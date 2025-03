Oslávte príchod jari jedinečným vencom z prútia. Vytvorte si očarujúcu dekoráciu v tvare veľkonočného vajíčka

Pridanie krútených vŕbových vetvičiek Keď máte vyformovaný hladký základ v tvare vajíčka, prichádza čas na dekoratívne vetvičky. Tie začnite jemne obmotávať okolo už prichytených prútikov. Hrubšie časti konárov umiestňujte skôr smerom do spodnej časti vajíčka a tenšie vetvičky do hornej časti, aby celkový tvar pôsobil vyvážene.

Umiestnenie hniezda do spodnej časti Hotové hniezdo pripevnite pomocou viazacieho drôtika do dolnej časti vajíčka. Aby hniezdo pôsobilo autenticky, vyložte ho machom. Tento prírodný prvok nielenže skrášli dekoráciu, ale zároveň pomôže udržať drobné živé rastlinky dlhšie čerstvé.

Zapojte zeleň a kvety Do okolia hniezda môžete zapichnúť pár menších vetvičiek brečtanu alebo iných popínavých rastlín, vďaka ktorým bude veniec vyzerať sviežo a plný života. Nezabudnite ani na obľúbené bahniatka, ktoré sú skvelým symbolom jari. Ďalším nádherným doplnkom sú modrice alebo snežienky – ak sú v črepníkoch, zakomponujte ich tak, aby mali dostatok miesta, prípadne ich umiestnite aj s korienkami medzi prútie.

Dekorácie a posledné úpravy

Ak chcete, aby veniec vydržal dlhšie, pokojne použite aj umelé bahniatka alebo umelé kvietky. Výborne vyzerajú v kombinácii so živými cibuľovinami. Na vrch venca môžete pridať pierka alebo drobné dekorácie v tvare zajačikov či vtáčikov. Pokiaľ máte biele škrupiny z vajíčok, vložte ich do hniezda alebo ich naaranžujte po obvode. Nakoniec to všetko môžete previazať stuhami vo farbách, ktoré vám ladia s interiérom či exteriérom.