Ošúpete vajce za 5 sekúnd! Tento trik pozná len málokto a ušetrí vám kopu nervov

Určite to poznáte – uvaríte vajcia, necháte ich chvíľu schladiť vo vode, ale niektoré z nich sa jednoducho nechcú olúpať. Najmä pri veľmi čerstvých vajciach býva lúpanie doslova nočnou morou. Škrupina sa trhá na malé kúsky, bielok sa lepí a celý proces vám môže zabrať omnoho viac času, než by ste chceli. A to najmä vtedy, keď pripravujete väčšie množstvo – napríklad na vajíčkovú nátierku alebo do šalátu. Našťastie existuje niekoľko osvedčených trikov, ktoré vám prácu výrazne uľahčia.
Jedlá sóda – univerzálny pomocník pri varení vajec
Ak chcete, aby šli vajcia po uvarení olúpať ľahšie, skúste jednoduchý trik: do vody, v ktorej sa varia, pridajte trochu jedlej sódy. Úplne postačí pol čajovej lyžičky na liter vody. Sóda zvýši pH bielka a spôsobí, že sa nebude tak veľmi lepiť na škrupinu.
Po dovarení je dôležité vajcia schladiť v studenej vode – nechajte ich ponorené aspoň desať minút. Niektorí odporúčajú škrupinku jemne naťuknúť ešte pred chladením, aby sa voda dostala pod ňu a lúpanie bolo ešte jednoduchšie.
Pohár s vodou – trik, ktorý vás prekvapí
Ďalšou možnosťou je obyčajný pohár alebo menšia zaváraninová fľaša. Do pohára nalejte trochu vody (stačí do tretiny), vložte doň uvarené vajce a otvor prikryte dlaňou alebo uzavrite viečkom. Potom pohárom niekoľkokrát silnejšie zatraste. Vajíčko sa vo vnútri rozbije o steny nádoby, škrupina popraská a vďaka vode sa rýchlo oddelí od bielka. Tento postup funguje prekvapivo dobre, a to aj pri väčšom množstve vajec.
Vajíčko sa dá dokonca aj „vyfúknuť“
Tento spôsob nie je pre každého, ale určite stojí za skúšku. Na oboch koncoch vajca odlúpnite kúsok škrupiny. Potom sa nadýchnite a prudko fúknite do užšieho konca. Ak sa vám to podarí správne, celé vajce vyskočí von zo škrupiny. Je to skôr kuriozita než praktická metóda, takže na lúpanie veľkého množstva vajec sa veľmi nehodí.
Lúpanie čajovou lyžičkou – jemný a účinný spôsob
Ak chcete vajíčko olúpať elegantne a bez väčšieho neporiadku, skúste si pomôcť obyčajnou čajovou lyžičkou. Na širšom konci vajíčka škrupinu jemne naklepte, odlúpnite malý kúsok a pod neho vsuňte lyžičku. Potom ju pomaly posúvajte po obvode vajíčka. Lyžička sa bude kĺzať medzi bielkom a škrupinou a tá by sa mala oddeliť takmer bez námahy.
Nevyhadzujte vodu z varených vajec
Keď sa vám už vajcia podarí uvariť a olúpať, nezabudnite na ešte jeden praktický tip. Vodu, v ktorej sa varili, nevylievajte do drezu. Obsahuje totiž množstvo cenných minerálov a stopových prvkov, ktoré sa uvoľnili zo škrupín. Je to skvelé prírodné hnojivo pre izbové rastliny.
Stačí ju po vychladnutí použiť na zálievku alebo ju naliať do rozprašovača a postriekať listy rastlín. Samozrejme, platí to iba v prípade, že ste do vody nepridali soľ alebo ocot – tie by rastlinám mohli uškodiť. Pred použitím ju nechajte odstáť na izbovú teplotu, aby ste rastliny nešokovali studenou vodou.
Lúpanie vajec nemusí byť zdĺhavou a nervy drásajúcou činnosťou. Či už využijete jedlú sódu, pohár s vodou, čajovú lyžičku alebo sa odvážite vyskúšať „vyfukovanie“, vždy máte po ruke trik, ktorý vám ušetrí čas. A navyše – aj voda z vajec sa dá využiť zmysluplne. Nabudúce teda, keď budete variť vajíčka, spomeňte si na tieto tipy a presvedčte sa, že aj takéto maličkosti dokážu uľahčiť život v kuchyni.