Overené triky profesionálov: Ako dôkladne vyčistiť radiátory a ušetriť na kúrení

Rovnako ako umývanie okien, aj čistenie radiátorov by ste nemali odkladať – ideálne ho urobte aspoň dvakrát do roka.
Nejde len o vzhľad, ale aj o úsporu energie, pretože prach a nečistoty znižujú účinnosť vykurovania.
Prečo radiátory zapáchajú?
Stalo sa vám, že po zapnutí kúrenia sa z radiátora šíril nepríjemný pach? Na vine býva nános prachu a organických zvyškov, ktoré sa na ňom hromadia od jari do jesene.
Prach často obsahuje vlasy, kúsky kože, vlákna z oblečenia či dokonca mŕtvy hmyz. Počas mesiacov sa tieto nečistoty rozkladajú a pri zahriatí sa ich zápach spolu s teplým vzduchom roznesie po celej miestnosti.
Okrem nepríjemného zápachu môžu tieto zvyšky spôsobovať alergie, podráždenie dýchacích ciest či astmatické ťažkosti. Preto sa oplatí venovať radiátorom trochu starostlivosti ešte pred začiatkom vykurovacej sezóny.
Čo budete potrebovať
Na čistenie si vystačíte s tým, čo máte doma. Pripravte si:
- vysávač (prípadne sušič vlasov),
- vedro s vodou, handru, prachovku,
- čistiaci prostriedok alebo mydlo,
- ochranné rukavice,
- kefku či úzku tyčku,
- uterák.
Ak nemáte výkonný vysávač, poslúži aj fén nastavený na najvyšší výkon. Pod radiátor položte vlhký uterák, aby zachytával prach, a prúdom horúceho vzduchu fúkajte zhora nadol.
Prach sa uvoľní a zachytí na uteráku, čo je veľmi účinný trik.
Ako vyčistiť článkový (rebrový) radiátor
Článkový radiátor je na údržbu pomerne jednoduchý. Pred čistením vypnite kúrenie a nasaďte si rukavice.
Vysávačom odstráňte prach aj pavučiny – ideálne pomocou úzkeho nástavca, ktorým sa dostanete medzi rebrá.
Ak niektoré miesta zostanú nedostupné, použite prachovku alebo hadrík namočený v mydlovej vode.
Ten môžete omotať okolo tenkej tyčky alebo ramienka, aby ste sa dostali aj do medzier.
Na odolnejšie škvrny poslúži mäkká kefka, ale buďte opatrní, aby ste nepoškriabali povrch.
Nakoniec vysajte aj priestor pod radiátorom – práve tam sa často usadí najviac prachu.
Ako postupovať pri plochom (doskovom) radiátore
Doskové radiátory sa čistia o niečo zložitejšie, pretože majú horšie prístupné časti. Najprv odstráňte bočné kryty a hornú mriežku.
Potom celý radiátor dôkladne povysávajte.
Na utieranie použite handričku z mikrovlákna s kvapkou čistiaceho prostriedku. Po vyčistení všetky kryty vráťte späť a nezabudnite povysávať aj okolie.
Tip: Za radiátor môžete umiestniť reflexnú fóliu, ktorá odráža teplo späť do miestnosti. Tento jednoduchý krok dokáže znižiť tepelné straty až o 45 %.
Nezabudnite na kúpeľňové vykurovacie telesá
Často sa zabúda aj na rebríkové ohrievače v kúpeľni. Keďže sú vystavené vlhkosti, sú ideálnym prostredím pre množeniu baktérií.
Preto ich čistite rovnako dôkladne ako ostatné radiátory.
Použite jemný prostriedok určený na nerez, nikdy nie abrazívne čistiace pasty či rozpúšťadlá.
Menšie priestory a rohy vyčistite starou zubnou kefkou – je to malý trik, ktorý urobí veľký rozdiel.
Zhrnutie
Čisté radiátory nielenže lepšie vyzerajú, ale aj efektívnejšie vykurujú.
Pravidelná údržba vám pomôže šetriť energiu, predĺži životnosť vykurovacieho systému a zlepší kvalitu vzduchu vo vašom domove.