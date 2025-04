Perfektná očista plynového sporáka. S týmito krokmi bude znova žiariť ako nový

Plynový sporák je pre mnohých nenahraditeľnou súčasťou kuchyne. Napriek tomu, že sa s ním často varí pohodlne, jeho čistenie môže byť náročnejšie ako pri modernejších elektrických či indukčných modeloch. Tie sa väčšinou dajú jednoducho utrieť handričkou, zatiaľ čo pri plynovom sporáku narazíme na rôzne zákutia, mastnotu a pripálené škvrny. Nasledujúci postup vám však ukáže, ako ho zbaviť všetkých nečistôt bez zbytočného drhnutia či poškriabania.

Pravidelné čistenie ako základ

Najlepšia cesta, ako si udržať plynový sporák v dobrom stave, je pravidelná údržba. Každý, kto často varí, vie, že tuk môže ľahko vystreknúť z panvice a zanechať mastné škvrny. Ak sa tie nechajú zaschnúť, odstránenie bude trvať dlhšie a vyžaduje väčšiu námahu. Preto, ak vám počas varenia vystrekne olej, môžete miesto okamžite posypať soľou – soľ mastnotu čiastočne absorbuje, a vy môžete pokračovať vo varení bez toho, aby sa škvrna ešte viac zafixovala. Po dovarení stačí sporák pretrieť handričkou, kým sú zvyšky ešte čerstvé.

Samozrejme, občas sa stane, že nemáte čas alebo priestor na okamžitú údržbu, a vtedy môže pomôcť dôkladnejšie čistenie silnejšími, ale bezpečnými prostriedkami.

Vyhnite sa drsným škrabkám a drôtenkám

Mnoho ľudí si pri odstraňovaní odolnej špiny pomáha drôtenkou, prípadne hrubšou stranou hubky, čo však môže poškriabať samotný povrch okolo horákov. Takéto poškodenia nielen kazia vzhľad spotrebiča, ale môžu tiež zhoršiť jeho funkčnosť, prípadne skrátiť životnosť. Lepšie je preto využiť jemnejšie, no efektívne metódy a prípravky, ktoré nepoškodia povrch.

Ako začať s dôkladným čistením

Ak sú na vašom sporáku už staršie nánosy zaschnutej špiny a mastnoty, je potrebné pustiť sa do hĺbkovej očisty. Najprv odstráňte rošt (mriežku) a odmontujte horáky. Do drezu napustite horúcu vodu a do nej ponorte horáky. Pridajte niekoľko lyžíc jedlej sódy a nechajte ju pôsobiť aspoň 15 minút. Vzniknutá pena pomôže uvoľniť mastné usadeniny, ktoré potom ľahšie zotriete handričkou alebo jemným hubkovým nadstavcom.

Nezabúdajte na mriežku

Čistenie mriežky býva často najväčší oriešok, pretože práve na nej sa usadzujú pripálené škvrny aj mastnota z panvíc. Na odstránenie odolných nečistôt si môžete pripraviť domáci čistič z bežných surovín, ktoré máte pravdepodobne v kuchyni. Zmiešajte jedlú sódu, rastlinný olej a soľ v pomere 1 : 2 : 1. Vznikne hustá pasta, ktorú následne naneste na povrch mriežky. Nechajte pôsobiť niekoľko minút, aby sa nečistoty uvoľnili, a potom všetko dôkladne zotrite mäkkou handričkou.

Ďalšie overené tipy na čistenie

Ak chcete siahnuť po prírodných a zároveň účinných metódach, môžete si vyrobiť vlastnú čistiacu zmes zo žlčového mydla. Postup je jednoduchý: mydlo najemno nastrúhajte, vsypte ho do menšieho hrnca, prilejte približne jeden hrnček horúcej vody a pridajte pol hrnčeka bieleho octu. Túto zmes povarte zhruba 20 minút, aby sa všetky zložky dobre spojili. Následne, keď roztok vychladne na bezpečnú teplotu, ho môžete naniesť na horáky a nechať krátko pôsobiť. Potom ho jednoducho zotrite vlhkou handričkou.

Vďaka tomuto postupu bude sporák nielen dôkladne vyčistený, ale aj zbavený mastných povlakov a nepríjemných pachov. Takto sa môžete tešiť z plynového sporáka, ktorý bude vyzerať rovnako dobre (ak nie lepšie) ako v čase, keď ste ho priniesli domov. Navyše, ak budete čistiť pravidelne, zvyšky špiny sa nebudú hromadiť, čo vám do budúcnosti ušetrí čas a námahu.