýbať, môže ísť o bolesť chrbta, kĺbov či brucha. V takom prípade je vhodné navštíviť veterinára, aby sa vylúčili zdravotné ťažkosti.
Naťahovanie psa pri stretnutí s majiteľom je teda kombináciou prirodzeného ponaťahovania svalov, prejavu radosti a často aj výzvy na spoločnú hru. Len v niektorých prípadoch môže ísť o signál stresu alebo zdravotného problému. Každý chovateľ by mal preto sledovať okolnosti a celkové správanie psa, aby mu porozumel čo najlepšie.