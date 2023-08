Oživte záhradné jazierko tou správnou výsadbou

Záhrada a vodné prvky, jazierka, fontány, vodopády, patria už pomerne dlhé obdobie neodmysliteľne k sebe. Okrem realizácie, stavby a starostlivosti o jazierko by ste mali myslieť aj na to, čím jazierko oživíte. Výber rastlín nemusí byť až taký jednoduchý, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Rastlinky dodajú záhradnému jazierku to pravé čaro

Pri sadení vodných rastlín nezabudnite na:

ak majú rastlinky obalené korene, s ich vysádzaním máte čas do konca jari

použite špeciálny substrát

dobrý prístup k jazierku

rastliny jazierko oživia, vyššie stromy a kríky poskytnú súkromie

radšej menej rastlín, ako preplnené jazierko

ak máte v jazierku strmšie brehy, umiestnite rastliny do špeciálnych vriec

Ako sme už spomenuli, s množstvom rastlín to v jazierku netreba preháňať. Päť kusov na 1m2 plochy je optimálny počet. Nejde nám predsa o pokrytie celej hladiny, ale o zachovanie rovnováhy. Obzvlášť opatrní buďte pri výbere rastlinných druhov. Riasy síce pekne vyzerajú, no po premnožení zahatajú celý povrch hladiny. Striedmosťou druhov docielite okysličenie vody a svoj domov si nájdu aj rybičky. Ukazovateľom výberu je aj rozloha jazierka a jeho rozdelenie na jednotlivé zóny.

Močiarna zóna

Táto časť jazierka je najpestrejšia, pretože zasahuje do celej jazernej plochy. Hoci oberú vodu o živiny, majiteľom sa odvďačia krásnymi kvetmi. Krásou ich kvetov sa však nenechajte oklamať, ich farba a veľkosť je síce nádherná, ale dôležitý je aj mesiac kvitnutia. Jazierko by malo žiariť v každom období. Obľúbeným druhom je záružlie močiarne. Močiarne rastlinky vysádzajte v skupinkách, alebo minimálne v pároch. V období kvitnutia to spôsobí waw efekt.

Plytká zóna

Nevyznačujú sa krásou kvetou ani omamnou vôňou a predsa by bez nich jazierko nemohlo fungovať. Rastliny plytkej zóny môžeme nazvať aj prírodnými čističkami. Voda je vďaka nim priezračne čistá a v zime, prostredníctvom stoniek, aj okysličená. Odporúčame výsadbu v košíkoch alebo špeciálnych vreciach, v skupinách pre lepší efekt a taktiež každoročné redukovanie, aby sa vám v jazierku príliš nerozmnožili.

Hlboká zóna

Rastliny tejto zóny vodu výrazne okysličujú a pôsobia ako prírodný filter. Nie sú náročné ani na životné podmienky. Vystačia si s pôdou zloženou z jemných kamienkov a klasického substrátu pre vodné rastliny, akými sú napr. lekná. Ak ich zasadíte do košíkov, prikryte ich jemnými kamienkami. Zabránite tak rybám zničiť vaše úsilie. Rastliny vysádzame v pároch, odporúčaný počet je minimálne tri druhy.

Jazerní plavcovia

Povrch jazierka ozdobíte plávajúcimi rastlinami. Buďte však obozretní v počte, pretože rastliny odsávajú z vody živiny. Na druhej strane tým bránia bujnému množeniu rias, čo je nespornou výhodou. Keďže sa rýchlo rozrastajú, voľte menší počet a viac druhov. Tento proces budete musieť opakovať každý rok, zimu totiž neprežijú.

Kráľovná vodnej hladiny

Tipujete lekno? Máte pravdu. Ide o rastlinu, ktorá svojím kvetom dokonale skrášli každú vodnú hladinu a prínosom sú aj jej rozľahlé listy. Vďaka listom nedochádza k nekontrolovateľnému množeniu rias, navyše chránia vodu pred nadmerným zohriatím a poskytujú skrýšu rybám. Existuje veľké množstvo druhov lekien a ich rady sa každoročne zväčšujú. V prípade tejto rastlinky nie ste limitovaní počtom. Do jazierka si ich môžete dať ľubovolné množstvo. Len si dajte pozor na špecifické vlastnosti a hĺbku vody ,do ktorej sú určené. Ak totiž zasadíte lekno hlbšie, ako zvládne, rastlina vám uhynie.

