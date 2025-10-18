Oslaďte si jeseň. Upečte si voňavý jablkový závin z jogurtového cesta

Ak máte chuť na niečo sladké, čo rozvonia celý dom, jablkový závin z jogurtového cesta je výborná voľba. Príprava je rýchla, nenáročná a na rozdiel od tradičného lístkového cesta nevyžaduje dlhé chladenie ani špeciálne postupy. Navyše obsahuje menej tuku, no chuťovo je stále výborný.
Prečo skúsiť jogurtové cesto
Jogurtové cesto je obľúbené vďaka svojej jednoduchosti. Na jeho prípravu vám stačia len štyri základné suroviny – hladká múka, biely jogurt, maslo a štipka soli. Jogurt dodáva cestu vláčnosť, zatiaľ čo maslo zabezpečí jemnú chuť.
Cesto sa hodí nielen na sladké záviny, ale aj na slané koláče či taštičky. Zo začiatku môže byť mierne lepivé, čo je prirodzené, pretože jogurt obsahuje vodu. Po krátkom miesení sa však spojí do pružného a pevného cesta, ktoré sa dá ľahko rozvaľkať.
Ako pracovať s maslom
Maslo by malo byť mäkké, nie roztopené. Vyberte ho z chladničky približne pol hodiny pred prípravou, aby zmäklo pri izbovej teplote. Ak by ste použili rozpustené maslo, cesto by sa nemuselo správne spojiť a mohlo by byť mazľavé.
Ovocie podľa chuti
Do závinu sa najčastejšie používajú jablká, ktoré po upečení zmäknú a uvoľnia šťavu, čím vytvoria vláčnu náplň. Ak však chcete obmenu, môžete skúsiť hrušky, slivky, čerešne, marhule či lesné ovocie. Skvele sa hodí aj tvaroh, mak alebo orechy.
Pre jemne chrumkavý efekt môžete povrch posypať mandľovými lupienkami, vlašskými alebo lieskovými orechmi.
Recept: Jablková štrúdľa z jogurtového cesta
Čas prípravy: približne 60 minút vrátane pečenia
Množstvo: 2 menšie alebo 1 väčší závin
Cesto:
- 300 g hladkej múky
- 200 g bieleho jogurtu (najlepšie gréckeho typu)
- 75 g zmäknutého masla
- štipka soli
- 1 vajce na potretie
- sekané mandle (voliteľné)
Náplň:
- 500 g jabĺk
- 1 lyžička mletej škorice
- 1 lyžica cukru (podľa kyslosti jabĺk)
- 2 lyžice sušených brusníc alebo hrozienok
Postup:
- Vypracujte cesto:
V mise zmiešajte múku, štipku soli, jogurt a mäkké maslo. Najprv miešajte vareškou, potom rukami spracujte do hladkého, nelepivého cesta.
- Nechajte odpočívať:
Zabaľte cesto do potravinovej fólie a odložte do chladničky aspoň na 15 minút. Odpočinok zlepší jeho pružnosť a bude sa s ním lepšie pracovať.
- Pripravte plnku:
Jablká ošúpte, nastrúhajte nahrubo a zmiešajte so škoricou, cukrom a brusnicami alebo hrozienkami.
- Tvarovanie:
Cesto rozdeľte na dva diely a na pomúčenej doske rozvaľkajte na obdĺžnik. Do stredu rozložte jablkovú zmes a okraje preložte – najskôr kratšie strany, potom dlhšie.
- Pečenie:
Rúru predhrejte na 180 °C. Záviny preložte na plech vystlaný papierom na pečenie, potrite rozšľahaným vajíčkom a voliteľne posypte mandľami. Pečte približne 30 minút, kým povrch nezozlatne.
Tipy na záver
- Ak chcete, aby bol závin ešte voňavejší, môžete do plnky pridať vanilkový cukor alebo pár kvapiek citrónovej šťavy.
- Po upečení ho nechajte aspoň 10 minút vychladnúť, aby sa pri krájaní nelámal.
- Závin chutí výborne teplý aj na druhý deň – cesto zostáva mäkké a vláčne.
Jogurtové cesto je skutočne jednoduchšou a ľahšou alternatívou k lístkovému cestu. Má menej tuku a nevyžaduje špeciálne postupy, no treba počítať s tým, že bude menej chrumkavé a viac mäkké. Ak hľadáte rýchly domáci recept bez polotovarov, jablkový štrúdľ z jogurtového cesta je výbornou voľbou – jednoduchý, chutný a spoľahlivo overený.