Pes, či mačka. Ktorý chlpatý spoločník je ideálny pre zrelý vek?

Vo vyššom veku sa často stretávame s pocitom samoty, ktorý pramení z nedostatku každodenných podnetov, nepravidelnej rutiny či obmedzených sociálnych kontaktov. Práve v takej situácii môže byť veľkou oporou domáci miláčik. Poskytuje nielen spoločnosť, ale aj istý druh zodpovednosti, ktorá dodá dňom hlbší zmysel. Je však dôležité zamyslieť sa nad tým, aké zviera si zvoliť, aby sa starostlivosť oň nestala bremenom, ale naopak prinášala do života viac radosti ako stresu.

Prečo zvážiť domácich miláčikov na dôchodku

Mnohí ľudia, ktorí práve opustili pracovný trh, sa tešia na zaslúžený oddych a nové možnosti, ktoré dôchodok ponúka. Prirodzene však môže nastať aj náhla zmena rytmu dňa – obvyklé povinnosti miznú, prichádza viac voľného času a s tým ruka v ruke pocit istého prázdna. Rutina, akou bolo napríklad každodenné dochádzanie do práce či stretávanie kolegov a priateľov, sa rýchlo vytratí. Výsledkom býva psychické napätie, pocit nepotrebnosti a izolácie.

Domáce zvieratá dokážu tieto pocity zmierniť – seniorovi poskytnú spoločnosť a pripomenú mu, že je tu niekto, o koho sa treba starať. Táto obojstranná starostlivosť má podporný účinok nielen na emocionálnu pohodu, ale i na zdravie.

Dôležitosť správneho výberu

Mať zviera je vždy zodpovednosť, bez ohľadu na to, či ide o mladého človeka, alebo o seniora. U starších ľudí navyše treba počítať s možnými zdravotnými či pohybovými obmedzeniami. Podľa odborných analýz a viacerých skúseností chovateľov seniorov môže byť úžitok zo starostlivosti o zviera veľmi vysoký, ak je zvolené správne plemeno či dokonca správny druh.

Nedávna pandémia COVID-19 zdôraznila význam sociálnych kontaktov a dôsledkov izolácie. Štúdie z tohto obdobia ukázali, že práve v čase núteného sociálneho dištancu sa ľudia vo veku 65+ cítili výrazne osamelo a túžili po akejkoľvek interakcii s okolím. Prítomnosť domáceho miláčika mala na mnohých z nich pozitívny vplyv – zviera totiž dokáže naplniť niektoré emocionálne potreby a prebúdza v človeku pocit, že je pre niekoho dôležitý.

Pes ako najlepší priateľ človeka?

Pes býva často označovaný za najvernejšieho spoločníka. Je priateľský, hravý, vyhľadáva interakciu a vďaka pravidelným prechádzkam podnecuje seniora k pohybu. Ten je, ako tvrdia odborníci, nevyhnutnou súčasťou zdravej staroby – pomáha znižovať riziko civilizačných chorôb, prispieva k lepšej kondícii a prospieva psychickej pohode. Zároveň venčenie znamená kontakt s inými majiteľmi psov, takže sociálna izolácia sa efektívne redukuje.

Na druhej strane treba prihliadať na to, že pes, najmä ak je väčšieho vzrastu alebo obzvlášť aktívneho plemena, môže predstavovať vyššiu fyzickú záťaž. Ak má teda senior zdravotné problémy s chrbticou, kolenami či celkovú slabšiu kondíciu, nemusel by zvládnuť každodenné venčenie za každého počasia. Prirodzene, existujú aj menšie a pokojnejšie plemená, ktoré sú pre starších ľudí vhodnejšie. Dôležité je zohľadniť vlastné schopnosti a zvážiť, či sú v súlade s potrebami daného plemena.

Mačka ako pokojný spoločník

Kto hľadá pokojnejšie a menej náročné zviera, ten zvyčajne siahne po mačke. Výhodou mačky je, že na rozdiel od psa nepotrebuje niekoľkokrát denne von, čím odpadá nutnosť pravidelného venčenia. Mačky si zväčša nájdu svoje miestečko v interiéri, kde dokážu tráviť väčšinu času spánkom, hrou s hračkami alebo len tak pokojným pozorovaním diania okolo seba.

Aj starostlivosť o mačku si, samozrejme, vyžaduje istú dávku úsilia, avšak vo väčšine prípadov je jednoduchšia. Napríklad liter box s vhodnou podstielkou si mačka rýchlo osvojí a hygienu tak väčšinou zvládne bez problémov. Pre seniorov s obmedzenou možnosťou pohybu býva práve mačka mimoriadne dobrou voľbou, pretože prináša do života potešenie a upokojujúcu atmosféru, ale nekladie až také vysoké nároky na každodenné aktivity.

Pohyb, psychika a zodpovednosť

Okrem fyzickej stránky (napríklad pri venčení psa) zohráva dôležitú úlohu aj psychika. Domáci miláčik núti majiteľa myslieť dopredu a plánovať, aj keď ide len o základné nákupy krmiva či kontrolu u veterinára. Vďaka tomu zostáva myseľ aktívna.

Ľudia so zhoršujúcou sa pamäťou alebo s diagnózami, akými sú Alzheimerova či Parkinsonova choroba, musia byť pri výbere zvieraťa obzvlášť obozretní. Je pravda, že mačka môže byť vhodnejšia pre niekoho, kto má obmedzenú schopnosť aktívneho pohybu alebo zabúda na pravidelné venčenie. Pes zas môže pomôcť udržiavať seniora v lepšej fyzickej kondícii, pretože vyžaduje určitú dávku dennej aktivity.

Kam sa prikloniť?

– Ak je váš cieľ aktívne trávenie času, máte radi pohyb a chcete zostať v kontakte s okolitým svetom, pes vám ponúkne nenahraditeľnú spoločnosť a povzbudenie. Jeho prítomnosť dokáže motivovať k denným prechádzkam, ktoré v starobe významne prispievajú k lepšiemu zdraviu.

– Pokiaľ však máte zdravotné obmedzenia alebo hľadáte pokojnejšieho spoločníka, zvážte radšej mačku. Vďaka jej pokojnej a samostatnej povahe vám zostane viac pokoja na oddych a nemusíte sa strachovať, či zvládnete každodenné vonkajšie aktivity.

Nech už sa rozhodnete akokoľvek, netreba zabúdať, že zviera nie je iba “pomôcka” na prekonanie samoty. Je to živý tvor so svojimi špecifickými potrebami. Jeho chov prináša radosť a láskavú spoločnosť, no nesie so sebou aj záväzok dlhodobého hľadiska. Pri správnom rozhodnutí a rozumnom zvážení všetkých faktorov sa však mačka či pes môžu stať verným priateľom, ktorý seniorovi spríjemní každý deň a pomôže mu nájsť stratenú rovnováhu i radosť zo života.