Papa rellena. Peruánska špecialita, ktorá si podmanila celú Latinskú Ameriku

Papa rellena
Chrumkavé na povrchu, zlatisté a vo vnútri ukrývajúce šťavnatú mäsovú náplň – to je papa rellena, tradičné jedlo z Peru, ktoré sa stalo obľúbenou pochúťkou naprieč celou Latinskou Amerikou.

Čo vlastne znamená papa rellena?

V doslovnom preklade ide o „plnený zemiak“. Hoci si tento názov možno spojiť s niečím jednoduchým, v skutočnosti ide o jedno z najikonickejších jedál peruánskej kuchyne. Dnes ho nájdete nielen v Peru, ale aj v susedných krajinách ako Ekvádor, Bolívia, Kolumbia, či dokonca v Mexiku a na Kube. V samotnom Peru je však papa rellena vnímaná ako symbol národnej kuchyne, ktorý sa teší rovnakej úcte ako ceviche.

Podstata pokrmu je jednoduchá: zemiakové cesto, ktoré obalí lahodnú mäsovú zmes. Spojenie obyčajných ingrediencií dáva dohromady sýte a výnimočne chutné jedlo.

Z vojenského proviantu k národnej klasike

História papa rellena siaha do čias Pacifickej vojny na konci 19. storočia. Peruánski vojaci potrebovali jedlo, ktoré vydrží aj dlhšie pochody a zároveň ich zasýti. Zemiakové guľky plnené mäsom sa pripravovali vopred, osmažili sa dozlatista a vojaci si ich brali so sebou ako praktickú zásobu.

Možno by sa dali prirovnať ku kroketám, ktoré poznáme z Európy, no peruánska kuchyňa dala týmto guľkám úplne iný charakter. Zemiaky, ktoré patria medzi základné plodiny v Andách, dodali jedlu lokálnu identitu a jedinečnú chuť.

Prečo si získali obľubu?

Tajomstvo spočíva v ich variabilite a jednoduchosti. Základ je vždy rovnaký – uvarené a roztlačené zemiaky, ktoré sa spoja s vajíčkom alebo trochou škrobu. Do stredu sa vloží mäsová plnka, zvyčajne z mletého hovädzieho mäsa, cibule, olív a kúskov vareného vajíčka.

Niektoré rodiny pridávajú aj sušené hrozienka, ktoré dodajú sladkastú chuť, alebo pálivé papričky pre výraznejší šmrnc. Guľky sa obalia v múke alebo strúhanke, ponoria do vajíčka a následne sa vyprážajú, až kým nemajú dokonalý chrumkavý povrch.

Na tanieri sa podávajú s čerstvou salsou criolla – zmesou cibule, rajčín, koriandra a limetkovej šťavy, ktorá jedlo krásne odľahčí a dodá mu sviežosť.

Ako si pripraviť papa rellena doma?

Postup je prekvapivo jednoduchý:

  1. Najprv si uvarte zemiaky, ošúpte ich a roztlačte na hladké cesto. Pridajte vajíčko a soľ.
  2. Na panvici si orestujte cibuľu s cesnakom, pridajte mleté mäso, korenie, nasekané olivy a kúsky vareného vajíčka.
  3. Zo zemiakového cesta vytvarujte placky, do stredu vložte mäsovú zmes a starostlivo uzavrite do guľky.
  4. Obaľte ich v múke, vajíčku a strúhanke.
  5. Vyprážajte v horúcom oleji, kým nezískajú zlatistú farbu a chrumkavý povrch.

Podávajte horúce, ideálne s domácou salsou z červenej cibule, rajčín a čerstvej limetky.

Recept na 4 porcie

Ingrediencie:

  • 1 kg zemiakov
  • 400 g mletého hovädzieho mäsa
  • 2 cibule
  • 2 strúčiky cesnaku
  • 4 vajcia (1 do cesta, 1 na obaľovanie a 2 uvarené do plnky)
  • hrsť čiernych olív
  • štipka rasce
  • chilli papričky alebo iná pikantná paprika podľa chuti
  • múka a strúhanka na obaľovanie
  • olej na vyprážanie
  • limetka, rajčina, červená cibuľa a koriander na prípravu salsy

Jedlo, ktoré nájdete na každom kroku

V Peru natrafíte na papa rellena takmer všade – od reštaurácií až po malé pouličné stánky, kde vôňa smažených guľôk láka okoloidúcich už z diaľky. Každý región aj kuchár má vlastnú verziu – niekde sa používa viac zeleniny, inde dominujú koreniny či pikantné papričky.

Táto rozmanitosť robí z papa rellena pokrm, ktorý nikdy nechutí úplne rovnako, no vždy zostáva sýty a nezameniteľný. Možno práve preto si získal srdcia ľudí naprieč celým kontinentom a dnes patrí medzi kulinárske stálice Latinskej Ameriky.

