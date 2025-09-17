Pad Thai. Ikona thajskej kuchyne. Ochutnajte ju na dovolenke, v reštaurácii aj doma

Thajská kuchyňa patrí medzi tie, ktoré si človek zapamätá na prvé sústo. Je to pestrofarebná mozaika chutí, vôní a textúr, ktoré dokážu prekvapiť aj skúseného gurmána. Základom sú vždy čerstvé suroviny a vyvážená kombinácia sladkej, kyslej, slanej aj pikantnej chuti. Aj keď každý región Thajska ponúka svoje vlastné špeciality, jedno jedlo nájdete takmer všade – legendárne Pad Thai, ktoré sa stalo akousi vizitkou krajiny.
Tradičné chute a koreniny
Kto raz ochutnal thajskú kuchyňu, ten vie, že bez korenín by to jednoducho nebolo ono. Typické sú vône citrónovej trávy, galangalu, koriandra, chilli papričiek či šalotky. Veľmi obľúbená je aj kokosová aróma, ktorá dodáva jemnosť pálivým jedlám. Hlavnou potravinou sú ryža a ryžové rezance, ku ktorým sa pridávajú rôzne druhy mäsa – od kuracieho a kačacieho až po bravčové či hovädzie. Thajci však radi siahnu aj po morských plodoch, rybách alebo tofu.
Niekoho možno prekvapí, že v Thajsku nie je ničím výnimočným ani konzumácia hmyzu – cvrčkov, termitov či dokonca lariev včiel. Pre domácich je to prirodzený zdroj bielkovín a pre turistov zas netradičný zážitok. Neodmysliteľnou súčasťou sú aj pasty a omáčky, predovšetkým krevetová pasta a rybia omáčka, ktoré dodávajú jedlám charakteristickú slanosť a hĺbku.
VIDEO: Uvarte si najklasickejšie thajské jedlo Pad Thai s Romanom Paulusom
Pozrite si postup krok za krokom vo videu:
Jedlo z ulice aj z luxusnej reštaurácie
Thajská kuchyňa sa právom radí medzi najobľúbenejšie na svete. Preslávili ju voňavé kari, rezancové jedlá, pikantné šaláty či vyprážaná ryža. Obľúbeným spôsobom prípravy je aj grilovanie – na rušných uliciach Bangkoku či Chiang Mai nájdete desiatky stánkov, kde sa na rozpálenom rošte pripravujú marinované kúsky mäsa, kalamáre, tofu alebo malé ryžové klobásky. Nechýba ani krémové thajské kari s dokonale vyváženými chuťami.
Medzi absolútne klasiky patria rezance. Pripravujú sa na desiatky spôsobov, no najznámejší je práve Pad Thai – zmes širokých ryžových rezancov, čerstvej zeleniny, tofu, mäsa alebo kreviet, dochutená chilli, drvenými arašidmi a šťavou z limetky. Každý, kto navštívi Thajsko, by mal toto jedlo ochutnať aspoň raz.
Rôzne podoby Pad Thai
Receptov na Pad Thai existuje viacero a líšia sa podľa regiónu či preferencií kuchára. Niekde prevláda tofu, inde kuracie mäso alebo morské plody. Základ však zostáva rovnaký: ploché ryžové rezance, vajíčka, fazuľové klíčky, arašidy a aromatické bylinky. Dôležitou ingredienciou je tamarindová šťava, ktorá jedlu dodáva jemnú sladkokyslú chuť, a samozrejme rybia omáčka, bez ktorej by nešlo o pravú thajskú klasiku.
Nakoniec sa jedlo pokvapká limetkovou šťavou, ktorá všetko krásne zjednotí. Arašidy zas prinesú chrumkavosť a orieškovú chuť, ktorá kontrastuje s jemnými rezancami. Každé sústo je tak harmonickou hrou chutí, ktorú nemožno napodobniť žiadnym iným pokrmom.
Svet ryžových rezancov
Ryžové rezance nie sú len jedného druhu. V ázijskej kuchyni sa používajú v rozličných tvaroch a hrúbkach. Napríklad Bún sú veľmi tenké a okrúhle, často sa označujú ako „sklenené rezance“. Využívajú sa v polievkach, jarných závitkoch či sviežich šalátoch. Naopak, rezance Phở majú plochý tvar a rozličnú šírku – sú základom známej vietnamskej polievky Phở bò, ktorá je síce typická pre inú krajinu, no aj v Thajsku si našla množstvo priaznivcov.
Thajská kuchyňa je skrátka svet sama o sebe – pestrý, voňavý a neustále prekvapujúci. A hoci Pad Thai možno ochutnať v reštauráciách po celom svete, najlepšie chutí priamo na thajskej ulici, kde ho kuchár pripraví priamo pred vašimi očami na rozpálenom woku.