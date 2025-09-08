Pamätáte si ho z panelákových chodieb? Teraz je z neho dizajnový hit za tisíce eur

Ešte pred pár desaťročiami bolo terazzo, u nás často nazývané aj lastriko, vnímané ako symbol šedivých chodieb, schodísk a ošarpaných panelákových priestorov. V čase socializmu ho mal vo vchode prakticky každý bytový dom a ľudia ho považovali za čosi fádne a nezaujímavé. Dnes sa však história opakuje inak – materiál, ktorý mnohí kedysi nenávideli, zažíva veľký návrat a stáva sa ozdobou moderných domácností aj verejných priestorov.
Od šedi k elegancii
V minulosti pôsobilo terazzo chladne, stroho a málokto v ňom videl akúkoľvek krásu. Ľudia ho brali len ako praktický, no nezaujímavý prvok, ktorý vydrží roky, ale vizuálne príliš nepoteší. Obrat prišiel až s novým pohľadom architektov a dizajnérov, ktorí si uvedomili, že práve v jednoduchosti a variabilite tohto materiálu sa skrýva jeho skutočný potenciál.
Dnes sa už na terrazzo nepozeráme ako na symbol panelákovej nudy. Objavuje sa v štýlových kaviarňach, v moderných kanceláriách a svoje miesto si našlo aj v luxusných rodinných domoch. Z kedysi všedného povrchu sa stala originálna ozdoba, ktorá dokáže dodať interiéru výnimočný charakter.
Ako vlastne vzniká terazzo?
Terazzo sa vyrába zo zmesi cementu a kamennej drviny – najčastejšie ide o mramor, žulu alebo čadič. Táto hmota sa vyleje do formy, nechá zatvrdnúť a následne sa dôkladne brúsi a leští. Výsledkom je pevný a odolný povrch, ktorý pôsobí elegantne a vydrží desaťročia.
Jedinečnosť terazza spočíva v tom, že každý kus je originál. Vzory sa nikdy presne neopakujú – závisí to od veľkosti a farby kamennej drviny, ako aj od prípadného pridania farebných pigmentov. Kým v minulosti dominovala šedá alebo biela klasika, dnes je ponuka omnoho pestrejšia: od sýtych červených a zelených odtieňov, cez elegantnú modrú až po jemné pastelové variácie. Niektorí výrobcovia pridávajú dokonca kúsky skla, ktoré povrchu dodávajú ligotavý efekt.
Od úpadku k novej sláve
Kým kedysi sme terrazzo vídavali najmä na schodoch a podlahách, dnes sa využíva v omnoho širšom rozsahu. Objavuje sa na stenových obkladoch, kuchynských pracovných doskách, v kúpeľniach na umývadlách či dokonca ako súčasť nábytku.
Vo verejných budovách, ako sú školy, úrady alebo obchodné centrá, si ho cenia najmä pre jeho extrémnu odolnosť. V domácnostiach sa zasa stáva dizajnovým prvkom, ktorý kombinuje praktickosť s moderným vzhľadom.
Hlavné výhody terazza:
- Výdrž na desaťročia – odolá intenzívnemu používaniu bez straty kvality.
- Jednoduchá údržba – hladký povrch sa ľahko čistí a nevsakuje špinu.
- Variabilita dizajnu – možnosť tónovania, miešania farieb či tvorby originálnych vzorov.
- Univerzálne použitie – vhodné do interiéru aj exteriéru, na terasy, bazény či schody.
- Kompatibilita s technológiami – pri správnej inštalácii funguje skvelo aj s podlahovým kúrením.
Z nudy panelákov k štýlovým interiérom
Cesta terazza je skutočne zaujímavá. Z honosných palácov sa dostalo do unifikovaných panelákov, aby sa dnes vrátilo späť ako luxusný a vyhľadávaný prvok interiérového dizajnu. Veľkým trendom sú momentálne väčšie formáty dlaždíc, ale aj originálne farebné kombinácie pripomínajúce mozaiky.
Moderní architekti ho radi kombinujú s drevom, kovom či sklom. Vďaka tomu vznikajú interiéry, ktoré pôsobia nadčasovo a zároveň veľmi súčasne. Materiál, ktorý bol kedysi symbolom šedi, sa tak stal dôkazom, že aj zdanlivo obyčajná vec môže o niekoľko rokov zažiariť v úplne novom svetle.