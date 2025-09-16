Pečené slivky s medom, tymianom a ricottou. Rýchly jesenný zázrak na tanieri

Jeseň je čas, keď kuchyňa ožíva vôňami dozrievajúceho ovocia, teplými tónmi korenín a nápadmi na jednoduché, no pôsobivé recepty. Slivky, ktoré sú práve v plnej sezóne, sa pri pečení menia na lahodný dezert – ich prirodzená sladkosť sa zvýrazní, dužina získa jemnú, až krémovú konzistenciu a spolu s medom a bylinkami vytvoria kombináciu, ktorú si okamžite zamilujete.
Teplé ovocie dopĺňa ľahká a svieža ricotta, ktorá krásne vyváži sladkosť aj výraznejšiu bylinkovú arómu tymianu. Výsledkom je dezert alebo luxusná desiata, ktorá pôsobí ako z reštauračného menu, a pritom ju zvládnete pripraviť za menej než 20 minút.
Prečo sa oplatí vyskúšať tento recept
Slivky sú nielen chutné, ale aj mimoriadne zdravé. Obsahujú vitamíny A, C a K, draslík a najmä veľa vlákniny, ktorá prospieva tráveniu. Odborníci na výživu zdôrazňujú, že slivky obsahujú oba typy vlákniny – rozpustnú aj nerozpustnú – a práve táto kombinácia pomáha udržiavať črevá v rovnováhe. Keď ich navyše upečiete, ich chuť sa ešte viac zvýrazní a získajú jemný karamelový nádych.
Recept na pečené slivky s medom, tymianom a ricottou
Ingrediencie:
- 6–8 zrelých sliviek
- 2–3 lyžice kvalitného medu
- 1–2 čerstvé vetvičky tymianu
- 250 g ricotty
- 1 lyžica olivového oleja
- štipka soli
- hrsť posekaných orechov (vlašské alebo lieskové) na ozdobu
Postup prípravy:
- Rúru predhrejte na 190 °C.
- Slivky dôkladne umyte, prekrojte na polovice a odstráňte kôstky. Polovičky položte na plech vystlaný papierom na pečenie, reznou stranou nahor.
- Pokvapkajte ich olivovým olejom a medom, pridajte lístky tymianu a zľahka osoľte.
- Pečte približne 12–15 minút, kým slivky nezmäknú a nezačnú karamelizovať.
- Medzitým si ricottu vyšľahajte do nadýchanej, krémovej konzistencie.
- Na tanier naaranžujte ricottu, pridajte horúce slivky, polejte šťavou, ktorá sa uvoľnila počas pečenia, a posypte nasekanými orechmi.
Ako podávať tento dezert
Najlepšie chutí ešte teplý, ideálne s kúskom čerstvého chrumkavého pečiva alebo bagetky. Ak ho pripravujete ako dezert po večeri, určite zaujme svojou ľahkosťou a jemne gurmánskym charakterom.
Ak chcete chuť ešte viac obohatiť, môžete ricottu dochutiť jemne nastrúhanou citrónovou kôrou alebo štipkou mletej škorice. Tak získate nový chuťový rozmer a dezert bude pôsobiť ešte sviatočnejšie.
Tento recept je dôkazom, že niekedy stačí len zopár kvalitných surovín a výsledok predčí očakávania. Pečené slivky s medom a tymianom si môžete pripraviť aj vo väčšom množstve – skvele sa hodia na oslavy či rodinné posedenia. Vonia to jesennou pohodou a chutí ešte lepšie, ako vyzerá.