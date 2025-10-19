Pečený karfiol z rúry. Jednoduchý recept na zdravú večeru

Karfiol je jednou z najuniverzálnejších druhov zeleniny, ktorá si však stále drží povesť „obyčajnej“ prísady do polievky alebo trojobalového jedla. V skutočnosti však dokáže prekvapiť svojou chuťou aj výživovou hodnotou. Keď ho namiesto varenia či vyprážania vložíte do rúry, získa úplne novú tvár – jeho chuť sa zjemní, mierne zosladne a na povrchu sa vytvorí chrumkavá, zlatistá kôrka.
Pozrite si aj video recept
Ak chcete vidieť, ako jednoducho sa dá karfiol zapiecť so zemiakmi, pozrite si krátke video z magazínu Apetit na YouTube:
Pečenie karfiolu je jeden z najjednoduchších spôsobov, ako si pripraviť zdravé a ľahké jedlo, ktoré zároveň zasýti. Nevyžaduje si žiadne špeciálne suroviny a výsledok chutí prekvapivo luxusne.
Prečo sa oplatí jesť karfiol
Karfiol patrí do skupiny krížatých rastlín (rovnako ako brokolica, kapusta či kel). Je nízkokalorický, no pritom obsahuje veľa vlákniny, vitamínu C, vitamínu K a antioxidantov, ktoré pomáhajú chrániť bunky pred poškodením.
Vďaka nízkemu obsahu sacharidov je obľúbený aj u ľudí, ktorí sa stravujú podľa princípov keto alebo low-carb. Karfiol podporuje trávenie, znižuje hladinu cholesterolu a pomáha udržiavať stabilnú hladinu cukru v krvi.
Pečením síce dôjde k miernej strate niektorých tepelne citlivých látok (napríklad vitamínu C), no karfiol si aj po tepelnej úprave zachová väčšinu vlákniny a minerálov.
Suroviny:
- 1 menší karfiol
- 3 lyžice olivového oleja
- 1 lyžička soli
- ½ lyžičky čerstvo mletého čierneho korenia
- ½ lyžičky mletej papriky (sladkej alebo údenej)
- ½ lyžičky cesnakového prášku alebo 2 strúčiky čerstvého cesnaku
- šťava z ½ citróna
Postup:
- Príprava zeleniny:
Karfiol rozdeľte na menšie ružičky a dôkladne ich opláchnite. Osušte ich papierovou utierkou – vďaka tomu budú pri pečení chrumkavejšie.
- Dochutenie:
V mise premiešajte ružičky karfiolu s olivovým olejom, soľou, korením, paprikou a cesnakom. Olej zabezpečí, že sa teplo rozloží rovnomerne a zelenina získa jemne zlatistú farbu.
- Pečenie:
Karfiol rozložte v jednej vrstve na plech vystlaný papierom na pečenie. Rúru predhrejte na 200 až 220 °C a pečte približne 25 – 30 minút, kým ružičky nezmäknú a nezačnú zlatnúť. V polovici pečenia ich premiešajte, aby sa opekali rovnomerne.
- Dokončenie:
Po vytiahnutí z rúry karfiol pokvapkajte šťavou z citróna. Dodá mu sviežosť, vyváži chuť a zvýrazní prirodzenú arómu.
Ako chutí a prečo je pečený karfiol taký obľúbený
Pri pečení prebieha karamelizácia prírodných cukrov obsiahnutých v karfiole. Práve vďaka nej získa zelenina jemne sladkastú a orieškovú chuť, ktorá je oveľa výraznejšia než pri varení. Povrch sa stane chrumkavým, zatiaľ čo vnútro zostane mäkké.
Pečený karfiol je preto ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú jesť ľahko, zdravo a bez zbytočného vyprážania.
Tipy na podávanie
- Skvele chutí s jogurtovým alebo bylinkovým dipom.
- Môžete ho posypať strúhaným parmezánom alebo syrom feta.
- Výborne sa hodí ako príloha k pečenému mäsu alebo rybám.
- Alebo si ho vychutnajte samostatne ako ľahkú večeru či teplý šalát.
Pečený karfiol je dôkazom, že zdravé jedlo môže byť aj chutné a jednoduché. Z niekoľkých bežných surovín dokážete pripraviť jedlo, ktoré poteší nielen milovníkov zeleniny, ale aj tých, ktorí si radi doprajú niečo nové bez výčitiek.