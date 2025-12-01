Overený a pravdivý recept na tradičné tlapky. Krehké orechové tlapky, ktoré nesmú chýbať na sviatky

Tlapky patria medzi najobľúbenejšie vianočné sladkosti v našom regióne. Sú malé, tmavé, chrumkavé a voňavé – presne také, aké si mnohí pamätáme z detstva. Orechové cesto s kakaom a korením dodáva týmto koláčikom nezameniteľnú chuť, vďaka ktorej sa už desaťročia objavujú na sviatočných stoloch.

Jeden z najznámejších receptov pochádza z kuchárky Marie Sandtnerovej, ktorá patrila medzi najvýraznejšie osobnosti domácej gastronómie v prvej polovici 20. storočia.

Marie Sandtnerová – žena, ktorá ovplyvnila domácu kuchyňu

Marie Sandtnerová (1885–1946) patrila medzi najcitovanejšie autorky kuchárskych kníh vo svojej dobe. Jej dielo Kniha rozpočtů a kuchařských předpisů sa vydáva dodnes a mnohé recepty v nej publikované sa stále považujú za základné piliere tradičnej kuchyne.

Sandtnerovej recepty sú známe tým, že:

  • vychádzajú z bežne dostupných surovín
  • kladú dôraz na presné postupy
  • podporujú jednoduché, ale poctivé varenie

Recept na tlapky je jedným z jej najpopulárnejších vianočných cukroviniek.

Prečo sa im hovorí tlapky?

Tento názov vznikol podľa ich typického tvaru, ktorý pripomína zvieracie labky. Nárečové a staršie pomenovania sa líšili podľa regiónu, ale názov „tlapky“ sa postupne stal najpoužívanejším.

Presný historický pôvod slova nie je jednoznačne doložený, no názov sa ustálil najmä vďaka používaniu formičiek v tvare labky. Isté však je, že ide o druh drobného formovaného pečiva, ktorý sa v domácnostiach objavuje už od 19. a začiatku 20. storočia.

Ako upiecť dokonalé vianočné tlapky

Hoci cesto na tlapky patrí medzi jednoduchšie, v praxi často rozhodujú malé detaily.

Formičky

  • Tradične sa vymazávali roztopeným tukom, čo zabezpečilo jednoduché vyklopenie.
  • Modernou alternatívou je olej v spreji.
  • Pôvodný postup Marie Sandtnerovej však odporúča formičky nevymazávať – cesto sa vtlačí do suchých formičiek a pri správnom pečení ide vyklopiť bez problémov.

Množstvo cesta

Formičku plňte iba tesne pod okraj, pretože cesto sa počas pečenia mierne zdvihne.

Vyklepávanie a obaľovanie

Po upečení nechajte tlapky pár minút postáť. Keď sú ešte vlažné, najľahšie sa vyklopia.
Následne ich obaľte v práškovom alebo vanilkovom cukre. Na vlažnom povrchu sa cukor pekne uchytí a vytvorí jemný povlak.

Overený recept na tlapky podľa Sandtnerovej

Suroviny:

  • 200 g hladkej múky
  • 80 g nelúpaných mandlí (alebo mletých vlašských orechov)
  • 160 g masla
  • 20 g kakaa
  • 1 vajce
  • štipka škorice
  • 1 rozdrvený klinček
  • nastrúhaná citrónová kôra
  • práškový cukor na obaľovanie

Postup:

  1. Do preosiatej múky pridajte práškový cukor, kakao, škoricu, drvený klinček a citrónovú kôru.
  2. Primiešajte mleté mandle alebo orechy.
  3. Nasekajte studené maslo, pridajte vajce a vypracujte hladké cesto. Odložte ho na chlad, aby stuhlo.
  4. Z vychladeného cesta odoberajte malé kúsky a vtláčajte ich do formičiek na tlapky.
  5. Pečte pri teplote približne 180 °C 7–10 minút (záleží na vašej rúre).
  6. Nechajte krátko postáť, vyklopte a obaľte v práškovom cukre.

