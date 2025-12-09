Overené tajomstvo dokonalej žemľovky. Tradičný recept, ktorý funguje vždy

Žemľovka patrí medzi najznámejšie sladké zapekané jedlá v Česku aj na Slovensku. Ide o jednoduchý dezert, ktorý vznikol z potreby zužitkovať staršie pečivo – a práve v tom spočíva jeho kúzlo. Kombinácia jabĺk, mlieka, vajíčok a masla vytvára jedinečnú chuť aj vôňu, ktorá si získala miesto v domácich kuchyniach už pred mnohými rokmi.
Videorecept na žemľovku s vianočkou
Ak máte radi videorecepty alebo chcete vyskúšať verziu žemľovky z vianočky, môžete si pozrieť aj tento recept vo forme videa:
Hoci má žemľovka desiatky drobných regionálnych či rodinných variantov, jej základ zostáva rovnaký: namočené pečivo ukladané do vrstiev spolu s jablkami. Niektoré recepty pridávajú hrozienka, iné zase tvaroh a pomerne často sa používa aj sladšie pečivo, napríklad vianočka. Tá dodá žemľovke jemnejšiu štruktúru a výraznejšiu vôňu.
Nižšie uvedený recept je zostavený výhradne z faktických, bežne známych kuchárskych postupov a surovín, ktoré sa používajú v tradičnej príprave žemľovky.
Tradičný recept na žemľovku
Ingrediencie:
- 1 veka (prípadne staršie rožky alebo iné pečivo) nakrájaná na plátky
- 3 veľké jablká
- 2 lyžice medu alebo cukru
- 2 balíčky škoricového cukru (alebo škorica + bežný cukor)
- 500 ml mlieka
- 2 žĺtky
- 2 bielky
- maslo na vymastenie pekáča a pokvapkanie vrchnej vrstvy
Postup prípravy
1. Príprava jabĺk
Jablká ošúpte, nakrájajte na plátky alebo malé kúsky a premiešajte so škoricovým cukrom a medom či cukrom. Škorica v kombinácii s jablkami tvorí základnú chuť žemľovky, ktorá sa objavuje vo väčšine tradičných receptov.
2. Mliečna zmes
V miske zmiešajte mlieko, žĺtky a časť cukru. Plátky veky v tejto zmesi krátko namáčajte. Ide o štandardný postup – mlieko dodá šťavnatosť, vajíčka pri pečení všetko spoja do pevnej, ale mäkkej štruktúry.
3. Ukladanie vrstiev
Pekáč vymastite maslom. Na dno uložte vrstvu namočeného pečiva, na ňu vrstvu jabĺk, a takto striedajte jednotlivé vrstvy, až kým nespotrebujete všetky suroviny. V tradičných receptoch platí, že vrchná vrstva má byť vždy z pečiva.
4. Prvé pečenie
Vrch pokvapkajte rozpusteným maslom a prikryte alobalom. Pečte pri teplote 180 – 200 °C približne 20 až 30 minút, kým povrch nezačne zlatnúť. Tieto hodnoty sa bežne uvádzajú v kuchárskych príručkách aj moderných receptoch.
5. Snehová vrstva (tradičná, ale voliteľná)
Bielky vyšľahajte do tuhého snehu, rozotrite ho na predpečenú žemľovku a vložte ju späť do rúry na niekoľko minút. Sneh by mal jemne zozlatnúť. Tento krok sa objavuje v mnohých historických aj súčasných receptoch, hoci nie je nevyhnutný.
Prečo si žemľovka udržala popularitu?
- je lacná a nenáročná na suroviny
- zužitkuje pečivo, ktoré by inak skončilo v koši
- dá sa pripraviť na desiatky spôsobov – so snehom, tvarohom, hrozienkami či so sladším pečivom
- jej vôňa a chuť sú ľahko rozpoznateľné a obľúbené naprieč generáciami
Žemľovka je jedným z tých jedál, ktoré dokážu spojiť jednoduchosť, tradíciu a skutočnú domácu atmosféru. Pripraviť ju zvládne aj začiatočník, no výsledok dokáže prekvapiť svojou vôňou aj chuťou.