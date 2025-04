Originálne a priestorovo úsporné uloženie hrnčekov, ktoré dobýja internet: Vyzerá skvele a ušetrí kopu miesta

V posledných rokoch sa neuveriteľne zvýšil záujem o upratovanie domácnosti a organizáciu priestoru. Mnohí z nás sú presvedčení, že ak si nedokážeme udržať systém doma, stratíme prehľad aj sami v sebe. A presne preto sa na sociálnych sieťach objavuje záplava videí, rád a inšpirácií od influencerov, ktorí sa venujú zdokonaľovaniu našich domovov a zefektívňovaniu každého voľného miesta.

Jedným z najväčších trendov tejto sezóny je netradičný spôsob ukladania hrnčekov, ktorý pôsobí nielen esteticky, ale zároveň šetrí priestor v kuchyni. Hoci sa to môže zdať ako detail, práve takéto drobné úpravy často prinášajú pocit väčšej organizovanosti a pokoja. Ako teda na to?

Prečo je kuchynský poriadok taký dôležitý?

Kuchyňa patrí k hlavným miestnostiam každej domácnosti. Nielenže tu varíme a stolujeme, ale často sa stáva aj centrom rodinných debát či rýchlych raňajok pred odchodom do práce. Ak v kuchyni chýba poriadok a systém, veľmi rýchlo nás to začne stresovať. Najmä pri nedostatku úložného priestoru sa môže každý deň meniť na „boj o miesto“, keď sa snažíme uložiť potraviny, riad a množstvo ďalších pomôcok.

Jednu z účinných metód, ako zvíťaziť nad neporiadkom, už roky propaguje japonská organizátorka Marie Kondo, prezývaná KonMari. Preslávila sa minimalistickou filozofiou a zásadou, že by sme mali vlastniť len to, čo nám naozaj prináša radosť a využitie. Akonáhle sa zbavíme nepotrebných vecí, vytvoríme priestor pre tie užitočné a obmedzíme stres, ktorý vzniká z chaosu. K poriadku v kuchyni pritom patria aj šikovné nápady, ako správne ukladať riad, poháre a, samozrejme, aj hrnčeky.

Ako sa pustiť do dôkladnej reorganizácie

Mnohí z nás možno premýšľajú, že by si kuchyňu radi „upratali poriadne“, no neustále to odkladajú, lebo sa do toho nechcú púšťať po častiach. Ak však máte chuť na skutočnú zmenu, vyskúšajte si na reorganizáciu vyhradiť jeden celý deň. Odmenou za túto investíciu času bude harmonická kuchyňa, v ktorej si všetko nájde svoje miesto.

Vyprázdnite skrinky a zásuvky

Začnite tým, že vytiahnete všetok riad, príbor, hrnčeky, poháre a ďalšie kuchynské doplnky na pracovnú dosku alebo na stôl. Len takto získate naozaj jasný prehľad o tom, čo všetko v kuchyni máte. Triedenie podľa kategórií

Rozdeľte všetko do skupín, ako sú napríklad taniere, misky, poháre, hrnčeky, dózy, rôzne formy na pečenie a pod. Takto uvidíte, ktoré kategórie zaberať príliš veľa miesta a zároveň si uvedomíte, čo pravidelne používate a čo nie. Rozhodovanie bez sentimentu

Buďte k sebe úprimní. Ak narazíte na veci, ktoré ste nepoužili celé mesiace (alebo aj roky), je najvyšší čas zvážiť, či majú stále miesto vo vašej domácnosti. Ak je to možné, darujte ich alebo inak posuňte ďalej.

Keď dokončíte toto základné triedenie, uvidíte, o čo všetko sa môžete zbaviť a čo si skutočne potrebujete ponechať. Toto je prvý krok k tomu, aby sa vám v kuchyni dýchalo ľahšie a aby ste sa vyhli chaosu aj pri každodennom varení.

KonMari princípy, ktoré uľahčia život v kuchyni

Marie Kondo sa v rámci svojho systému zameriava na to, aby ľudia neprichádzali o čas neustálym presúvaním a upratovaním vecí, ktoré vlastne ani nepotrebujú. Ako jej metódu využiť priamo v kuchyni?

Rozumné využitie výšky skriniek

Police, ku ktorým sa dostanete len s rebríkom alebo stoličkou, prenechajte predmetom, ktoré nepoužívate denne. Sem patria formy na torty, vianočný riad, sezónne dekorácie či sviatočné taniere.

Ohľaduplné umiestnenie krehkých vecí

Ak máte drahé sady porcelánu alebo krehké poháre, ukladajte ich tak, aby ste znížili riziko rozbitia. Ideálne je využiť rohy skriniek alebo priečinky, kde nehrozí, že sa ich pri bežnom pohybe nevedomky dotknete.

Kategórie, kategórie a zóny

Pri varení často potrebujete len určité druhy riadu alebo príbory. Preto dajte dohromady taniere k tanierom, poháre k pohárom, hrnčeky k hrnčekom, aby ste sa vyhli nekonečnému hľadaniu.

Praktické uloženie vecí je len jedna stránka mince – druhou je vizuálne a priestorové prevedenie. A presne v tomto sa skrýva čaro nedávno objaveného „kruhového“ ukladania hrnčekov, ktoré vyvolalo taký ohlas na sociálnych sieťach.

Kruhové ukladanie hrnčekov: nenápadný trik s veľkým efektom

Mnohí z nás majú hrnčeky naukladané vedľa seba v jednej línii alebo postavené v neveľmi stabilných stĺpcoch. Pri každom vyberaní z dolnej časti hrozí, že sa všetko zrúti a môžeme prísť o obľúbený kúsoček keramiky. Samozrejme, existuje aj možnosť závesných systémov, ktoré bývajú veľmi estetické, no nie každý má priestor alebo chuť vŕtať do steny.

Práve tu prichádza na scénu nový „kruhový“ spôsob, vďaka ktorému môžete premeniť obyčajný ukladací priestor na niečo zaujímavé a ešte aj praktické:

Podšálky ako stred

Zo všetkých podšálok (zvyčajne ich býva toľko, koľko máte k hrnčekom) vytvorte uprostred skrinky alebo poličky kompaktný stoh. Hrnčeky dookola

Hrnčeky poukladajte v kruhu okolo stohu podšálok tak, aby sa jemne navzájom opierali. Vyzerá to nielen usporiadane, ale vytvára to aj stabilnú formu, kde každý hrnček drží svoj tvar a priestor pre ten ďalší. Estetika a funkčnosť

Každý hrnček má samostatné miesto a nepoškodzuje sa o iné kusy riadu. Navyše, ak v kruhu otočíte ušká hrnčekov smerom von, okamžite vidíte, po ktorom siahate.

Tento trik získava popularitu, lebo vyzerá veľmi pekne a zároveň je praktický. Pri vyberaní konkrétneho hrnčeka vám nehrozí dominový efekt, ako sa to často stáva pri stohovaní viacerých kusov na seba.

Ochrana pred rozbitím a ďalšie výhody

Kruhové uloženie pomáha predchádzať tomu, aby sa hrnčeky odierali o seba v preplnenej skrinke alebo zásuvke. Ak sa ich doma nazbiera väčšie množstvo, často sa stáva, že pri náhlom pohybe zavadíte o jeden kus a môže sa rozbiť či aspoň obitým okrajom stratiť na kráse.

S kruhovým uložením je každý hrnček zachytený v pomyselnej formácii a vzniká medzi nimi dostatočný priestor, aby sa navzájom nechtiac nepoškodili. Táto metóda je tak dokonalým prepojením estetického a funkčného.

Inšpirácia od „českej Marie Kondo“

Medzi ďalšími videami, ktoré kolujú po internete, nechýbajú ani tie, v ktorých sa často spomína česká verzia Marie Kondo. V týchto videách autorka ukazuje, ako sa dá s rozumom zbaviť nepotrebných vecí, zredukovať haraburdy a vytvoriť si vo svojom domove oázu poriadku. Jedno z najsledovanejších videí nájdete napríklad tu:

Aj keď sa to môže na prvý pohľad zdať ako nesúvisiaca téma, základná myšlienka je rovnaká: poznať možnosti, ktoré prinášajú poriadok do nášho života, či už ide o náš majetok alebo napríklad o poriadok vo financiách či iných oblastiach.

Príliš veľa riadu? Pozor na chaos

Pri prílišnom množstve tanierov, misiek a hrnčekov je len otázkou času, kedy dôjde k situácii „už to neviem nikam uložiť“. Marie Kondo opakovane tvrdí, že čím viac vecí vlastníme, tým viac chaosu a stresu si sami vytvárame. Preto odporúča z času na čas vykonať dôsledné triedenie a ponechať si len to, čo skutočne používame. Vzápätí zistíme, že máme viac miesta nielen na nové praktické vychytávky, ale aj na kreatívne uloženie vecí, ako je práve kruhový systém.

Ako postupovať, ak máte veľa hostí alebo väčšiu rodinu?

Niekto môže namietať, že má doma naozaj veľa hrnčekov – veď čo ak príde návšteva alebo budete organizovať oslavu? Aj v takomto prípade sa dá postupovať premyslene:

Rozdelenie na „každodenné“ a „sezónne“

Najpoužívanejšie hrnčeky majte vždy poruke v kruhovom uložení. Zvyšné, ktoré vytiahnete len párkrát do roka, môžete dať do vyšších políc alebo do zvláštnych boxov.

Hranica medzi praktickým a estetickým

Ak vidíte, že bežne nepotrebujete viac ako 4 – 6 hrnčekov, ale doma ich máte až 20, skúste sa zamyslieť, či by nebolo lepšie väčšinu z nich uschovať do krabice na iné príležitosti alebo ich dokonca darovať niekomu, kto ich využije častejšie.

Čo s (ne)znalosťou detailov?

Vo svojich videách i článkoch sa veľakrát spomína, ako si ľudia pletú rôzne pojmy, napríklad predčasný dôchodok a preddôchodok. Na prvý pohľad to môže vyzerať, že s organizáciou kuchyne nemá táto informácia nič spoločné. V oboch prípadoch však ide o problém, keď nevedomosť detailov môže vyústiť do nesprávnych rozhodnutí.

V kuchyni sa to prejaví tak, že ak presne neviete, koľko máte priestoru, aké pomôcky reálne používate a ako ich najlepšie uložiť, výsledkom bude len pokračujúci neporiadok. Detailné poznatky sú preto v každej oblasti života veľmi dôležité.

Zhrnutie: Postupujte systematicky a s dôrazom na jednoduchosť

Minimalistický základ: Predtým, než sa pustíte do nových systémov ukladania, pretrieďte si riad, poháre či príbory a rozhodnite sa, čo skutočne potrebujete. Dôkladné upratovanie v jeden deň: Nájdite si čas a vytiahnite všetko von – len tak pochopíte, čo vo vašich skriniach naozaj je, a budete vedieť, čo odložiť či darovať. Kruhové uloženie hrnčekov: Ide o jednoduchý trik, ktorý vyzerá štýlovo, zaberie minimum miesta a zároveň znižuje riziko rozbitia riadu. Vyššie poličky na sezónne veci: Nenechajte si každodenne zavadzať v kuchyni riad, ktorý používate len príležitostne. Takéto kúsky majú miesto vo vyšších alebo menej dostupných častiach kuchyne. Pohodlie a efektivita na prvom mieste: Aj ten najkrajší systém stratí zmysel, ak v ňom nebudete vedieť rýchlo nájsť hrnček či tanier.

Keď si raz osvojíte tieto princípy, pravdepodobne zistíte, že kuchyňa bez zbytočných vecí a s premysleným uložením riadu prináša pocit pokoja aj radosti z bežných činností. A ak sa vám podarí získať viac miesta a menej chaosu, možno vás to motivuje upratať a zorganizovať si aj ďalšie časti domácnosti. Veď predsa, kto by nechcel prísť do kuchyne a bez hľadania hneď siahnuť po svojom obľúbenom hrnčeku na kávu či čaj?